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Philips Fidelio HTL9100 Ses Sistemini İnceliyoruz

5 yıl
28,7b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Philips'in, 2013 yılında en iyi Soundbar kategorisine giren, ARC destekli kablosuz ses sistemi HTL9100'ü, ev sinema sistemleri konusunda fikir oluşması adına sizler için inceliyorum.




Ek Bilgiler

Sistem Yapısı: Kablosuz Dolby Digital

Kanal Sayısı: 5.1 Kanal

Frekans Tepkisi 20 Hz - 20 kHz

Hoparlör çıkış Gücü: 120 W RMS 

Subwoofer çıkış gücü: 90 W RMS

Maksimum Çıkış Gücü 210 W RMS

Surround Sürücü: 6.35 cm (Full Range woofer)

Subwoofer Sürücü:16.51 cm

Subwoofer Frekans Tepkisi: 20-150 Hz

Woofer Direnç Değeri: 8 ohm

Subwoofer Direnç Değeri: 4 ohm

Bağlantı türü: Kablo ve Bluetooth

Bluetooth Özellik: A2DP, 10 metre

Girişler: ipod/iphone 3.5 mm'lik Stereo, Aux, Coaxial ve Hdmi

Ağırlık: 9.4 kg

Normal Güç Tüketimi: 48 W
Standby Güç Tüketimi: 1 W


Dolby Digital 5.1 ve 2.1 kayıtlar için link;

https://yadi.sk/d/AIUKrEYWbYcs6


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
ses teknolojisi gittikçe ilerliyor.Hep bir arayış var ve daha daha gerçekçi sesi nasıl yakalayabiliriz durumu.sorround olayi evlere grmeye başlayınca hifi ciler isyan etmişti.Neden dinlenmesin. iyi orjinal bir kayıt yakalayıp dinlediginizde bu söylemlerin fazla geçerliligi kalmıyor. TAbi bu sistemler gerçkte müzik dinlemek için degil film izlemek aamacıyla çıkan sistemaler.Soundbarlar ülkemize geç giren sistemler.Bir ihtiyaçtan dogd uOrtalma 100 metrekare olan dairelieri düşününce böyle bir ürünün çıkması kaçınılmazdı.Bu yüzden avrupada bu tür sistemler daha revaçta.Burda yapılan yorumlar afaki ve peşin hükümlü.100 metrekare bir salonunuz mu var ki üst sınıf ürünlerden bahsediyorsunuz.Zaten o tip ürünler apatman dairelierinde oturanlar için degil.Ben bu cihazı aldım.salon 25 metrekare.sesi açtım ve böyle bir güzellik olamaz. Müstakil bir yazlıgım var oraya götürcegim.Bu cihazı bir aprtman dairesinde dinlemek kapınıza birlierinin gelmesi demek.Cihaz fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor.Arkadşımız o küçük hapörlerler nasıl ses veriyor diyor.Bunlar bileşik bir cihaz arkadaşım. Hesaplamaları ona göre yapılmış.Hepsi beraber çalıştıgında yaratıgı etkiyi görünce çok büyük şaşkınlık geçireceginden eminim. Benim tavsiyem phillipsin üst düzey bir tv sini alın.Gerçekten etkilyiyi bir sorround sesi var tv nin. 15x2 30 wat.Apartman dairesinde oturuyorsanız yapacak çok şeyiniz yok çünkü.Şu an cihazda arkadaşın videosunu dinliyorum sistemdee.Sizinde dinleme imkanınız olsaydı keşke .Fikirlerinizi oldukça degiştireceginize eminim bu cihaz hakkında.
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pranis 5 yıl
böyle ses sistemini ben odaya süs diye koymam.. 120 watt çıkış gücü veriyormuş güya, o avuç kadar hoparlörden 50 watt ya çıkar ya çıkmaz. ayriyetten nerede ses kalitesi ? odalar dolusu hoparlör koysan istediğin kadar portatif yapsan istediğin kadar şekilli ve zarif (!) (bu zamanın tasarımları saçma sapan) yapsan, önüme tost yapıp koysa bile kaliteli ses yoksa ne yapayım o ses sistemini... odanın yok ambiyansına dağıtıyomuş da falanmış filanmış güldürdü resmen.. sub kadar saçma sapan ses çıkaran bir araç ta yok bir de onu sol çapraza koyacakmış dinleyen bakar mısın... 2 plastik 1 hoparlör yaptın, her bir tarafından kırpılmış amfi devresi tasarladın, mekanik ses yaptın bluetoothla dandik kablolarla bağlantı yaptın sonra ona hi-fi dedin... saçmalık.. bullshit derler ya... açıkçası bu zamanın ses sistemleri a' dan z' ye çöp . gerçek hi-fi den metrelerce uzak bir sistem olmuş. bir de 1800 lira yazıktır cidden yazıktır..
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DH Sezer 5 yıl pranis
Hi-fi merakı şimdi çok ayrı. Bu ürün genelde uğraşmak istemeyen evinde sıkıntısızca belirli bir düzeyde ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiş kesime hitap ediyor. Ben şahsen bi dönem Grundig Hifi BOX 2500A kullandım. Şimdi bose 601 almayı düşünüyorum amfi olarak marantz 2275 alabilirim, her an öyle bir deliliğe girişebilirim. Zor tutuyorum kendimi.
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Roby 5 yıl
Ürünle ilgili bir yorumum benzerlerini deneyimlemediğimden olmayacak ama DH'deki genel videolara kıyasla içerik zengini bir inceleme olmuş. Her cümle ayrı ve sesle ilgilenenlere doyurucu nitelikte bilgiler veriyor. Sanırım bunda daha önceki video yorumlarında belirttiğin gibi ses mühendisliği öğrencisi (yanlışsam düzeltin) olmanın yanında konuya olan ilgin sebep oluyor. Diksiyonu rötuşlayıp, kamera karşısında rahatladıkça çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Emeğine sağlık.
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DH Sezer 5 yıl Roby
Teşekkürler. Beni anlayan insanlar görmek çok hoş. Bu kadar detaya daha önce girildiğine pek bu sitede rastlamadım ve bi ilk olsun istedim. Gece gündüz demeden evimde iş yerinde derken uzunca denedim baktım gözlemledim. Ürün aslında full range bir woofer olmasına nazaran soundbarlar arasında belirli bir statüye sahip. bir çok yerde rastladım aslında bahsedenler de olmuştu 600-1000 arası soundbarlar baya başarısız. Sen ne kullanıyorsun diyen olursa da bi dönem vintage Grundig Hifi BOX 2500A kullandım. Teşekkürler, aslında kamera karşısında rahatımda bu ürün baya detayı hakettiği için ve ilk kapsamlı bir ses sistemi incelemem olduğu için böyle : D
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DreamSs 5 yıl
Gitgide daha cok sevmeye basliyorum bu adami. Benim gibi tatli muzik meraklisi ama maddi yonden eksik kaldigim icin istedigim gibi bi sistem olusturamadim gerci komsular varken hepten zor :)
İnceleme gayet guzel . basarilar. Devam....
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DH Sezer 5 yıl DreamSs
Buna fena sardım gece gece belki seversin : D

