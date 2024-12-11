Elektrikli Mercedes-Benz EQV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Mercedes-Benz EQV'de 150 kW (204hp) güç ve 360 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 90 kWsa'lik batarya paketi bulunuyor. Son hızı 160 km/s olarak açıklanan model 360 km WLTP menziline sahip ancak şehir içinde 405 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
11 kW AC şarj ile 10 saate yakın dolum süresine sahip olan batarya, 110 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde 46 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor.
Standart olan Attention Assist (konsantrasyon kaybı yardımcısı), yağmur sensörü dahil Far Yardımcısı, Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, Kör Nokta Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Akıllı Hız Yardımcısı ve Park Paketi’nin yanı sıra Uzun Far Yardımcısı PLUS işleviyle adaptif MULTIBEAM LED farlar da yeni Mercedes-Benz EQV'nin donanımları arasında yer alıyor.
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?