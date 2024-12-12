Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni DS N°8 tanıtıldı: İşte tüm detaylar

    350 HP'ye kadar güç üretebilen, iki ya da dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan DS N°8, 2025'in ortasından itibaren başta Avrupa'da olmak üzere kademeli olarak satışa sunulacak.

    DS Automobiles, fotoğraflarının internete sızmasının hemen arkasından yeni amiral gemisi DS N°8'i tanıttı. Fransız marka, DS N°8 ile yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, markanın mevcut ürün yelpazesi ile gelecekteki DS Automobiles modellerinin isimlerini birbirine bağlıyor. DS N°8, markanın sadece yüzde 100 elektrikli olacak şekilde tasarlanan ilk otomobili olarak öne çıkıyor.

    Yeni DS N°8, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 DS N°8 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenen DS N°8; 4.82 m uzunluğa, 1.90 m genişliğe ve 1.58 m yüksekliğe sahip. Yeni DS N°8’in geride konumladırılan ön camları ve daha alçak bir konuma yerleştirilen kaput tasarımı aerodinamiğe katkı sağlıyor. Böylece verimlilik noktasında son derece güçlü olan yeni DS N°8, WLTP döngüsünde 750 km menzil sunuyor. 0.24 Cd’lik sürüklenme katsayısına sahip olan yeni DS N°8’in her bir gövde parçası, aerodinamik yapısını en üst düzeye çıkarmak için rüzgar tünelinde test edildi.

    Bununla birlikte ön tamponun alt kısmına, bataryayı soğutmaya yardımcı olan aktif hava girişleri yerleştirildi. DS Automobiles’in bu olağanüstü başarısı, otomobilin aerodinamiği ve markanın gelişmiş teknolojisi üzerine yapılan kapsamlı çalışmaların bir sonucu olarak öne çıkıyor. Aerodinami üzerinde yapılan tüm çalışmalar sayesinde WLTP'ye göre 60 km, otoyolda ise 75 km'lik bir menzil artışı anlamına geliyor. Bu teknik başarı, dış tasarımın estetiğinden hiçbir taviz verilmeden elde edildi.

    Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. DS Automobiles’in imzası niteliğindeki bu ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farları ile vurgulanıyor. Bu farlar, DS PIXELVISION aydınlatma sistemiyle çevreleniyor. DS N°8'in ön tasarımında, ilk kez DS E-TENSE PERFORMANCE teknoloji laboratuvarında geliştirilen V formundaki dikey LED ışık imzası kullanılıyor. Bu ince ve genişletilmiş imza, tüm DS Automobiles modellerinde aynı doğrultuda dikey yapıda kendini gösteriyor ve otomobilin genişliğini ve statüsünü vurguluyor.

    2025 DS N°8 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DS N°8'in farları, iç mekan süslemelerinde kullanılan  Clous de Paris desenini yansıtan üç yatay modülden oluşuyor. Ayrıca DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgara, otomotiv dünyasına yenilik geritiyor. DS Automobiles logosu ilk kez seri bir üretim modelinde ışıklandırılırken, dikey aydınlatma çizgileri ile bu canlandırma destekleniyor. 21 inçlik alaşım jantlar ise hafiflik ve sağlamlığı bir araya getirecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte ağırlıkları 20 inçlik jantlardan 6 kg daha düşük. Bu da konfor için kütlede önemli bir tasarruf sağlıyor. 

    DS N°8'in silueti, bagaj üzerindeki spoylere kadar uzanan kesintisiz tavan çizgisi ile akıcı ve kesintisiz bir bir profil görünümü sunuyor. Bu spoyler, arkadaki hava akışını optimize ederek, WLTP'ye göre 12 km veya otoyolda 15 km'lik bir menzil artışı sağlıyor. DS N°8'in özenle tasarlanan gövde tasarımı hava akışına yardımcı oluyor. DS N°8, 2,90 m'lik uzun aks mesafesi ve 15,5 cm yerden yüksekliği sayesinde hava akışını optimize ediyor ve 750 km'ye kadar inanılmaz bir menzil sağlıyor. Ön kapılardaki elektrikli, gizli kapı kolları gövde rengiyle sunulurken, arka kapı kolları kapı direklerine entegre ediliyor.

    Dikkat çekici iç mekan tasarımı

    2025 DS N°8 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni DS N°8’in kapı içi döşemeleri, yolcuları sararak ses sistemi ve aydınlatmayı yenilikçi bir şekilde sunuyor. Otomobilin iç mekanındaki koltuklarda yüksek yoğunluklu köpük kullanımı ve ayarlanabilir yan destekleri, konforlu bir seyahat sunuyor. Bununla beraber ön koltuklarda masaj, havalandırma ve ısıtma özellikleri yer alıyor. DS Automobiles’in en güncel konsept otomobillerinden ilham alan ve ısıtma fonksiyonuna sahip X şeklindeki yeni direksiyon simidi şimdi DS N°8'de hayat buluyor.

