Garajda keşfedilen 1981 model Lada Niva'nın 100 bin dolara satılması bekleniyor

Peki uzun zaman önce emekliye ayrılan bu Lada Niva’yı diğerlerinden ayıran şey ne? Yapılan araştırmalar resimlerde gördüğünüz aracın 1981 yılında yapılan Paris Dakar Rallisi’nde mücadele eden araçlardan biri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu offroad canavarının genelinde yarış odaklı değişimler bulunuyor. Bunlar arasında güçlendirilmiş plastikten yapılan özel kaput ve kapılar, ön ve arkaya yerleştirilen ekstra korumalar, yardımcı ışıklar, daha büyük benzin deposu ve daha güçlü bir süspansiyon sistemi gibi parçalaryer alıyor.
Uzun zamandır bu garajda bekleyen Lada Niva yattığı yerden çıkarılacak ve restore edilerek ilk günkü kondisyonunu geri kazanacak. Sonrasında RMSothebys tarafından açık arttırmaya çıkarılacak offroad canavarı 5 Eylül’de düzenlenecek organizasyonda görücüye çıkarılacak.
https://www.carscoops.com/2018/08/100k-1981-ex-paris-dakar-lada-niva-racer-nuts/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama o da müze için veya bir fanı alır !
fazla fiyatı artmaz çünkü araç normal yol aracı değil !
Şunu koymasak olmaz
bilin bu araç na idi.
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