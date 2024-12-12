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    Anlık Bildirim

    750 km menzilli DS N°8'in tasarımı ortaya çıktı

    Önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılmasını beklediğimiz yeni DS N°8'in tasarımı sızdırıldı. Fastback gövdesiyle dikkat çeken model, elektrikli versiyonuyla 750 km menzil sunacak.
    750 km menzilli DS N°8'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Stellantis çatısı altında yer alan DS Automobiles, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni elektrikli modelinin ipucu görsellerini ve DS N°8 olarak isimlendirileceğini daha önce siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Bu kez otomobilin gövde tasarımı tamamen ortaya çıktı.

    Bunların DS tarafından paylaşılan resmi görseller değil, tanıtım öncesi internete sızdırılan fotoğraflar olduğunu belirtelim. DS N°8, markanın kendi içerisinde STLA Medium platformu üzerine inşa edilen ilk model. Fastback stili dinamik gövdesiyle dikkat çeken model yakında resmi olarak tanıtılacak. DS N°8'i 2025 yılı içerisinde Türkiye'de görme ihtimalimiz de var.

    DS N°8'in dış tasarımında çift renkli tema bizleri karşılıyor. Ön kaputun bir kısmı, yan aynalar, sütunlar, tavan ve arkadaki entegre spoyler, gövde rengiyle kontrast oluşturacak biçimde parlak siyah renge sahip. Ön tarafta ince farlar aşağıya doğru uzanan gündüz LED'leriyle kombinlenmiş. Ortada ise DS logosu ve dikey aydınlatmalarıyla sahte bir panjur görüntüsü oluşturan panel ile aktif hava kapakları dikkat çekiyor.

    750 km menzilli DS N°8'in tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yan tarafa geçtiğimizde çift renkli tasarıma sahip çok kollu büyük jantların DS N°8'in dinamik tasarımına uyum sağladığını görmekteyiz. Geniş omuz çizgisi otomobilin daha kaslı görünmesini sağlarken gizli kapı kolları da aerodinamik yapıya katkı sağlıyor. Arka kapı kollarının öndekilerden farklı olarak C sütunlarına gizlendiğini de belirtmeden geçmeyelim. Arka tarafta ise LED grafiklere sahip ince stop lambaları ve hemen arka camın altına entegre edilen spoyler göze çarpıyor.

    Otomobilin kokpit tasarımı oldukça ilginç. Özellikle kapı panellerine kadar uzanan üst kısımda lüks teknelerden esinlenilmiş bir tasarım bizleri karşılıyor. Dört kollu direksiyon simidinin arkasında dijital gösterge paneli, merkezde ise epey geniş bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Dikişli deri yüzeyler, ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj ünitesi gibi detaylarında yer aldığı alanda Focal imzalı Electra 3D ses sistemi bulunuyor.

    Teknik detaylar şimdilik sınırlı ancak tamamen elektrikli modelin 750 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağını biliyoruz. Buna ek olarak, STLA Medium platformunun hafif hibrit ve PHEV versiyonlara imkan tanıdığını da biliyoruz. Marka henüz resmi açıklama yapmamış olsa da 3008, 5008 ve Grandland gibi aynı platformu paylaşan modellerin hibrit versiyona sahip olması bize bu ihtimali düşündürüyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 20 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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