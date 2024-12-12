Xiaomi’nin yeni SUV modeli YU7 hakkında neler biliyoruz?

Çin’in teknoloji devlerinden Xiaomi, otomobil sektöründeki iddiasını elektrikli araçlarla sürdürüyor. Şirketin ilk elektrikli sedan modeli SU7 ile yakaladığı başarıyı, şimdi de YU7 adlı tamamen elektrikli SUV modeliyle devam ettirmeyi hedefliyor. YU7'nin 2025 yazında piyasaya çıkması planlanıyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yapılan homologasyon sürecinde YU7’nin teknik detayları ve ilk resmi görüntüleri paylaşıldı. Bu süreç, araçla ilgili bilgilerin planlanandan önce ortaya çıkmasına neden olsa da, meraklılar için önemli detayların öğrenilmesini sağladı. YU7’nin uzunluğu 4.999 mm, genişliği 1.996 mm ve yüksekliği 1.600 mm olarak belirtiliyor. 3.000 mm’lik dingil mesafesiyle geniş bir iç mekan sunmayı hedefleyen araç, iki elektrik motoruna sahip. Ön motor 220 kW, arka motor ise 288 kW güç üretiyor ve toplamda 508 kW (681 hp) güce ulaşıyor. Bu güçlü motorlar, araca 253 km/s maksimum hız sağlıyor.

Aracın enerji kaynağı, CATL tarafından sağlanan lityum NMC bataryalardan oluşuyor. Bataryanın kapasitesi henüz açıklanmamış olsa da, Xiaomi’nin CATL ile olan iş birliği sayesinde etkileyici menzil değerleri sunması bekleniyor. Tasarım açısından SU7 sedan modelinden esintiler taşıyan YU7, sportif ve modern bir görünüme sahip. Xiaomi CEO’su Lei Jun’un Weibo üzerinden paylaştığı görseller, aracın dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

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SU7 modeli, Mart ayında yaklaşık 29.700$ başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüş ve Kasım 2024 itibarıyla 100.000’den fazla teslimat rakamına ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar bu rakamın 130.000’e çıkması hedefleniyor. SU7, yalnızca ticari bir başarı yakalamakla kalmamış, aynı zamanda sektörün önemli isimlerinden övgü almıştır.

Xiaomi, YU7 modeliyle büyüyen Çin elektrikli SUV pazarına giriş yapıyor ve Tesla Model Y gibi güçlü rakiplerle rekabet edecek. Model Y’nin Çin’deki başlangıç fiyatı 34.000 dolar civarında olduğundan, Xiaomi’nin YU7 için de benzer bir fiyat aralığında kalması bekleniyor. CEO Lei Jun, aracın piyasaya çıkış tarihini Haziran veya Temmuz 2025 olarak açıkladı. Bu süre zarfında YU7’nin kapsamlı testlerden geçmesi planlanıyor.

Elektrikli araç piyasasında Xiaomi’nin ilerleyişi, Apple ve Sony gibi diğer teknoloji devlerinin girişimleriyle kıyaslandığında oldukça hızlı gerçekleşiyor. Apple, otomobil projesinde henüz somut bir ilerleme kaydedememişken, Sony ise Honda ile iş birliği içinde geliştirdiği Afeela modeliyle yakında piyasada yer almayı planlıyor. Xiaomi ise CATL ve BAIC gibi iş ortaklarıyla bu alandaki iddiasını pekiştiriyor.

YU7’nin fiyatlandırması, Xiaomi’nin bu rekabetçi pazarda başarısını belirleyecek kritik bir faktör olarak görülüyor. Akıllı telefon pazarında fiyat avantajıyla öne çıkan Xiaomi, elektrikli araçlar gibi daha maliyetli bir alanda aynı stratejiyi nasıl uygulayacağı merak konusu. Ancak YU7, markanın elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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