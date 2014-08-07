Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips düşük maliyetli yeni 4K monitörünü duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
361
1
21
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Philips düşük maliyetli yeni 4K monitörünü duyurdu
Akıllı telefonlarımız dahi 4K video kaydı gerçekleştirilebilirken, bunları izleyebileceğimiz televizyon ve monitörlerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor, bulunabilir olanların  fiyatları ise genellikle el yakıyor. Amerika'da Seiki gibi firmalar 500 doların altı fiyatlar ile 4K televizyonlar sunarken, bunların kalite ve performansı ise soru işaretleri yaratıyor.
4K içerikleri izleme konusundaki bu sıkıntıya çözüm arayışları devam ederken, üreticiler de düşük maliyetli görüntüleme cihazları üzerine çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte o firmalardan biri olan Philips, görece uygun maliyetli olarak tanımlanabilecek 4K monitörünü duyurdu. 288P6LJEB model adına sahip olan 28-inç büyüklüğündeki yeni monitör, genel olarak şık bir tasarıma sahip. TN panel kullanan ve parlaklık seviyesi 300cd/m2 olarak açıklanan monitörün tepki süresi 1ms, tazeleme hızı ise 60Hz.. Dinamik karşıtlık değeri 50,000,000:1 olan monitör, görüntü aktarımı için DVI, HDMI 1.4 , VGA ve DisplayPort 1.2 konnektörlerini kullanıyor.
Her biri 3 Watt gücünde iki adet yerleşik hoparlör ve biri USB 2.0 diğeri ise USB 3.0 iki adet bağlantı portuna sahip olan monitörün yüksekliği ayarlanabiliyor ve dikey modda kullanılabiliyor. 4K çözünürlükten pratik kullanımda yüksek verim ve keyif alabilmek için büyüklüğün 30-inç ve üzeri olması, haberimize konu olan monitör için belli soru işaretleri yaratırken, uygun maliyet ile 4K görüntü deneyimini tecrübe etmek isteyenler içinse cazibe merkezi olabilir çünkü Amerika'da 599 dolar, Avrupa'da ise 599 Avro'dan kullanıma sunulacak. Özellikle Amerika fiyatı ile dikkat çeken Philips 288P6LJEB'nin yakında raflara girmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ekuLoN 5 yıl en beğenilen
Uçan ekonomimiz nedeniyle uçan bir fiyatla buraya gelecektir
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 yıl
Amerika'da 599 dolar, Avrupa'da ise 599 Avro'dan

Türkiye'de de 599 liradan satışa sunsunlar.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Samsung U28D590D 4K ile şu an türkiye pazarında 1600TL ile silip süpürüyor. Diğer markalar da haliyle ekmek savaşına girecek.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Bilmiyorum,belki benim gözüm yaşlanmıştır. Ama Lumia820'nin hd bile olmayan 480*800 gayet yeterli. Ne bu detay aşkınız. 8k yaygınlaşınca da ihtiyacınız o olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
en323 5 yıl
alma o zaman zorla aldırmıyorlar benzininde litresi pahalı ama isyan eden olamadı daha demek ki para çok ama lafta sadece karalama yapmak amaçlı konuşuyorsunuz şimdi sen fakirim ben de dersin o zaman al hd ekran otur oturduğun yerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
bu monitörün dvi çıkışına bile vergi alınıyor siz ne diyorsunuz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 5 yıl
amazon.com/...
bize gelincce kaç olur acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oğuz*han 5 yıl
Tasarım olarak başarılı ancak çerçevesiz ekran kullanılsaydı çok daha iyi olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl
TN panel?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 5 yıl
"4K çözünürlükten pratik kullanımda yüksek verim ve keyif alabilmek için büyüklüğün 30-inç üzeri olması, haberimize konu olan monitör için belli soru işaretleri yaratırken,"
O zaman cep telefonlarına ne diyeceğiz?
Önemli olan sahip olabilmek, boyut küçük dense de, ayrıntı ve görüntü keskinliği açısından tatmin edici olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 5 yıl
Artık 4k televizyonlarda 480p dizi izleriz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 5 yıl
sunu 450 euro yapalim ne o euro dolardan pahali TL hepsinden daha pahali..
2000Tl isterler buna ,yeni teknolojiya birde 3000 Tl giydirmezler ise ne ala :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 5 yıl
Bu nasil bir fiyat belirleme :) philips hollanda mali diye biliyorum.. dolar 2tlden desek 1200tl eder ama vatani avrupa 1800tl den satilacak :/ degisik.. o zaman Turkiye de de 599tl den gelsin ;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 yıl
Amerika'da 599 dolar, Avrupa'da ise 599 Avro'dan

Türkiye'de de 599 liradan satışa sunsunlar.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
361 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, 4k
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Eğlengeçli Sohbetgeç" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Kasmadan, kasılmadan tanışmanın kolayı var 5 yıl OPPO ve Xiaomi nereye gidiyor; Akıllı telefon devleri neler planlıyor, Android, IOS, Windows Phone ve BlackBerry'nin geleceği "Dev Analiz" 5 yıl Avea, Opera ve Yandex işbirliğiyle düzenlenen 100000 hafta bedava internet projesi hayata geçti 5 yıl Google Chrome 64-bit video inceleme "Yeni tarayıcının performansı mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim