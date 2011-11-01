Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pete Townshend : iTunes sanatçıların dijital vampiri gibi davranıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,7b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın en çok gelir getiren platformlarından olan iTunes zaman zaman eleştirilerin de odağına yerleşiyor. Bir dönemin popüler The Who grubunun gitaristi Pete Towndhend, BBC 7 Music programında Apple'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Townshend, iTunes'un sanatçıların kanını emen bir dijital vampir gibi davrandığını belirtti. Sanatçılara hiç bir kar sunmayan iTunes, bir dönem yayıncıların ve firmaların yaptığı gibi sanatçıların yetiştirilmesine ve yol gösterilmesine yardımcı olmalı.

iTunes aynı Facebook ve Twitter'da olduğu gibi sanatçılara keşfedilme veya popüler olma gibi bazı avantajlar sunmuyor. Bu açıdan dev komisyonlar alan Northern Rock bankasına benziyor.

Townshend ayrıca plak endüstrisinin giderek yok olmasından yakınıyor ve Apple'ın 20 tane yetenek avcısı kiralayarak yeni sanatçılar keşfetmesini ve en iyi olanlarını da desteklemesini istiyor.

Townshend illegal müzik indirenleri oğlunun bisikletini çalmaya çalışan ebeveynler olarak tanımlıyor. Çünkü aslında illegal indirilen müzik milli vergi sistemine darbe vurma anlamına geliyor.

iTunes mağazası yayın hayatına başladığında rakiplerinin gerisindeydi. Ancak kolay satın alma süreci iPod ile desteklenince legal sanal satışların yüzde 75'i iTunes üzerinden yapılır hale geldi. 

ABD müzik endüstrisinde basılı medya halen satışlarda aslan payını alıyor ve sanatçılara masraflardan arta kalan karın bir kısmı ödeniyor. Apple ise işin sadece sanal mağaza tarafında faaliyet gösteriyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 8 yıl en beğenilen
Adam apple'ın ne iş yaptığından bihaber galiba. Bir kaç tane yetenek avcısı bulup müzik yaptıracakmışta itunes üzerinden pazarlayacakmış.. bunu yapmayıncada vampir olmuş beyefendinin gözünde.. Apple sayesinde korsan indirilecek milyonlarca müzik parçası para ile satın alınmaya başlandı ve kar eden müzik şirketleri bu sayede yeniden toparlandı da sanatçılar da para kazandı. Bugüne kadar itunes üzerinden 5 milyarın üzerinde parça indirildi. bunlar korsan indirilen parçalar değil ve ücretli parçalar. bu ücretin bir kısmı yapımcı firmaya ödendi ve firmalar da kar üzerinden sanatçılara para ödedi ve ödüyor. sanırım bu adam bu döngü üzerinden hiç para kazanamış olsa gerek ki itunes'u eleştirmiş. Eleştirilecek birçok korsan proje varken yasal olan projelere eleştiri getirmek ancak kıskançlık yada çıkarsızlık sonucu olabilir.
Adam apple'ın ne iş yaptığından bihaber galiba. Bir kaç tane yetenek avcısı bulup müzik yaptıracakmışta itunes üzerinden pazarlayacakmış.. bunu yapmayıncada va...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 8 yıl
escapethelife
haberi nerenizle okuyosunuz anlayamadım. yorum yapanlar apple fanları sanırım. itunes dan indirenler tamam orjinal indiriyor fakat indirilen müziğe verilen para sanatçıya değil şirkete gidiyor diyo adam bundan yakınıyo yani. bu da bi nevi korsanlık. sen adamın parçasını satıyorsun ve adama para vermiyorsun. olay bu yani. bu işin sıralamasında bi albümden alınacak gelirin en büyük kısmı sanatçıya daha sonra plak şirketine daha sonrada satış mağzaları olması gerekirken en büyük pay internet satış mağzalarına sonra plak şirketine e işte para kalırsa küçük bi kısımda sanatçıya gidiyor. sanatçıların yaptıkları bestelerle satış mağzaları zengin oluyor.

3 kişi "gerçekler acıdır" deyimini yaşadığı için sana eksi vermiş.Zorunuza mı gitti?Statünüz mü sarsıldı? Bu fanlar böyle.Yanlarında ölü taklidi yapmak daha iyi aslında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escapethelife 8 yıl
haberi nerenizle okuyosunuz anlayamadım. yorum yapanlar apple fanları sanırım. itunes dan indirenler tamam orjinal indiriyor fakat indirilen müziğe verilen para sanatçıya değil şirkete gidiyor diyo adam bundan yakınıyo yani. bu da bi nevi korsanlık. sen adamın parçasını satıyorsun ve adama para vermiyorsun. olay bu yani. bu işin sıralamasında bi albümden alınacak gelirin en büyük kısmı sanatçıya daha sonra plak şirketine daha sonrada satış mağzaları olması gerekirken en büyük pay internet satış mağzalarına sonra plak şirketine e işte para kalırsa küçük bi kısımda sanatçıya gidiyor. sanatçıların yaptıkları bestelerle satış mağzaları zengin oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 8 yıl
escapethelife

haberi nerenizle okuyosunuz anlayamadım. yorum yapanlar apple fanları sanırım. itunes dan indirenler tamam orjinal indiriyor fakat indirilen müziğe verilen para sanatçıya değil şirkete gidiyor diyo adam bundan yakınıyo yani. bu da bi nevi korsanlık. sen adamın parçasını satıyorsun ve adama para vermiyorsun. olay bu yani. bu işin sıralamasında bi albümden alınacak gelirin en büyük kısmı sanatçıya daha sonra plak şirketine daha sonrada satış mağzaları olması gerekirken en büyük pay internet satış mağzalarına sonra plak şirketine e işte para kalırsa küçük bi kısımda sanatçıya gidiyor. sanatçıların yaptıkları bestelerle satış mağzaları zengin oluyor.

