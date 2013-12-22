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Pebble akıllı saati için uygulama mağazası gelecek yıl geliyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pebble akıllı saati için uygulama mağazası gelecek yıl geliyor
Kickstarter üzerinde rekor bir bağışla hayata geçen ve akıllı saat pazarına adeta yön veren Pebble, kendine has sayısız uygulamaya sahip. Ancak bu uygulamalar üçüncü taraf web siteleri üzerinden sunuluyor.

Firma büyüyen bu potansiyeli göz önünde bulundurarak Pebble için geliştirilen uygulamaları biraraya toplama kararı aldı. 2014 yılında Pebble için bir uygulama mağazası resmi olarak faaliyete geçecek.

Uygulama mağazası şu anki mevcut Pebble uygulamasının içerisine entegre edilecek ve Uzaktan Yönetim, Oyun, Bildirim, Araçlar, Saat Temaları, Spor ve Fitness, Gündelik Yaşam şeklinde kategorilere sahip olacak. 

Mağaza faaliyete başladığında yetecek kadar uygulama sayısına sahip olacak. Pebble, geliştiricileri şimdiden uygulama hazırlamaları için davet etmeye başladı. Ancak geliştiricilerin yeni Pebble yazılım geliştirme aracını kullanması gerekiyor. 


https://developer.getpebble.com/blog/2013/12/18/All-Aboard-the-Pebble-app-store/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 5 yıl
rekabet her zaman iyidir.
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aycibin 5 yıl
Akilli saat pazarina yon mu veren?
Sadece ben mi ilk kez duyuyorum?
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Nokia Specialist 5 yıl
Akıllı saatlerde her birinin kendine has uygulama mağazası olacağına ortak mağaza olsa çok daha güzel olur.
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