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Huawei, bu yıl da Nexus programında

Geçen yıl ki Nexus 6P akıllı telefonu ile olumlu eleştiriler alan Huawei, bu yıl da programa devam etme kararı aldı. Firma, yıl sonunda yeni Nexus akıllı telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlıyor.
2 yıl
4,5b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tarihinde ilk kez geçen yıl Google Nexus programına dahil olan Huawei, programın da Çin’den gelen ilk ortağı olmuştu. Bu yıl firmanın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu ve yöneticilerden de beklenen açıklama geldi.

Huawei tüketici işleri bölüm başkanı Charlene Munilall, medyaya verdiği bir demeçte, bu yıl da Nexus telefonu üretmeye devam edeceklerini açıkladı. Bir süre önce Huawei’nin Huawei 7P şeklinde bir isim tescili yaptığı gündeme gelmişti. Muhtemelen yeni akıllı telefon, Nexus 7P olarak karşımıza çıkacak.

Huawei’nin ilk Nexus telefonu ile olumlu eleştiriler almış olması, programa devam etmesindeki en önemli etken. Ayrıca Google’ın Çin’de uygulama mağazasını faaliyete sokabilmek için bu tarz işbirlikleri kurmaya çalıştığı da diğer bir ayrıntı. Yani her iki tarafın da kazanması söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 6 tasarımı sızdırıldı"

Bu noktada Munilall’ın bir sitemi de bulunuyor zira Nexus telefonları dünya çapında yaygın satışta değil. Çin’de de son Nexus telefonları küçük bir miktar satabilmiş. Operatörler de çok fazla ilgi göstermiyor. Bu bakımdan Nexus programı firmalara gelir kazandırmıyor ancak imaj konusunda tam tersi bir durum yaşanıyor.