Apple %30 unu aliyor satis fiyatinin. (Amazon da %30 aliyor)
Dolayisiyla en buyuk para satis sirketine gidiyor olamaz.
Geri kalan %70in nasil paylastirildigi ise plak sirketinin elinde.

'Haberi nerenizle okuyorsunuz anlamadim yorum yapanlar apple fanlari' lafi sana donuyor bu durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl escapethelife
escapethelife

haberi nerenizle okuyosunuz anlayamadım. yorum yapanlar apple fanları sanırım. itunes dan indirenler tamam orjinal indiriyor fakat indirilen müziğe verilen para sanatçıya değil şirkete gidiyor diyo adam bundan yakınıyo yani. bu da bi nevi korsanlık. sen adamın parçasını satıyorsun ve adama para vermiyorsun. olay bu yani. bu işin sıralamasında bi albümden alınacak gelirin en büyük kısmı sanatçıya daha sonra plak şirketine daha sonrada satış mağzaları olması gerekirken en büyük pay internet satış mağzalarına sonra plak şirketine e işte para kalırsa küçük bi kısımda sanatçıya gidiyor. sanatçıların yaptıkları bestelerle satış mağzaları zengin oluyor.

Müzik şirketleri ile sanatçının yaptığı bir anlaşma vardır. Bu farklı şekillerde olabilir. Ya oran üzerinden ya parça yada albüm.. satış başına belli bir miktar parça başına oran yada belli bir rakam olarak ödenir. Müzik şirketi sanatçıya kafasına göre para ödeyemez.. Sen müzik yapan sanatçıları elinden şekerini rahatlıkla alabileceğin istediğin gibi kukla olarak kullanabileceğin salak, aklı olmayan, aptal insanlar mı zannetinde böylesi bir oyuna sanki herkes dahilmiş gibi yorum yaptın ve buradaki herkeside okuduğunu anlayamayan kişiler zannettin??? Bence yaşın müsaitse dünyada ticari işler nasıl dönüyor önce onu öğren ondan sonra bak bakalım kim okuduğunu anlıyor kim anlamıyor???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
biraz "devlet sunu yapsin" "devlet bunu yapsin" tarzi olmus. applein itunesla icraatlarini elestirirsin eywallahda appledan alakasi olmayan isleri talep etmek ne oluyor. oldu olcak konservatuarda acsin bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 8 yıl
"Sanatçılara hiç bir kar sunmayan iTunes"
doğru demiş, sunmuyor.sadece plak firmalarının cebine gidiyor o paralar sanal satışlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl en beğenilen
Adam apple'ın ne iş yaptığından bihaber galiba. Bir kaç tane yetenek avcısı bulup müzik yaptıracakmışta itunes üzerinden pazarlayacakmış.. bunu yapmayıncada vampir olmuş beyefendinin gözünde.. Apple sayesinde korsan indirilecek milyonlarca müzik parçası para ile satın alınmaya başlandı ve kar eden müzik şirketleri bu sayede yeniden toparlandı da sanatçılar da para kazandı. Bugüne kadar itunes üzerinden 5 milyarın üzerinde parça indirildi. bunlar korsan indirilen parçalar değil ve ücretli parçalar. bu ücretin bir kısmı yapımcı firmaya ödendi ve firmalar da kar üzerinden sanatçılara para ödedi ve ödüyor. sanırım bu adam bu döngü üzerinden hiç para kazanamış olsa gerek ki itunes'u eleştirmiş. Eleştirilecek birçok korsan proje varken yasal olan projelere eleştiri getirmek ancak kıskançlık yada çıkarsızlık sonucu olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuffkiLLe 8 yıl
iTunes olmasa açlıktan nefesleri kokacak haberleri yok.. korsan müzik indiren insanlara başka nasıl pazarlayabilirler ki parçalarını ? iTunes adamlar için biçilmiş kaftan, ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Catalyst 8 yıl Batuist
Batuist

Adam apple'ın ne iş yaptığından bihaber galiba. Bir kaç tane yetenek avcısı bulup müzik yaptıracakmışta itunes üzerinden pazarlayacakmış.. bunu yapmayıncada vampir olmuş beyefendinin gözünde.. Apple sayesinde korsan indirilecek milyonlarca müzik parçası para ile satın alınmaya başlandı ve kar eden müzik şirketleri bu sayede yeniden toparlandı da sanatçılar da para kazandı. Bugüne kadar itunes üzerinden 5 milyarın üzerinde parça indirildi. bunlar korsan indirilen parçalar değil ve ücretli parçalar. bu ücretin bir kısmı yapımcı firmaya ödendi ve firmalar da kar üzerinden sanatçılara para ödedi ve ödüyor. sanırım bu adam bu döngü üzerinden hiç para kazanamış olsa gerek ki itunes'u eleştirmiş. Eleştirilecek birçok korsan proje varken yasal olan projelere eleştiri getirmek ancak kıskançlık yada çıkarsızlık sonucu olabilir.

çok güzel yazmışsın hocam klavyene sağlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 8 yıl
Apple in isi bu zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4719 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, app store ve
2 etiket daha iTunes Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony Ericsson Xperia Ray video inceleme 8 yıl Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile şirketin geleceğini konuştuk 8 yıl Edimax PS-1210Un kablosuz yazıcı sunucusu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim