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Pentax Q10 modelinin rengini siz belirleyin

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf dünyasında oldukça sevilen ve bir o kadar da eleştirilen dünyanın önde gelen fotoğraf üreticilerinden Pentax, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Q10 modeli için bir renklendirme stüdyosu açtı.
Geçen sene duyurulduğunda fotoğraf dünyasında özellikle tasarımsal ve teknik özellikleri bakımından bir çok eleştiriye maruz kalan Pentax Q10 modeline, 100 farklı renk seçeneği eklendi. Q10 stüdyo isimi Pentax'a bağlı internet sitesi üzerinden yapılan işlem ile gövdenin rengini yada makinenin tutma yerlerini istediğimiz renklerde belirleyip satın alabiliyoruz. Bu şekilde tamamen kişiselleştirilmiş bir fotoğraf makinesi deneyimi elde edilmiş oluyor. Ayrıca yapılan tasarımlar direk site üzerinden Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara aktarılabiliyor.
Sizde kendi Pentax Q10 modelinizi oluşturmak istiyorsanız, kaynak linkini kullanabilirsiniz. 

http://www.pentaximaging.com/Q10studio#/3/5 Yorum Yaz
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Tantum.35 6 yıl
Umarim ileride bunu telefonlar icin de uygularlar. Guzel olmus
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Gary_2550 6 yıl
Çok tatlı alet
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Olmayan linki kullanabilene helal olsun
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CanTnçr 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Olmayan linki kullanabilene helal olsun


Link ana sayfada görünüyor ancak genede burayada koyalım ;

pentaximaging.com/...
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