Elektrik araç sahipleri bir daha içten yanmalı araçlara dönmek istemiyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar hakkında eleştiriler olsa da bu araçları kullananlar görünüşe göre oldukça memnun. Global EV Drivers Alliance tarafından yapılan bir Küresel Elektrikli Araç Sürücü Anketine göre, her on elektrikli araç sahibinden dokuzu bir sonraki satın alımlarında da yine elektrikli bir araç tercih edecek.

Elektrikli araçlara geçenler geri dönmüyor

18 ülkeden 23.000'den fazla kişiyi kapsayan çalışmaya katılan sürücülerin yüzde 92'si yeni bir araç satın almak zorunda kalmaları halinde tekrar elektrikli araç satın almayı planlarken, yüzde 1'inden daha azı içten yanmalı benzinli veya dizel bir araç tercih edeceğini belirtiyor. Yaklaşık 336.000 elektrikli araç sürücüsünü temsil eden platforma göre ankete katılanların yaklaşık yüzde 4'ü yarın araçlarını değiştirmek zorunda kalmaları halinde bir hibrit veya plug-in hibrit araç (PHEV) satın alacaklarını söyledi.

Tam Boyutta Gör Genel olarak, araştırmaya katılanların yüzde 97'si elektrikli araç sürücüsü olmaktan memnun veya çok memnun durumda. Ankete göre, daha düşük işletme maliyetleri bir elektrikli araç seçme nedenleri listesinin başında yer alırken, iklimle ilgili çevresel argümanlar ikinci sırada yer alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD, Avusturya, Brezilya, Kanada, Fransa ve Hindistan dahil olmak üzere 18 ülkeden gelen katılımcılar tarafından belirtilen en büyük dezavantaj ise şarj altyapısı oldu. Bunun içinde hızlı şarj istasyonlarının yetersizliği, şarj süresinin zaman alıcı olması ve cihazların yetersiz güvenilirliği yer alıyor. Bu arada araştırmaya katılanların çoğunluğu (%72) elektrikli araçlarını çoğunlukla evde şarj ettiklerini belirtiyor.

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Ek olarak katılımcılar, elektrikli araçla uzun yolculuğa çıkmanın benzinli veya dizel bir arabaya göre daha fazla planlama gerektirdiğini söylüyor. Ancak çoğunluğu menzil kaygısı yaşamıyor. Kullanıcıların ezici çoğunluğu ise sürüşe başlamadan önce aracı nerede şarj edeceklerini planladıklarının altını çiziyor. Sürcüler şarj istasyonlarında banka/kredi kartıyla da doğrudan ödeme yapılabilmesini istiyor.

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Elektrik araç sahipleri geleneksel araçlara dönmek istemiyor