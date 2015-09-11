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Philips AmbiLux TV mercek altında "Görsel Cazibe"

3 yıl
31,5b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2015 Fuarı'nda Philips, AmbiLight teknolojisini bir adım ileriye götüren yeni AmbiLux televizyonunu tanıttı. Dahili projektörleri ile görüntü duvara yansıtan bu televizyon heyecan verici bir deneyim yaşatıyor. Peki detayları neler, hangi özelliklerle geliyor gibi soruların yanıtları videomuzda.
 

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fx57 3 yıl en beğenilen Hypnox
Hypnox
Evdeki ambilight ile film izlemesi filan müthişken bununla nasıl olur kim bilir. Bide androidtv olarak çıkarırlarsa bu tvyi tadından yenmez.

Merhaba,

Acaba videoyu izlemeden mi yorum yapıyoruz :) zira Android TV platformunu kullandığını söylüyoruz.

Teşekkürler.
HypnoxEvdeki ambilight ile film izlemesi filan müthişken bununla nasıl olur kim bilir. Bide androidtv olarak çıkarırlarsa bu tvyi tadından yen...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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baris007 2 yıl
Bu tv 2015 te çıkacak diye tanıtım. ve videoları var ama 2016 bitecek hala piyasada yok
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volie82 3 yıl
Ambilight 8109 kullanıyorum
4side var.
Bu apayrı bir şey olmuş
Gerçekten harika...
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slckaydemir 3 yıl
hakkaten görsel cazibe yanlız. tebrikler
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Redunay 3 yıl
Disko topu gibi televizyon
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PsYcHoO 3 yıl
doğru konumlandırma ve uyumlu bir duvar rengi ile neden olmasın....
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silversmith 3 yıl
Şair (!) burada; Android ile geleceğini özellikle belirtti. Ancak ürün önceden nasıl bir izlenim bıraktıysa insanların aklında, kulaklarına bile inanamıyorlar! :) Tabii ki video'yu izlerken kulaktan (gözden) kaçabiliyor bazen! :)
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DH Misafiri 3 yıl
philips sanirim turk kadinlarinin elektirige olan alerjisini bilmiyor.
Cik turkiyede yemez bu tv :D
bak emin ol 3gune yengeler veya anneler ---- bu ne böyle cok elektirik faturasi gelicek deyip arka paneli sokup atar :D demedi demeyin:D
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savasserter 3 yıl
Verdiği efekt ne kadar gözükse de tv nin arkasında kalan boşluk çok fazla olduğu için salonuma asla böyle koymam.
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Hypnox 3 yıl
Evdeki ambilight ile film izlemesi filan müthişken bununla nasıl olur kim bilir. Bide androidtv olarak çıkarırlarsa bu tvyi tadından yenmez.
1 Yanıt Yanıtla
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fx57 3 yıl Hypnox
Hypnox
Evdeki ambilight ile film izlemesi filan müthişken bununla nasıl olur kim bilir. Bide androidtv olarak çıkarırlarsa bu tvyi tadından yenmez.

Merhaba,

Acaba videoyu izlemeden mi yorum yapıyoruz :) zira Android TV platformunu kullandığını söylüyoruz.

Teşekkürler.
2 Yanıt Yanıtla +8
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join 3 yıl
Harika bir şey. Çok beğendim 65 inç gayet güzel boyut alınabilir bir fiyattan olursa hiç kaçırmam.
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