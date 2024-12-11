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    Elektrikli Mercedes-Benz EQV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, eSprinter'ın ardından bir başka elektrikli model olan EQV'yi Türkiye'de satışa sundu. 150 kW motora sahip olan EQV'nin menzili 405 km'ye kadar çıkabiliyor.
    Yeni Mercedes-Benz EQV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes, Türkiye'deki elektrikli modellerini artırmaya devam ediyor. Bu kez karşımızda yeni Mercedes-Benz EQV duruyor. Elektrikli Mercedes-Benz EQV Türkiye fiyatı 4.785.000 TL olarak açıklandı.

    Mercedes-Benz EQV'de 150 kW (204hp) güç ve 360 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 90 kWsa'lik batarya paketi bulunuyor. Son hızı 160 km/s olarak açıklanan model 360 km WLTP menziline sahip ancak şehir içinde 405 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

    11 kW AC şarj ile 10 saate yakın dolum süresine sahip olan batarya, 110 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde 46 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor.

    Yeni Mercedes-Benz EQV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hızlanma veya frenleme esnasında bataryayı şarj eden Mercedes-Benz EQV’deki enerji geri kazanım seviyesi direksiyonun yanındaki kulakçıklar vasıtasıyla ayarlanabiliyor. Alman üretici, enerji geri kazanımının sürüş deneyimini kötü etkilemediğinin altını çiziyor. Ayrıca sürüş deneyimini artırmak amacıyla geliştirilen E+ gibi farklı sürüş modları da Mercedes-Benz EQV’nin özellikleri arasında.

    Standart olan Attention Assist (konsantrasyon kaybı yardımcısı), yağmur sensörü dahil Far Yardımcısı, Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, Kör Nokta Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Akıllı Hız Yardımcısı ve Park Paketi’nin yanı sıra Uzun Far Yardımcısı PLUS işleviyle adaptif MULTIBEAM LED farlar da yeni Mercedes-Benz EQV'nin donanımları arasında yer alıyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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