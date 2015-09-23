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Pebble akıllı saati artık yuvarlak

3 yıl
2,5b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pebble akıllı saati artık yuvarlak

Kickstarter üzerinde akıllı saat projesini geliştirerek sektöre mal olan Pebble, şu ana kadar iki nesil ile piyasada boy gösteriyordu. Firma şimdi geleneksel çizgilerinin dışına çıkarak yuvarlak tasarıma sahip Pebble Time Round modelini duyurdu.

Pebble Time Round orijinal Pebble Time modelinden çok farklı değil. Renkli elektronik kağıt ekran kullanan model Pebble'ın kendi işletim sistemini kullanıyor ve geniş bir uygulama desteğine sahip. Farkı ise yuvarlak ekran tasarımına sahip olması.

Akıllı saatlerin ilk döneminde köşegen tasarımlı ürünler revaçtaydı ancak gerçek bir kol saati görünümü vermesi açısından dairesel tasarım göze daha hoş geliyor. LG, Samsung, Alcatel gibi firmalar bu bakımdan daire tasarımlı ürünlere ağırlık vermeye başladı.

Pebble Time Round modeli 7.3mm kalınlığında ve 4 adet tuş bulunuyor. Bunlardan Geri tuşu sol kısımda yer alırken, Aşağı-Yukarı-Seçim tuşları da sağ kısımda konumlanıyor. Su geçirmez özelliğini devam ettiren Pebble Time Round ses kaydı için bir de mikrofon barındırıyor. 38mm çapı olan saatin bayanlar için 14mm, erkekler için 20mm genişliğinde kayışları olacak. Saat üç farklı renk seçeneği ile gelecek. 

İnce bir yapıya sahip olması Pebble Time Round için önemli bir fedakarlığı gündeme getirmiş. O da kullanım süresi. 7 güne kadar kullanım süresi sunan önceki nesillerin aksine Pebble Time Round modeli 48 saate kadar kullanıcısını idare edebiliyor ancak 15 dakikalık şarj ile batarya 24 saati çıkarabiliyor. 

Bağlı olduğu akıllı telefondan bildirimleri ekrana yansıtabilen saat özelleştirilmiş kadran temalarına da ev sahipliği yapıyor. iOS ve Android için kullanılabilen Pebble Time Round modeli ilk kez Kickstarter desteği olmadan 8 Kasım 2015 itibariyle 250$ fiyat etiketi ile ön siparişe başlayacak.  

http://mashable.com/2015/09/23/pebble-time-round/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#a1fkwLD09sqK Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
Pebble ın asıl özelliği olan pil ömrüydü bu özelliğini kaybettiğine göre aynı fiyat bandında hatta daha ucuza bundan iyi cihazlar var moto360 gibi.
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sis651 3 yıl
Bildiğim kadarıyla bu da Garmin ile ayni JDI ekranlarını kullanıyor. Garmin bir hafta, üç hafta gibi kullanım süreleri sunarken bunlar nasıl bir işlemci ya da batarya kullandı ki iki gün şarj süresini başarmak için. Üstelik biraz kullanıldığında o kadar süreyi de göremeyecek.
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tijentemizlik 2 yıl
bence çok güzel
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smart1978 3 yıl
Pili 2 gün dayanması kötü 10 gün giden modelleri var Pebble ın .

Ekranı da ufak kapkalın çerçeve de hiç olmamış.

2 gün giden tonlarca akıllı saatler var .

Pebble in esprisi kalmadı uzun pil ömrü yok ...
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Sylargray 3 yıl
Çerçeveler yine dillere destan.
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Şeker Hapı 3 yıl
Pili aynı tutup ekranı büyütse olurmuş saatte birçok kişi(erkekler için söylüyorum) kalınlığa bakmaz
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Master_Evil 3 yıl
batarya süresini düşürmeleri kötü olmuş
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kadirirdem 3 yıl
Pil ömrü gittikten sonra napiyim yeni modeli ama tasarımı güzel...
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kadirirdem 3 yıl
Pil ömrü gittikten sonra napiyim yeni modeli ama tasarımı güzel...
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WB 3 yıl
75 $ civarı olsa düşünülebilir
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
Pebble ın asıl özelliği olan pil ömrüydü bu özelliğini kaybettiğine göre aynı fiyat bandında hatta daha ucuza bundan iyi cihazlar var moto360 gibi.
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Umutcan 3 yıl
Kullanım süresi düşerek önceki modele göre geriye gitmiş açıkcası. Akıllı saat piyasasında en önemli şey tek şarjla ne kadar kullanılabildiği.
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