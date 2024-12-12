Elektrik araç sahipleri bir daha içten yanmalı araçlara dönmek istemiyor

Elektrikli araçlara geçenler geri dönmüyor
18 ülkeden 23.000'den fazla kişiyi kapsayan çalışmaya katılan sürücülerin yüzde 92'si yeni bir araç satın almak zorunda kalmaları halinde tekrar elektrikli araç satın almayı planlarken, yüzde 1'inden daha azı içten yanmalı benzinli veya dizel bir araç tercih edeceğini belirtiyor. Yaklaşık 336.000 elektrikli araç sürücüsünü temsil eden platforma göre ankete katılanların yaklaşık yüzde 4'ü yarın araçlarını değiştirmek zorunda kalmaları halinde bir hibrit veya plug-in hibrit araç (PHEV) satın alacaklarını söyledi.
Ek olarak katılımcılar, elektrikli araçla uzun yolculuğa çıkmanın benzinli veya dizel bir arabaya göre daha fazla planlama gerektirdiğini söylüyor. Ancak çoğunluğu menzil kaygısı yaşamıyor. Kullanıcıların ezici çoğunluğu ise sürüşe başlamadan önce aracı nerede şarj edeceklerini planladıklarının altını çiziyor. Sürcüler şarj istasyonlarında banka/kredi kartıyla da doğrudan ödeme yapılabilmesini istiyor.Kaynakça https://www.teslarati.com/study-less-than-1-percent-ev-owners-switch-back-ice/ https://globalevalliance.com/wp-content/uploads/2024/12/Global-EV-driver-survey-2024-webinar-presentation-10-dec-1.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?