Pete Townshend : iTunes sanatçıların dijital vampiri gibi davranıyor

Haber Editörü
Apple'ın en çok gelir getiren platformlarından olan iTunes zaman zaman eleştirilerin de odağına yerleşiyor. Bir dönemin popüler The Who grubunun gitaristi Pete Towndhend, BBC 7 Music programında Apple'ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Townshend, iTunes'un sanatçıların kanını emen bir dijital vampir gibi davrandığını belirtti. Sanatçılara hiç bir kar sunmayan iTunes, bir dönem yayıncıların ve firmaların yaptığı gibi sanatçıların yetiştirilmesine ve yol gösterilmesine yardımcı olmalı.
iTunes aynı Facebook ve Twitter'da olduğu gibi sanatçılara keşfedilme veya popüler olma gibi bazı avantajlar sunmuyor. Bu açıdan dev komisyonlar alan Northern Rock bankasına benziyor.
Townshend ayrıca plak endüstrisinin giderek yok olmasından yakınıyor ve Apple'ın 20 tane yetenek avcısı kiralayarak yeni sanatçılar keşfetmesini ve en iyi olanlarını da desteklemesini istiyor.
Townshend illegal müzik indirenleri oğlunun bisikletini çalmaya çalışan ebeveynler olarak tanımlıyor. Çünkü aslında illegal indirilen müzik milli vergi sistemine darbe vurma anlamına geliyor.
iTunes mağazası yayın hayatına başladığında rakiplerinin gerisindeydi. Ancak kolay satın alma süreci iPod ile desteklenince legal sanal satışların yüzde 75'i iTunes üzerinden yapılır hale geldi.
ABD müzik endüstrisinde basılı medya halen satışlarda aslan payını alıyor ve sanatçılara masraflardan arta kalan karın bir kısmı ödeniyor. Apple ise işin sadece sanal mağaza tarafında faaliyet gösteriyor.
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3 kişi "gerçekler acıdır" deyimini yaşadığı için sana eksi vermiş.Zorunuza mı gitti?Statünüz mü sarsıldı? Bu fanlar böyle.Yanlarında ölü taklidi yapmak daha iyi aslında...
Apple %30 unu aliyor satis fiyatinin. (Amazon da %30 aliyor)
Dolayisiyla en buyuk para satis sirketine gidiyor olamaz.
Geri kalan %70in nasil paylastirildigi ise plak sirketinin elinde.
'Haberi nerenizle okuyorsunuz anlamadim yorum yapanlar apple fanlari' lafi sana donuyor bu durumda.
Müzik şirketleri ile sanatçının yaptığı bir anlaşma vardır. Bu farklı şekillerde olabilir. Ya oran üzerinden ya parça yada albüm.. satış başına belli bir miktar parça başına oran yada belli bir rakam olarak ödenir. Müzik şirketi sanatçıya kafasına göre para ödeyemez.. Sen müzik yapan sanatçıları elinden şekerini rahatlıkla alabileceğin istediğin gibi kukla olarak kullanabileceğin salak, aklı olmayan, aptal insanlar mı zannetinde böylesi bir oyuna sanki herkes dahilmiş gibi yorum yaptın ve buradaki herkeside okuduğunu anlayamayan kişiler zannettin??? Bence yaşın müsaitse dünyada ticari işler nasıl dönüyor önce onu öğren ondan sonra bak bakalım kim okuduğunu anlıyor kim anlamıyor???
doğru demiş, sunmuyor.sadece plak firmalarının cebine gidiyor o paralar sanal satışlar
çok güzel yazmışsın hocam klavyene sağlık
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