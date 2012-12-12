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Pentax, IR filtresiz "645D IR" modelini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen fotoğraf sistemleri firmalarından Pentax, IR filtresi olmayan orta format modeli 645D IR fotoğraf makinesini duyurdu.
Pentax bugün yaptığı bir duyuru ile orta format segmentindeki temsilcisi 645D modelinin kızıl ötesi filtresi olmayan modelini duyuru. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre 645D IR modelinden sadece 100 adet üretilecek. Yapılan duyuruda yeni modelin fiyatı ise belirtilmedi. 

http://www.ricoh.co.jp/release/2012/1212_1.html Yorum Yaz
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nehuse 6 yıl
Eski EOS 300D mi modifiye edip bu amaçla kullanmak istiyorum.Parası çok olanlar bu makineye alabilir tabi :)
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shimoda 6 yıl
Astronomi fotoğrafçılığı ile ilgilenenler alsın bari. EOS 20 kullananlar buna terfi etsinler. Nisbeten ucuz olsun diyenler EOS 60Da alabilirler ma 100 tane kime yeter yahu! Hemde orta format :)
Düzeltme: İmla.
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zerocontrol 6 yıl
Güneşten gelen ışnların bir miktarı kızıl ötesidir eğer sensörlere bu filtreler kullanılmazsa sensörler bu ışınlarıda algılar ve fotoğrafa yansır alttaki FOTOĞRAF ır filtresi olmayan bir makine il çekildiği için öyle gözüküyor
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IceRulez 6 yıl
bilgisi olan biraz daha açıklayabilir mi ? kızıl ötesi filtresi olmayan demek ile resimdekiyle bir bağlantı varmı ? teşekkür ederim
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