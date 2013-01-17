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Pentax, Efina isimli yeni fotoğraf makinesini ve K5II/K5IIs için yazılım güncellemesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japon devlerinden Pentax, dün haberini yaptığımız iki yeni duyurusunu bugün gerçekleştirdi. Firma güncel DSLR modellerinden olan K5II ve K5IIs modellerinin yeni yazılım güncellemesini ve Efina isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini tanıttı.
2013 yılı fotoğraf firmaları açısından hızlı geçmeye devam ediyor. CES 2013 fuarından art arda yapılan duyurular sonrasında yeni makineler gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Pentax Efina isimli kompakt fotoğraf makinesinin duyurusunu yaptı. Pentax Efina, 14MP çözünürlüğe ve 1/2.3" CCD sensöre sahip. 5x optik zoom sağlayabilen makine 26-130mm F/3.5-5.6 diyafram oranına sahip bir lens kullanıyor. ISO 80 ile 1600 arasını kullanabilen Efina, 1/8 ile 1/400 enstantene hızlarını kullanıcılara sunuyor. 108 gr ağırlığa sahip olan cihaz, 720p 30fps video çekim yapabiliyor. Pentax Efina'nın çıkış tarihi yada fiyatı hakkında ise bir bilgi yayınlanmadı.
Pentax'ın yaptığı diğer duyuru ise güncel DSLR modellerinden olan K5II ve K5IIs modellerinin yazılım(firmware) güncellemesi oldu. Yeni güncelleme ile V1.01 sürümüne yükselen cihazlar aşağıdaki yeniliklere kavuşuyorlar;
- Genel kararlılık performansı arttırılmış
- Kameranın LCD ekranı için kontrast ayarı eklenmiş durumda.
Güncellemeye ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz ;
http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-5_2_s.html 

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ozturert 6 yıl
Pentax'a dev demezdim. Iyi ve kaliteli urunler ureten bir firma ama dev deyince aklima Canon Sony Panasonic geliyor. Nikon bile dev degil.
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CanTnçr 6 yıl ozturert
ozturert

Pentax'a dev demezdim. Iyi ve kaliteli urunler ureten bir firma ama dev deyince aklima Canon Sony Panasonic geliyor. Nikon bile dev degil.

Evet orada ufak bir yanlışlık olmuş. Japon devlerinden olacaktı
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musasm 6 yıl ozturert
ozturert

Pentax'a dev demezdim. Iyi ve kaliteli urunler ureten bir firma ama dev deyince aklima Canon Sony Panasonic geliyor. Nikon bile dev degil.

Doğru diyorsun, Canon Nikon'un 4.5 - 5 katı aktif büyüklüğüne sahip bir firma. Diğerleriyle arası çok daha açık.Nikon Canon, Sony ve Panasonice göre çok butik kalıyor.
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