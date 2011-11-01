Pete Townshend : iTunes sanatçıların dijital vampiri gibi davranıyor

Apple'ın en çok gelir getiren platformlarından olan iTunes zaman zaman eleştirilerin de odağına yerleşiyor. Bir dönemin popüler The Who grubunun gitaristi Pete Towndhend, BBC 7 Music programında Apple'ı eleştiri yağmuruna tuttu.





Townshend, iTunes'un sanatçıların kanını emen bir dijital vampir gibi davrandığını belirtti. Sanatçılara hiç bir kar sunmayan iTunes, bir dönem yayıncıların ve firmaların yaptığı gibi sanatçıların yetiştirilmesine ve yol gösterilmesine yardımcı olmalı.





iTunes aynı Facebook ve Twitter'da olduğu gibi sanatçılara keşfedilme veya popüler olma gibi bazı avantajlar sunmuyor. Bu açıdan dev komisyonlar alan Northern Rock bankasına benziyor.





Townshend ayrıca plak endüstrisinin giderek yok olmasından yakınıyor ve Apple'ın 20 tane yetenek avcısı kiralayarak yeni sanatçılar keşfetmesini ve en iyi olanlarını da desteklemesini istiyor.





Townshend illegal müzik indirenleri oğlunun bisikletini çalmaya çalışan ebeveynler olarak tanımlıyor. Çünkü aslında illegal indirilen müzik milli vergi sistemine darbe vurma anlamına geliyor.





iTunes mağazası yayın hayatına başladığında rakiplerinin gerisindeydi. Ancak kolay satın alma süreci iPod ile desteklenince legal sanal satışların yüzde 75'i iTunes üzerinden yapılır hale geldi.





ABD müzik endüstrisinde basılı medya halen satışlarda aslan payını alıyor ve sanatçılara masraflardan arta kalan karın bir kısmı ödeniyor. Apple ise işin sadece sanal mağaza tarafında faaliyet gösteriyor.