Yeni DS N°8 tanıtıldı: İşte tüm detaylar

- Yeni DS N°8, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Dikkat çekici iç mekan tasarımı
- 375 HP'ye kadar güç ve 750 km menzil
- DS N°8 teknik özellikleri
- DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
- Yorumlar
DS Automobiles, fotoğraflarının internete sızmasının hemen arkasından yeni amiral gemisi DS N°8'i tanıttı. Fransız marka, DS N°8 ile yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, markanın mevcut ürün yelpazesi ile gelecekteki DS Automobiles modellerinin isimlerini birbirine bağlıyor. DS N°8, markanın sadece yüzde 100 elektrikli olacak şekilde tasarlanan ilk otomobili olarak öne çıkıyor.
Yeni DS N°8, özellikleriyle neler sunuyor❓
Bununla birlikte ön tamponun alt kısmına, bataryayı soğutmaya yardımcı olan aktif hava girişleri yerleştirildi. DS Automobiles’in bu olağanüstü başarısı, otomobilin aerodinamiği ve markanın gelişmiş teknolojisi üzerine yapılan kapsamlı çalışmaların bir sonucu olarak öne çıkıyor. Aerodinami üzerinde yapılan tüm çalışmalar sayesinde WLTP'ye göre 60 km, otoyolda ise 75 km'lik bir menzil artışı anlamına geliyor. Bu teknik başarı, dış tasarımın estetiğinden hiçbir taviz verilmeden elde edildi.
Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. DS Automobiles’in imzası niteliğindeki bu ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farları ile vurgulanıyor. Bu farlar, DS PIXELVISION aydınlatma sistemiyle çevreleniyor. DS N°8'in ön tasarımında, ilk kez DS E-TENSE PERFORMANCE teknoloji laboratuvarında geliştirilen V formundaki dikey LED ışık imzası kullanılıyor. Bu ince ve genişletilmiş imza, tüm DS Automobiles modellerinde aynı doğrultuda dikey yapıda kendini gösteriyor ve otomobilin genişliğini ve statüsünü vurguluyor.
DS N°8'in silueti, bagaj üzerindeki spoylere kadar uzanan kesintisiz tavan çizgisi ile akıcı ve kesintisiz bir bir profil görünümü sunuyor. Bu spoyler, arkadaki hava akışını optimize ederek, WLTP'ye göre 12 km veya otoyolda 15 km'lik bir menzil artışı sağlıyor. DS N°8'in özenle tasarlanan gövde tasarımı hava akışına yardımcı oluyor. DS N°8, 2,90 m'lik uzun aks mesafesi ve 15,5 cm yerden yüksekliği sayesinde hava akışını optimize ediyor ve 750 km'ye kadar inanılmaz bir menzil sağlıyor. Ön kapılardaki elektrikli, gizli kapı kolları gövde rengiyle sunulurken, arka kapı kolları kapı direklerine entegre ediliyor.
Dikkat çekici iç mekan tasarımı
Konsolun üst kısmı ana interaktif özelliklere ayrılıyor. “PRND” vites seçici, ‘Sürüş Modu’ seçici ve kolay erişilebilen ses seviyesi kontrolü pratikliği artırıyor. Bu özellikler, mücevher gibi tasarlanmış ve galaksi şeklini anımsatan ince bir ışık animasyonu ile süsleniyor. Bununla birlikte gizli saklama alanı ve kol dayamanın altında geniş bir alan yer alıyor. Alt kısımda ise iki adet çıkarılabilir bardak tutucu ve yine iki adet USB-C soketi yer alıyor.
Yeni DS N°8, Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanıyor. Bu platformun uzunluğu ve genişliği 97,2 kWh kapasiteye kadar bataryaları barındıracak şekilde optimize edildi. Ayrıca bu platform DS Automobiles yeni amiral gemisinin 740 mm çapındaki büyük tekerleklerine de uyum sağlıyor. DS N°8, yeni ön ve arka akstan, elektrikli teknolojisine uyarlanmış bir fren sisteminden ve markanın DNA’sı ile mükemmel uyum sağlayan şasi ayarlarından faydalanıyor.
375 HP'ye kadar güç ve 750 km menzil
DS N°8, 210 BG ve 350 HP güç üreten yeni yüzde 100 elektrikli güç-aktarma organı seçenekleriyle sunulacak. 350 HP güç üreten versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoruyla donatıldı. 350 BG güç üreten dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonda +25 BG (toplam 375 BG) ekstra güç sunabiliyor.
|-
|4x2
|4x2 uzun menzil
|4x4 uzun menzil
|Güç (maks güç)
|230 hp (260 hp)
|245 hp (280 hp)
|350 hp (375 hp)
|Tork
|343 Nm
|343 Nm
|509 Nm
|Batarya kapasitesi (Net)
|74 kWsa
|97,2 kWsa
|97,2 kWsa
|Batarya voltajı
|400V
|400V
|400V
|WLTP menzil
|572 km
|750 km
|686 km
|Tüketim
|12.9 kWsa/100km
|12.9 kWsa/100km
|14.2 kWsa/100km
|0-100 km/sa
|7,7 sn
|7,8 sn
|5,4 sn
|Maks hız
|190 km/sa
|190 km/sa
|190 km/sa
DS N°8 uzun menzilli batarya seçeneği ile sunulacak. Bu batarya 97,2 kWh net kapasiteye sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan DS N°8, 12,9 kWh/100 km enerji tüketimi ile (standart WLTP döngüsü) 750 km menzile sahip. Ayrıca otoyolda (120 km/s sabit hızda) 500 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor. DS N°8'in dört tekerlekten çekişli versiyonu 0'dan 100 km/sa hıza 5,4 saniyede ulaşıyor. Son hız ise tüm motor seçeneklerinde 190 km/sa olarak sınırlandırılmış.
Daha kısa menzil gerektiren günlük yolculuklar için DS N°8, akıllı batarya yönetimi fonksiyonuna sahip 11 kW'lık bir dahili AC şarj cihazına (ilerleyen dönemde isteğe bağlı 22 kW seçeneği ile) sahip. Ayrıca DS N°8, standart olarak sunulan ısı pompası sayesinde bataryalarının enerjisini korurken daha yüksek bir konfor seviyesi sunuyor.
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
DS N°8, standart olarak ön camın üst kısmına yerleştirilmiş bir kameraya bağlı değişken sönümleme sistemi ile donatılıyor. Seviye sensörleri ve üç ivmeölçerle desteklenen bu sistem, yol yüzeyini birkaç milisaniye içinde analiz ediyor ve bilgileri, her bir tekerleği kontrol eden bir bilgisayara iletiyor. Bu mekanizma, amortisörün alt ve üst odası arasında (ya da tam tersi şekilde, amortisörün sıkıştırılması veya salınması gerektiğine bağlı olarak) yağın geçişini kontrol eden motorlu bir solenoid valfi aktive ediyor. Süspansiyon, yolun düzensizliklerine mükemmel ve gerçek zamanlı bir şekilde uyum sağlıyor. Bu da DS N°8'in inanılmaz bir yol tutuşu ve konfor sunmasını sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?