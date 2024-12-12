Almanya, 2026'da uçan taksiler için test rotaları oluşturacak

Federal Dijital İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı (BMDV), Almanya’yı drone ve elektrikli uçan taksilerin (eVTOL) geliştirilmesi ve işletilmesi için önde gelen bir merkez haline getirmek istiyor. Bu doğrultuda, operatörlere rehberlik edecek Advanced Air Mobility planı için bir zaman çizelgesi yayımlandı.
Dört aşamalı plan
Strateji kapsamında, hava taksilerinin dikey kalkış ve iniş yapabileceği özel pistler olan vertiportların kurulması da planlanıyor. Ayrıca, pilotlar için bir yeterlilik programı oluşturulacak, güvenlik konuları netleştirilecek, yasal bir çerçeve oluşturulacak ve yeni rota konseptleri geliştirilecek.
Hava taksi geliştiriciliğini teşvik etmek amacıyla başka adımlar da atılıyor. Bakanlık, Almanya’yı bir teknoloji merkezi olarak güçlendirmek için Advanced Air Mobility sektöründeki yenilikleri teşvik etmek istiyor. Bu kapsamda, araştırma projelerine destek verilmesi ve sanayi ile araştırma kurumları arasında yakın iş birlikleri yapılması sağlanacak.
Özellikle gelecek yıl için Advanced Air Mobility'nin gerçek dünyadaki uygulamalarına yönelik laboratuvarlar kurulması planlanıyor. Bu laboratuvarlarda, eVTOL ve insansız hava araçlarının (UAS) mevcut ulaşım altyapısına güvenli entegrasyonu, eVTOL operasyonları için gereken altyapının oluşturulması ve entegre güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alınacak.
Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, gelecekte oluşturulacak sistemin herkes için bir teknoloji olduğuna inanıyor. Strateji belgesinde, "Gelişmiş hava ulaşımı sadece iş seyahati yapanlar için elit bir proje olmayacak, tüm toplum için fayda sağlayacak. Özellikle, taşımacılık dronları ve eVTOL, şu anda geleneksel ulaşım araçlarıyla ulaşılması zor veya imkansız olan bölgelerde de kullanılacak.” ifadeleri yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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