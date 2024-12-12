AB'nin içten yanmalı motor yasağını iptal etmesi için baskı artıyor

Günler ilerledikçe AB'nin içten yanmalı motor yasağına karşı sesler yükselmeye başladı. Gelen haberlere göre, Avrupa Parlamentosu’nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP), Brüksel'deki yetkililere kararlarını değiştirmeleri için baskı yapıyor. Reuters'ın haberine göre, ortaya çıkan bir taslak belgede bu kararın geri alınması gerektiği belirtiliyor.
EPP, içten yanmalı motorların 2035'ten sonra alternatif yakıtlarla çalışan araçlarda hayatta kalmasını istiyor. Ayrıca, taslak belgede üreticilerin 2035 sonrasında da şarj edilebilir hibrit araçlar satmasına izin verilmesi gerektiğini ifade ediliyor. Bilindiği üzere Avrupa'da üreticiler düşen talep sonrası elektrikli araç planlarını ertelemeye ve bir geçiş süreci olarak nitelendirilen hibrit araçlara yönelmeye başladı.
Otomobil üreticileri, filo emisyon hedefini aşan her bir gram için 95 euro ceza ödüyor. Bu ceza her bir araç için uygulandığından, Volkswagen Grubu gibi büyük şirketler için hızla büyüyen bir mali yükümlülük haline geldiği ifade ediliyor. Renault CEO’su Luca de Meo, yaptığı hesaplamalara göre sektörün geleacek yıl yalnızca emisyon cezalarına 15 milyar ödeyebileceğini belirtiyor.
EPP, yeni atanan Avrupa Komisyonu'nda etkili bir role sahip. Başkan Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere 27 üyenin çoğunluğu bu gruptan geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?