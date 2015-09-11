Philips AmbiLux TV mercek altında "Görsel Cazibe"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2015 Fuarı'nda Philips, AmbiLight teknolojisini bir adım ileriye götüren yeni AmbiLux televizyonunu tanıttı. Dahili projektörleri ile görüntü duvara yansıtan bu televizyon heyecan verici bir deneyim yaşatıyor. Peki detayları neler, hangi özelliklerle geliyor gibi soruların yanıtları videomuzda.
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Merhaba,
Acaba videoyu izlemeden mi yorum yapıyoruz :) zira Android TV platformunu kullandığını söylüyoruz.
Teşekkürler.