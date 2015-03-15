Pebble akıllı saatlerin Windows Phone uygulaması yeni özelliklerine kavuşuyor

Pebble akılı saatler için Windows Phone uygulaması hazırlandığını geçmiş günlerde sizlerle paylaşmıştık. Windows Central sitesi ise uygulamanın son halini edinip yeni özellikleri gösteren bir video yayınladı.

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Microsoft tarafından geliştirilen uygulamanın sağlıklı çalışabilmesi için arka planda veri aktarımına izin verilmesi gerekiyor. Telefonda bulunan tüm uygulamaların listesi bildirim bölümünde yer alırken kullanıcılar bildirim almak istedikleri uygulamayı seçebiliyorlar. Test için gönderilen bir mesajın da bulunduğu videoda uygulamanın sağlıklı bir şekilde çalıştığı görülüyor.Windows Central uygulamayı dosya biçiminde 48 saatliğine indirmeye sunmuş durumda, ancak dosyayı kaldırsalar da internette bir çok kişide ve kaynakta zaten bir kopyası bulunuyor olacak. Ancak videodan görüldüğü kadarıyla uygulamanın yayınlanmasına da az bir zaman kalmış gibi. Windows Phone sahipleri kısa bir süre sonra Pebble akıllı saatleri tercih edebilecek.