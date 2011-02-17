PhotoFast, GMonster3 XV2 serisi SATA-III destekli yeni SSD modellerini duyurdu

Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, GMonster serisi SSD modellerine GMonster3 XV2 serisini de ekliyor. 2.5-inç boyutunda dört farklı modeli olan seri dahilindeki tüm sürücüler, SATA-III ara birimine destek sunuyor ve 500MB/saniye ile 450MB/saniye seviyesine okuma-yazma hızları sunuyorlar.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı sürücülerde, çip kontrolcüsü olaraksa Marvell veya SandForce çözümlerine yer verildiği bildiriliyor. TRIM desteği sunan ve Alüminyum kasaya sahip olan NAND flash tabanlı depolama sürücüleri, 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB depolama kapasitesi sunarken, fiyatıarı ise modeline göre sırasıyla 110$, 200$, 400$ ve 800$ olarak açıklanıyor.