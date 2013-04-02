Pentax, K30 DSLR fotoğraf makinesine 15 yeni renk seçeneği ekledi









Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ve çıkması muhtemel FF(Tam Kare) fotoğraf makinesi ile sık sık gündeme gelen Pentax, fotoğraf makinelerini renklendirmeye devam ediyor.

Pentax'ın güncel giriş seviyesi güncel DSLR fotoğraf makinesi olan K-30, zorlu koşullara dayanıklı su/toz/soğuk geçirmez gövde yapısı ve benzer seviyede olan rakiplerine göre sunduğu ekstra teknik özellikler ile dikkatleri üzerine çeken bir model olarak öne çıkıyor. Sunduğu bu farklı özellikler yanında artık 15 yeni renk seçeneği ile satın alınabilir duruma gelen model, iki farklı ton seçeneğiyle gümüş, turuncu, kırmızı, beyaz, mavi, siyah, bordo, yeşil ve sarı gibi oldukça farklı renk seçeneklerine kavuştu. Pentax daha önce de farklı fotoğraf makineleri ile oldukça farklı renk seçenekleri ortaya koymuştu.

Pentax'ın beğenilen fotoğraf makinesi K30 yeni renk seçenekleri ve 799,95$ fiyat etiketi ile beraber Pentax Web Store üzerinden ön sipariş ile satın alınabiliyor.

http://www.pentaxwebstore.com/product/40300