Pentax, IR filtresiz "645D IR" modelini duyurdu





Dünyanın önde gelen fotoğraf sistemleri firmalarından Pentax, IR filtresi olmayan orta format modeli 645D IR fotoğraf makinesini duyurdu.

Pentax bugün yaptığı bir duyuru ile orta format segmentindeki temsilcisi 645D modelinin kızıl ötesi filtresi olmayan modelini duyuru. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre 645D IR modelinden sadece 100 adet üretilecek. Yapılan duyuruda yeni modelin fiyatı ise belirtilmedi.

http://www.ricoh.co.jp/release/2012/1212_1.html