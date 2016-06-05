Huawei, bu yıl da Nexus programında

Tarihinde ilk kez geçen yıl Google Nexus programına dahil olan Huawei, programın da Çin’den gelen ilk ortağı olmuştu. Bu yıl firmanın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu ve yöneticilerden de beklenen açıklama geldi.

Huawei tüketici işleri bölüm başkanı Charlene Munilall, medyaya verdiği bir demeçte, bu yıl da Nexus telefonu üretmeye devam edeceklerini açıkladı. Bir süre önce Huawei’nin Huawei 7P şeklinde bir isim tescili yaptığı gündeme gelmişti. Muhtemelen yeni akıllı telefon, Nexus 7P olarak karşımıza çıkacak.

Huawei’nin ilk Nexus telefonu ile olumlu eleştiriler almış olması, programa devam etmesindeki en önemli etken. Ayrıca Google’ın Çin’de uygulama mağazasını faaliyete sokabilmek için bu tarz işbirlikleri kurmaya çalıştığı da diğer bir ayrıntı. Yani her iki tarafın da kazanması söz konusu.

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Bu noktada Munilall’ın bir sitemi de bulunuyor zira Nexus telefonları dünya çapında yaygın satışta değil. Çin’de de son Nexus telefonları küçük bir miktar satabilmiş. Operatörler de çok fazla ilgi göstermiyor. Bu bakımdan Nexus programı firmalara gelir kazandırmıyor ancak imaj konusunda tam tersi bir durum yaşanıyor.

Bu yılın Nexus telefonunda da Huawei’nin donanım tarafında cömert davranması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga seti, 2K ekran çözünürlüğü, 4GB RAM, gelişmiş bir kamera muhtemel özellikler arasında. Nexus programının diğer üyesi iddialara göre HTC ve benzer bir model de o piyasaya sürecek. Nexus telefonlarının yine Eylül sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.