Bu yılın Nexus telefonunda da Huawei’nin donanım tarafında cömert davranması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga seti, 2K ekran çözünürlüğü, 4GB RAM, gelişmiş bir kamera muhtemel özellikler arasında. Nexus programının diğer üyesi iddialara göre HTC ve benzer bir model de o piyasaya sürecek. Nexus telefonlarının yine Eylül sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-executive-says-it-will-build-another-Nexus-device-this-year_id81824 Yorum Yaz
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javaprof 2 yıl en beğenilen
şu nexusu artık samsunga versinler bunların elinde çöp oldu.samsungda olsaydı her ülkeye satarlardı bunlar iki firmayla türkiyeye gelemediler samsung tek başına lg ve huaeweiden fazla nexus satar.
şu nexusu artık samsunga versinler bunların elinde çöp oldu.samsungda olsaydı her ülkeye satarlardı bunlar iki firmayla türkiyeye gelemediler samsung tek başına...
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General. 2 yıl
Dandik GM One cihazları yüzünden nexus cihazlarından mahrum kalıyoruz. Nasıl bir ülke anlamadım herşeyi 2.ci sınıf yaşıyoruz.
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sonsuz0 2 yıl Neyinkafasi
Çok laf etmişsin ama boş laf etmissin... Türkiye ye en son hangi firma nexus cihaz getirdi. Bunun huawei ile alakasi yok... Bunun iki sebebi var ilk olarak türkiye Android one programında olduğu için nexus cihazlar gelmiyor. Nexus programı belirli bir plan dahilinde yapılıyor bu cihazlar direk iPhone a rakip cihazlar. Türkiye ise alt seviye cihazların pazarı bu nedenle Gm5 Plus tercih ediliyor
2. Olarak da üreticiler LG ve huawei Türkiye de amiral gemi cihazlarını satıyor aynı fiyata neden reklam bütçe aayırıp nexus satsinlar. Bizim ülkemizde nexus cihazlar ilgi görmüyor anca donanım haber ahalisi alır bu cihazları
Çok laf etmişsin ama boş laf etmissin... Türkiye ye en son hangi firma nexus cihaz getirdi. Bunun huawei ile alakasi yok... Bunun iki sebebi var ilk olara...
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0MG90 2 yıl
Huawei Nexus tasarımı gerçekten çok kötü, bedava verseler almam
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DH Misafiri 2 yıl
şu iphone'daki ve huawei'deki kaliteye bak be. adamlar sarj soketini ikinci bir metal çerçeveye alıp, bunlada yetinmeyip iki yandan vidalamışlar. malzeme metal ve kaliteli. bir zamanlar kullandığım çöp sony z2 aklıma geldi şimdi. sarj soketini tutan hic bir sey yoktu. etrafı bosluk ve board bile görünüyodu. kucuk kapagı aşan su direk boarda geliodu, tel çöpe direk. azıcık kaliteden anlayın üç kağıda gelmeyin. tel esner sarj kapağı cebimde kendiliginden açılırdı. ekran ışığı sızardı. artık nasıl dandikse kamera sensor leri ortalı durmuyodu. led flaş ortalı değildi ve bu dandik tel su geçirmez diye satıldı. servisler bu çöple doldu. millet sony'e bi güzel sövdü. tabi bisürü müşteri mağdur edildi. o gün bu gündür asla sony almıyorum. bir diğer arkadaşımında z2 si arka cam esnemekten cepte kendinden çatlamıştı, ascend p7 de metal cerceve ve cam kapak ama milim esnemio. niye? çünkü kaliteli. üstelikte kasa çerceve oranı daha yüksek. buna ramen esnemio. şu an malzemeden çalınan ve sadece yüksek kar etmek amaçlı üretilen tek telefonlar sony çöpleri. sonra ekranda leke çıktı falan. yani sorunların sonu gelmedi. ha birde rakiplerin 6 inç ekran koyduğu kasaya 5 inç ekran koymakta ayrı bi olay ve buna ramen sanal tuş koyuyodu sony. doğru ya kapasitif tuş koysa (tuş maliyeti+led aydınlatma+boarda data aktarımı için flex koyması lazım) ama ekrana sanal tuş gelsin. maliyet sıfır. rakipler dual tone flaş koyar. sony kuş gözü kadar flaş koyar oda yamuk duruyo. ois'i 99 yıl sonra(tabi batmazsa :) ) koyar.z2 ön kamera 2mp çamur gibiydi. selfie çekip kendimi bile tanıyamıyodum. şimdi aynı sorunlar ve fazlasım5 denen takozda ve tüm sonylerde var. enson bir arkadaş yamulmuş z3 resmini koymuştu. z3 flex :) :) sony'e gel. sorun'lara gel...Sony sayfası sorun dolu, 10 başlığın 9 tanesi sorun
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V4LKyR 2 yıl
Yani ülkemizde GM var diye mi (Android One) Nexus cihazları gelmiyor? Burdan bunu mu anlamalıyız?
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kadirirdem 2 yıl
Hayirlisi olsun ama tr ye gelmiyor
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ozkn_s 2 yıl
Öncelikle tüm donanım haber ekibinin sonra değerli donanım haber üyelerinin ramazan ayı mubarek olsun.

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

On bir ayın sultanı kapıda.
Bu ay bütün gönüller ibadetten yana,
bütün yürekler aynı çatı altında.
Hz. Muhammed (s.a.v) bu ay sizin kapınızda.
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drjacob 2 yıl
türkiyeye gelir mi acep ?
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BekirHan 2 yıl
7P demek oluyor ki en azından 6.85" lik bir telefon. Çirkin tabak gibi Nexus telefonlarına devam etmek istiyor Google. Yav şu Nexus 5' in üzerine bir telefon daha yapamadılar. 4.85 yada 5 inç civarı bir cihaz her sene olmalı listelerinde. Yoksa satışları giderek düşecek... GM mı alalım.
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assasin34 2 yıl
Nexus 6P'imi büyük bir memnuniyetle ilk çıktığı günden beri kullanıyorum.Kendi sitemde kendi yazmış olduğum kullanıcı deneyimi yazıma buradan ulaşabilirsiniz.
technokaptan.com/...
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KoşanBalık 2 yıl
General Mobile ve Google ortakliginda sanirim Nexus cihazlar ulkeye giremez diye bir madde var.Eger Htc de getirmez ise bundan emin olurum
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JavaSpecialist 2 yıl
Ya artik getirsinler su nexuslari yeter
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Guhong01 2 yıl
Türkiye'ye gelmedikten sonra neyleyim nexusu. Yurt dışından alayım desem ne lg ne de huawei uluslararası garanti veriyor, alsam yarın bozulsa elimde kalcak
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