Pebble akıllı saati artık yuvarlak

Kickstarter üzerinde akıllı saat projesini geliştirerek sektöre mal olan Pebble, şu ana kadar iki nesil ile piyasada boy gösteriyordu. Firma şimdi geleneksel çizgilerinin dışına çıkarak yuvarlak tasarıma sahip Pebble Time Round modelini duyurdu.





Pebble Time Round orijinal Pebble Time modelinden çok farklı değil. Renkli elektronik kağıt ekran kullanan model Pebble'ın kendi işletim sistemini kullanıyor ve geniş bir uygulama desteğine sahip. Farkı ise yuvarlak ekran tasarımına sahip olması.





Akıllı saatlerin ilk döneminde köşegen tasarımlı ürünler revaçtaydı ancak gerçek bir kol saati görünümü vermesi açısından dairesel tasarım göze daha hoş geliyor. LG, Samsung, Alcatel gibi firmalar bu bakımdan daire tasarımlı ürünlere ağırlık vermeye başladı.





Pebble Time Round modeli 7.3mm kalınlığında ve 4 adet tuş bulunuyor. Bunlardan Geri tuşu sol kısımda yer alırken, Aşağı-Yukarı-Seçim tuşları da sağ kısımda konumlanıyor. Su geçirmez özelliğini devam ettiren Pebble Time Round ses kaydı için bir de mikrofon barındırıyor. 38mm çapı olan saatin bayanlar için 14mm, erkekler için 20mm genişliğinde kayışları olacak. Saat üç farklı renk seçeneği ile gelecek.





İnce bir yapıya sahip olması Pebble Time Round için önemli bir fedakarlığı gündeme getirmiş. O da kullanım süresi. 7 güne kadar kullanım süresi sunan önceki nesillerin aksine Pebble Time Round modeli 48 saate kadar kullanıcısını idare edebiliyor ancak 15 dakikalık şarj ile batarya 24 saati çıkarabiliyor.





Bağlı olduğu akıllı telefondan bildirimleri ekrana yansıtabilen saat özelleştirilmiş kadran temalarına da ev sahipliği yapıyor. iOS ve Android için kullanılabilen Pebble Time Round modeli ilk kez Kickstarter desteği olmadan 8 Kasım 2015 itibariyle 250$ fiyat etiketi ile ön siparişe başlayacak.

http://mashable.com/2015/09/23/pebble-time-round/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#a1fkwLD09sqK