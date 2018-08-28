Garajda keşfedilen 1981 model Lada Niva'nın 100 bin dolara satılması bekleniyor

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Ülkemizde de kendine has bir hayran kitlesine sahip olan Rus efsanesi Lada Niva’nın bu denli sevilmesinde offroad yeteneğinin ve uygun fiyatının etkisi büyük. 40 yıldır üretimde olan, belli aralıklarla güncellenen fakat ilk günkü tasarım anlayışını sürdüren Niva’nın yurt dışı fiyatları hala 10 bin dolar civarında seyrediyor. Ancak bir garajda keşfedilen bu özel Niva’nın 100 bin dolardan alıcı bularak rekor kırması bekleniyor.

Peki uzun zaman önce emekliye ayrılan bu Lada Niva’yı diğerlerinden ayıran şey ne? Yapılan araştırmalar resimlerde gördüğünüz aracın 1981 yılında yapılan Paris Dakar Rallisi’nde mücadele eden araçlardan biri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu offroad canavarının genelinde yarış odaklı değişimler bulunuyor. Bunlar arasında güçlendirilmiş plastikten yapılan özel kaput ve kapılar, ön ve arkaya yerleştirilen ekstra korumalar, yardımcı ışıklar, daha büyük benzin deposu ve daha güçlü bir süspansiyon sistemi gibi parçalaryer alıyor.

Uzun zamandır bu garajda bekleyen Lada Niva yattığı yerden çıkarılacak ve restore edilerek ilk günkü kondisyonunu geri kazanacak. Sonrasında RMSothebys tarafından açık arttırmaya çıkarılacak offroad canavarı 5 Eylül’de düzenlenecek organizasyonda görücüye çıkarılacak.

https://www.carscoops.com/2018/08/100k-1981-ex-paris-dakar-lada-niva-racer-nuts/