    Konsolun üst kısmı ana interaktif özelliklere ayrılıyor. “PRND” vites seçici, ‘Sürüş Modu’ seçici ve kolay erişilebilen ses seviyesi kontrolü pratikliği artırıyor. Bu özellikler, mücevher gibi tasarlanmış ve galaksi şeklini anımsatan ince bir ışık animasyonu ile süsleniyor. Bununla birlikte gizli saklama alanı ve kol dayamanın altında geniş bir alan yer alıyor. Alt kısımda ise iki adet çıkarılabilir bardak tutucu ve yine iki adet USB-C soketi yer alıyor.

    Yeni DS N°8, Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanıyor. Bu platformun uzunluğu ve genişliği 97,2 kWh kapasiteye kadar bataryaları barındıracak şekilde optimize edildi. Ayrıca bu platform DS Automobiles yeni amiral gemisinin 740 mm çapındaki büyük tekerleklerine de uyum sağlıyor. DS N°8, yeni ön ve arka akstan, elektrikli teknolojisine uyarlanmış bir fren sisteminden ve markanın DNA’sı ile mükemmel uyum sağlayan şasi ayarlarından faydalanıyor.

    375 HP'ye kadar güç ve 750 km menzil

    2025 DS N°8 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DS N°8'in NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) bataryasının hücreleri, Stellantis'in kurucularından biri ve en büyük hissedarı olduğu bir ortak girişim olan ACC tarafından Billy-Berclau Douvrin'de (Fransa) tasarlandı ve orada üretiliyor. DS N°8'in elektrik motoru ise grubun bir başka ortak girişimi olan NPE tarafından Trémery (Fransa) tesisinde üretiliyor.

    DS N°8, 210 BG ve 350 HP güç üreten yeni yüzde 100 elektrikli güç-aktarma organı seçenekleriyle sunulacak. 350 HP güç üreten versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi için iki elektrik motoruyla donatıldı. 350 BG güç üreten dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonda +25 BG (toplam 375 BG) ekstra güç sunabiliyor.

    DS N°8 teknik özellikleri
    - 4x2 4x2 uzun menzil 4x4 uzun menzil
    Güç (maks güç) 230 hp (260 hp) 245 hp (280 hp) 350 hp (375 hp)
    Tork 343 Nm 343 Nm 509 Nm
    Batarya kapasitesi (Net) 74 kWsa 97,2 kWsa 97,2 kWsa
    Batarya voltajı 400V 400V 400V
    WLTP menzil 572 km 750 km 686 km
    Tüketim 12.9 kWsa/100km 12.9 kWsa/100km 14.2 kWsa/100km
    0-100 km/sa 7,7 sn 7,8 sn 5,4 sn
    Maks hız 190 km/sa 190 km/sa 190 km/sa

    DS N°8 uzun menzilli batarya seçeneği ile sunulacak. Bu batarya 97,2 kWh net kapasiteye sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan DS N°8, 12,9 kWh/100 km enerji tüketimi ile (standart WLTP döngüsü) 750 km menzile sahip. Ayrıca otoyolda (120 km/s sabit hızda) 500 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor. DS N°8'in dört tekerlekten çekişli versiyonu 0'dan 100 km/sa hıza 5,4 saniyede ulaşıyor. Son hız ise tüm motor seçeneklerinde 190 km/sa olarak sınırlandırılmış.

    2025 DS N°8 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DS N°8'in yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyeleri arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön ısıtma fonksiyonu sayesinde hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20'den yüzde 80 oranına kadar şarj seviyesine erişim 27 dakikada tamamlanıyor. 

    Daha kısa menzil gerektiren günlük yolculuklar için DS N°8, akıllı batarya yönetimi fonksiyonuna sahip 11 kW'lık bir dahili AC şarj cihazına (ilerleyen dönemde isteğe bağlı 22 kW seçeneği ile) sahip. Ayrıca DS N°8, standart olarak sunulan ısı pompası sayesinde bataryalarının enerjisini korurken daha yüksek bir konfor seviyesi sunuyor.

    DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

    DS N°8, standart olarak ön camın üst kısmına yerleştirilmiş bir kameraya bağlı değişken sönümleme sistemi ile donatılıyor. Seviye sensörleri ve üç ivmeölçerle desteklenen bu sistem, yol yüzeyini birkaç milisaniye içinde analiz ediyor ve bilgileri, her bir tekerleği kontrol eden bir bilgisayara iletiyor. Bu mekanizma, amortisörün alt ve üst odası arasında (ya da tam tersi şekilde, amortisörün sıkıştırılması veya salınması gerektiğine bağlı olarak) yağın geçişini kontrol eden motorlu bir solenoid valfi aktive ediyor. Süspansiyon, yolun düzensizliklerine mükemmel ve gerçek zamanlı bir şekilde uyum sağlıyor. Bu da DS N°8'in inanılmaz bir yol tutuşu ve konfor sunmasını sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    demirdöküm kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor w205 c180 kronik sorunlar harama bakmanın zararları rüyadan çıkamamak toyota corolla 1.4 d-4d motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız