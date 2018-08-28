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Garajda keşfedilen 1981 model Lada Niva'nın 100 bin dolara satılması bekleniyor

1981 Paris Dakar Rallisi'nde yarıştıktan sonra emekliye ayrılan Lada Niva yattığı yerden çıkarılacak ve restore edilecek. Açık arttırmayla satılacak aracın 100 bin dolardan alıcı bulması bekleniyor.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Garajda keşfedilen 1981 model Lada Niva'nın 100 bin dolara satılması bekleniyor
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Ülkemizde de kendine has bir hayran kitlesine sahip olan Rus efsanesi Lada Niva’nın bu denli sevilmesinde offroad yeteneğinin ve uygun fiyatının etkisi büyük. 40 yıldır üretimde olan, belli aralıklarla güncellenen fakat ilk günkü tasarım anlayışını sürdüren Niva’nın yurt dışı fiyatları hala 10 bin dolar civarında seyrediyor. Ancak bir garajda keşfedilen bu özel Niva’nın 100 bin dolardan alıcı bularak rekor kırması bekleniyor.

Peki uzun zaman önce emekliye ayrılan bu Lada Niva’yı diğerlerinden ayıran şey ne? Yapılan araştırmalar resimlerde gördüğünüz aracın 1981 yılında yapılan Paris Dakar Rallisi’nde mücadele eden araçlardan biri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu offroad canavarının genelinde yarış odaklı değişimler bulunuyor. Bunlar arasında güçlendirilmiş plastikten yapılan özel kaput ve kapılar, ön ve arkaya yerleştirilen ekstra korumalar, yardımcı ışıklar, daha büyük benzin deposu ve daha güçlü bir süspansiyon sistemi gibi parçalaryer alıyor.

Uzun zamandır bu garajda bekleyen Lada Niva yattığı yerden çıkarılacak ve restore edilerek ilk günkü kondisyonunu geri kazanacak. Sonrasında RMSothebys tarafından açık arttırmaya çıkarılacak offroad canavarı 5 Eylül’de düzenlenecek organizasyonda görücüye çıkarılacak.


https://www.carscoops.com/2018/08/100k-1981-ex-paris-dakar-lada-niva-racer-nuts/ Yorum Yaz
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Sönmeyen Arıza Lambası. 8 ay en beğenilen
Niye o kadar vermişler ki? Sıfırını alsınlar, o da antika gibi duruyor zaten
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SEO-Uzmanı 8 ay
restore edilmiş haliyle belki 60 - 80 bin $ eder !
ama o da müze için veya bir fanı alır !
fazla fiyatı artmaz çünkü araç normal yol aracı değil !
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Akhenatonnn 8 ay
nekadar saçma bişey hurdaya atmak varken
yeniside aynı hiç değişmediki
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redbul_540 8 ay

Şunu koymasak olmaz
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Manchester United 8 ay
Berbat bir araba.
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BekirTemel 8 ay
ladanın ne eksiği var
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12 Angry Men 8 ay
Babamda 2010 modeli var, arka stopları haricinde hemen hemen aynı araba. :D
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theJuDGe_41 8 ay
.
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jimhendrix 8 ay
Hurda olmuş.
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zeytin kolonyası 8 ay
aracı yeni alan bir arakadaş 150 km yol geldik sanki 450 km gelmiş gibi yoruldum dedi bana kendisine geldiği yolun 75 km olduğunu söylediğimde bana inanamamıştı
bilin bu araç na idi.
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sniper23 8 ay
Keşke bizim garajlardan da antik arabalar çıksa.
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