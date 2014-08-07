Philips düşük maliyetli yeni 4K monitörünü duyurdu

Akıllı telefonlarımız dahi 4K video kaydı gerçekleştirilebilirken, bunları izleyebileceğimiz televizyon ve monitörlerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor, bulunabilir olanların fiyatları ise genellikle el yakıyor. Amerika'da Seiki gibi firmalar 500 doların altı fiyatlar ile 4K televizyonlar sunarken, bunların kalite ve performansı ise soru işaretleri yaratıyor.

4K içerikleri izleme konusundaki bu sıkıntıya çözüm arayışları devam ederken, üreticiler de düşük maliyetli görüntüleme cihazları üzerine çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte o firmalardan biri olan Philips, görece uygun maliyetli olarak tanımlanabilecek 4K monitörünü duyurdu. 288P6LJEB model adına sahip olan 28-inç büyüklüğündeki yeni monitör, genel olarak şık bir tasarıma sahip. TN panel kullanan ve parlaklık seviyesi 300cd/m2 olarak açıklanan monitörün tepki süresi 1ms, tazeleme hızı ise 60Hz.. Dinamik karşıtlık değeri 50,000,000:1 olan monitör, görüntü aktarımı için DVI, HDMI 1.4 , VGA ve DisplayPort 1.2 konnektörlerini kullanıyor.

Her biri 3 Watt gücünde iki adet yerleşik hoparlör ve biri USB 2.0 diğeri ise USB 3.0 iki adet bağlantı portuna sahip olan monitörün yüksekliği ayarlanabiliyor ve dikey modda kullanılabiliyor. 4K çözünürlükten pratik kullanımda yüksek verim ve keyif alabilmek için büyüklüğün 30-inç ve üzeri olması, haberimize konu olan monitör için belli soru işaretleri yaratırken, uygun maliyet ile 4K görüntü deneyimini tecrübe etmek isteyenler içinse cazibe merkezi olabilir çünkü Amerika'da 599 dolar, Avrupa'da ise 599 Avro'dan kullanıma sunulacak. Özellikle Amerika fiyatı ile dikkat çeken Philips 288P6LJEB'nin yakında raflara girmesi bekleniyor.