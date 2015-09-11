Philips AmbiLux TV mercek altında "Görsel Cazibe"

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2015 Fuarı'nda Philips, AmbiLight teknolojisini bir adım ileriye götüren yeni AmbiLux televizyonunu tanıttı. Dahili projektörleri ile görüntü duvara yansıtan bu televizyon heyecan verici bir deneyim yaşatıyor. Peki detayları neler, hangi özelliklerle geliyor gibi soruların yanıtları videomuzda.

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