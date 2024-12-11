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    Rekabet Kurumu yerli ve yabancı çok sayıda lastik markasına soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu lastik sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete soruşturma başlattı. Bu şirketlerin haksız rekabete yol açıp açmadığı incelenecek.                 
    Rekabet Kurumu yerli-yabancı lastik markalarına soruşturma açtı Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu lastik markası ve lastik satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Yapılan ön araştırmanın ardından Türkiye’de lastik üretimi ve satışı yapan 17 şirkete soruşturma başlattı.

    Soruşturma açılan şirketler arasında Petlas gibi yerli şirketlerin yanı sıra Goodyear, Michelin, Pirelli, Hankook gibi dünya devi şirketler de yer alıyor. Bu şirketlerin rekabet ihlali yapıp yapmadığı incelenecek.

    Neden soruşturma başlatıldı?

    Rekabet Kurumu tarafından 17 şirkete; rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, bayilerle münhasırlık anlaşmaları yapılması, bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma açıldı.

    Hangi şirketlere soruşturma açıldı?

    Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde; rekabetin kısıtlandığına yönelik şüpheler ciddi ve yeterli bulunmuş olup, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör/bayi olarak faaliyet gösteren;

    • Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ,
    • Michelin Lastikleri Ticaret AŞ,
    • Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ,
    • Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ,
    • Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ,
    • Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ,
    • Goodyear Lastikleri Türk AŞ,
    • Hankook Lastikleri AŞ,
    • Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti.,
    • Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.,
    • Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti. ,
    • Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.,
    • Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti.,
    • Modül Lastik Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi,
    • Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi,
    • Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti.,
    • Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ,

    hakkında Kurulun 21.11.2024 tarihli ve 24-49/1091-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 15 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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