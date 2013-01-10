Pentax Q10 modelinin rengini siz belirleyin





Fotoğraf dünyasında oldukça sevilen ve bir o kadar da eleştirilen dünyanın önde gelen fotoğraf üreticilerinden Pentax, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Q10 modeli için bir renklendirme stüdyosu açtı.

Geçen sene duyurulduğunda fotoğraf dünyasında özellikle tasarımsal ve teknik özellikleri bakımından bir çok eleştiriye maruz kalan Pentax Q10 modeline, 100 farklı renk seçeneği eklendi. Q10 stüdyo isimi Pentax'a bağlı internet sitesi üzerinden yapılan işlem ile gövdenin rengini yada makinenin tutma yerlerini istediğimiz renklerde belirleyip satın alabiliyoruz. Bu şekilde tamamen kişiselleştirilmiş bir fotoğraf makinesi deneyimi elde edilmiş oluyor. Ayrıca yapılan tasarımlar direk site üzerinden Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara aktarılabiliyor.

Sizde kendi Pentax Q10 modelinizi oluşturmak istiyorsanız, kaynak linkini kullanabilirsiniz.

http://www.pentaximaging.com/Q10studio#/3/5