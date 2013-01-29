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Pentax’tan arazi şartlarına dayanıklı üç yeni fotoğraf makinesi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Pentax, her türlü arazi şartına dayanıklı üç yeni fotoğraf makinesini duyurdu.

Duyurusu yapılan fotoğraf makineleri WG-10, WG-3 ve WG-3 GPS modelleri oldu. Fotoğraf makineleri su geçirmez yapıları ve sağlamlıkları ile öne çıkıyorlar. Duyurusu yapılan ilk model olan Pentax WG-10, 10 metre derinliğe kadar su altında çalışabiliyor, 1 metre yükseklikten düşmelere dayanabiliyor ve -14 gibi soğuk hava durumlarda fotoğraf çekmeye devam edebiliyor. 14MP arka aydınlatmalı CMOS sensöre sahip olan cihaz 5x optik yakınlaştırmaya ve 28-140mm bir lense sahip. Pentax WG-10 üzerinde beş tane LED ışık yer alıyor ve bu şekilde 1cm oranında yakın çekimleri rahatça yapabiliyor.
Pentax’tan arazi şartlarına dayanıklı üç yeni fotoğraf makinesi
Pentax tarafından duyurusu yapılan diğer fotoğraf makineleri olan WG-3 ve WG-3 GPS modelleri ise teknik olarak dahili GPS haricinde aynı özelliklere sahipler. Cihazlar, 13 metre derinliğe kadar su altında çalışabiliyor, 2 metre yükseklikten düşmelere dayanabiliyor ve -14 gibi soğuk hava durumlarda fotoğraf çekmeye devam edebiliyorlar. Üzerlerinde 16mp sensör bulunan cihazlar çift titreşim azaltma sistemine sahipler. 4x optik yakınlaştırma ve diğer modelde olduğu gibi beş adet LED ışığa sahip olan cihazlar, F/2.0 diyafram oranına sahipler. Ayrıca modeller “Qi Charger” ismi verilen kablosuz şarj etme özelliğine sahipler.
Pentax’tan arazi şartlarına dayanıklı üç yeni fotoğraf makinesi
 
Farklı renk seçenekleri ile duyurulan modellerden Pentax WG-10 $180, Pentax WG-3 $300 ve Pentax WG-3 GPS modeli $350 fiyat etiketi ile satışa sunulacaklar.


http://www.thephoblographer.com/2013/01/29/pentax-ups-the-ante-with-three-new-rugged-cameras/ Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl
Iyyyyy .s.s.s
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CanTnçr 6 yıl
Yapmayın
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pohuman 6 yıl
Sualtı çekimi için oldukça uygun görünüyor. Fiyat olarakta çok uygun..
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jeofizikci 6 yıl
şu ünlü fotoğrafıda koysaydın ya hocam
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