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mehmet4428 5 yıl
Technopat adlı site GTX 980 incelemesi yapıyor burası neden yapamıyor valla çok üzülüyorum. Her zaman buradan izlemeyi ve Mesut Çevik'in incelemelerini çok severek izlerdik ama daha izleyemiyoruz bizleri unutma Mesut Çevik.
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DH Sezer 5 yıl mehmet4428
Dostum bu ses incelemesi, sesini duyurmak için Mest Çevik'in videosunun altına yazabilirsin bu isteğini. Nvidia'dan ne yazık ki GTX980 daha bize gelmedi diye biliyorum.

Arkadaşlar bu ses sistemi incelemeleri önemli bir mevzu daha hassas olmanızı ve saygı göstermenizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
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burakesan 5 yıl
Sesten çok dizayn anlamında bir şeyler arayanları kesinlikle tatmin edecek bir cihaza benziyor.
Ses kalitesi ve yüksekliği arayan arkadaşlar Edifier marka veya Sony SHAKE, LG CM9730 gibi uçuk fiyatlı cihazlara yönelebilirler.
İlla salon ses sistemi olsun, 5.1 istiyorum diyenler Sony'den vazgeçmesinler, BDV serisi bir cihaz vardı 2 bin liranın üzerinde, unuttum modelini, birincil elden denedim, enfes bir cihazdı. Kule hoparlörler salon tasarımına daha uygun oluyor hem, bunu da unutmamak lazım.
Ellerine sağlık :)
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DH Sezer 5 yıl burakesan
Sony SHAKE'i sırf ledi yüzünden alırım, dinledim. Bas konusunda çok net bulmadım ama fazlasıyla yüksek ses çıkış gücüne sahip.
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meego 5 yıl
soundbarlar görüntü itibari ile hoşuma gidiyor ancak genel anlamda kullanıcı yorumlarında Surround etkisini veremediğinden bahsediliyor.
Muhakkak süper uçuk fiyatta satılanlarda fark vardır ancak benim bahsetmiş olduğum alabileceğimiz fiyatlardaki ürünler.
Bu fiyata kaliteli 5+1 almak daha mantıklı.
İnceleme için ve yandex paylaşımı için teşekkürler Sezer
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DH Sezer 5 yıl meego
Bi soundbarın kapasitesi bellidir zaten. Bu diğerlerine nazaran daha güçlü bir çıkış yapmış. Philips giderek kendini geliştiriyor mesela e5 ne kadar tatlı bi görüntüye sahip anlatamam. Keşke o da olsaydı. Ses kalitesi olarak gerçek 5+1 kadar olmasa da detay bağlamında iyi.
bir de soundbarın görevi zaten standart tv kapasitesini arttırmaya yönelik kısa yollu çözümdür. Ona göre tercih edecek insan çok çıkıyor.
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Mr xXx 5 yıl
Sezerim o fiyata o Biraz pahalı... ne yani üstünde iki tane bluetooth adaptörü var diye şarj oluyor diye buna o kadar para vermeye sence değer mi?
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travers 5 yıl
Sound barlar kesinlikle ve kesinlikle bir işe yaramıyor. Sadece ses çıkarıyorlar, sorround efekt vermekten çok uzaklar.
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Balawitz 5 yıl
Ben bir ses sistemine o kadar para versem her seyinin mukemmel olmasini isterim. Bence ürün fiyatina göre olmamış. İnceleme için teşekkürler.
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MrKemal17 5 yıl Balawitz
Herşeyin mükemmel olmasını istiyorsan çok para harcaman gerek.Bu fiyata mükemmel bir ses sistemi yok.

Mükemmeli arayanlar için bazı markalar:
Transmissionaudio
Kharma
Moonaudio
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