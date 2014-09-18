Philips Fidelio HTL9100 Ses Sistemini İnceliyoruz

Haber Editörü
Philips'in, 2013 yılında en iyi Soundbar kategorisine giren, ARC destekli kablosuz ses sistemi HTL9100'ü, ev sinema sistemleri konusunda fikir oluşması adına sizler için inceliyorum.
Ek Bilgiler
Sistem Yapısı: Kablosuz Dolby Digital
Kanal Sayısı: 5.1 Kanal
Frekans Tepkisi 20 Hz - 20 kHz
Hoparlör çıkış Gücü: 120 W RMS
Subwoofer çıkış gücü: 90 W RMS
Maksimum Çıkış Gücü 210 W RMS
Surround Sürücü: 6.35 cm (Full Range woofer)
Subwoofer Sürücü:16.51 cm
Subwoofer Frekans Tepkisi: 20-150 Hz
Woofer Direnç Değeri: 8 ohm
Subwoofer Direnç Değeri: 4 ohm
Bağlantı türü: Kablo ve Bluetooth
Bluetooth Özellik: A2DP, 10 metre
Girişler: ipod/iphone 3.5 mm'lik Stereo, Aux, Coaxial ve Hdmi
Ağırlık: 9.4 kg
Normal Güç Tüketimi: 48 W
Standby Güç Tüketimi: 1 W
Dolby Digital 5.1 ve 2.1 kayıtlar için link;
https://yadi.sk/d/AIUKrEYWbYcs6
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İnceleme gayet guzel . basarilar. Devam....
Arkadaşlar bu ses sistemi incelemeleri önemli bir mevzu daha hassas olmanızı ve saygı göstermenizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Ses kalitesi ve yüksekliği arayan arkadaşlar Edifier marka veya Sony SHAKE, LG CM9730 gibi uçuk fiyatlı cihazlara yönelebilirler.
İlla salon ses sistemi olsun, 5.1 istiyorum diyenler Sony'den vazgeçmesinler, BDV serisi bir cihaz vardı 2 bin liranın üzerinde, unuttum modelini, birincil elden denedim, enfes bir cihazdı. Kule hoparlörler salon tasarımına daha uygun oluyor hem, bunu da unutmamak lazım.
Ellerine sağlık :)
Muhakkak süper uçuk fiyatta satılanlarda fark vardır ancak benim bahsetmiş olduğum alabileceğimiz fiyatlardaki ürünler.
Bu fiyata kaliteli 5+1 almak daha mantıklı.
İnceleme için ve yandex paylaşımı için teşekkürler Sezer
bir de soundbarın görevi zaten standart tv kapasitesini arttırmaya yönelik kısa yollu çözümdür. Ona göre tercih edecek insan çok çıkıyor.
Mükemmeli arayanlar için bazı markalar:
Transmissionaudio
Kharma
Moonaudio