AB'nin içten yanmalı motor yasağını iptal etmesi için baskı artıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, 2035 yılında içten yanmalı motora sahip araçların satışını yasaklamayı planlıyor. Elbette bu yasağa karşı çıkanlar da var. Bazı otomobil üreticileri ve hükümetler AB Komisyonu'nun bu konuda aceleci davrandığını savunuyor.

Günler ilerledikçe AB'nin içten yanmalı motor yasağına karşı sesler yükselmeye başladı. Gelen haberlere göre, Avrupa Parlamentosu’nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP), Brüksel'deki yetkililere kararlarını değiştirmeleri için baskı yapıyor. Reuters'ın haberine göre, ortaya çıkan bir taslak belgede bu kararın geri alınması gerektiği belirtiliyor.

EPP, içten yanmalı motorların 2035'ten sonra alternatif yakıtlarla çalışan araçlarda hayatta kalmasını istiyor. Ayrıca, taslak belgede üreticilerin 2035 sonrasında da şarj edilebilir hibrit araçlar satmasına izin verilmesi gerektiğini ifade ediliyor. Bilindiği üzere Avrupa'da üreticiler düşen talep sonrası elektrikli araç planlarını ertelemeye ve bir geçiş süreci olarak nitelendirilen hibrit araçlara yönelmeye başladı.

Tam Boyutta Gör EPP ayrıca gelecek yıl yürürlüğe girecek olan daha sıkı emisyon düzenlemelerinin 2027'ye kadar ertelenmesini, böylece şirketlerin cezalardan korunmasını talep ediyor. Önümüzdeki yıl uygulanacak karar kapsamında WLTP döngüsüne dayanan mevcut filo ortalaması hedefi olan 115,1 g/km, yüzde 19 azalarak 93,6 g/km’ye düşecek.

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Otomobil üreticileri, filo emisyon hedefini aşan her bir gram için 95 euro ceza ödüyor. Bu ceza her bir araç için uygulandığından, Volkswagen Grubu gibi büyük şirketler için hızla büyüyen bir mali yükümlülük haline geldiği ifade ediliyor. Renault CEO’su Luca de Meo, yaptığı hesaplamalara göre sektörün geleacek yıl yalnızca emisyon cezalarına 15 milyar ödeyebileceğini belirtiyor.

EPP, yeni atanan Avrupa Komisyonu'nda etkili bir role sahip. Başkan Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere 27 üyenin çoğunluğu bu gruptan geliyor.

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