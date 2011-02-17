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PhotoFast, GMonster3 XV2 serisi SATA-III destekli yeni SSD modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, GMonster serisi SSD modellerine GMonster3 XV2 serisini de ekliyor. 2.5-inç boyutunda dört farklı modeli olan seri dahilindeki tüm sürücüler, SATA-III ara birimine destek sunuyor ve 500MB/saniye ile 450MB/saniye seviyesine okuma-yazma hızları sunuyorlar.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı sürücülerde, çip kontrolcüsü olaraksa Marvell veya SandForce çözümlerine yer verildiği bildiriliyor. TRIM desteği sunan ve Alüminyum kasaya sahip olan NAND flash tabanlı depolama sürücüleri, 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB depolama kapasitesi sunarken, fiyatıarı ise modeline göre sırasıyla 110$, 200$, 400$ ve 800$ olarak açıklanıyor.


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ramazan_d 8 yıl
bu ürün daha çıkmadı mı piyasaya fiyat olarak baya iyimiş hemen alıcam 110 luktan bi tane bu arada bu marka iyimidir aldıktan sonra pişman olmayalım?
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F@ruk 8 yıl
Ülkemize gelceğini sanmıyorum ama gelse çok iyi olurdu, bir tane alırdım kesin.

photofast.tw/...
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aspirin_00 8 yıl
okuma yazma hızları çok harika bu fiyatlarla belkide diğer marka ssd lerde fiyat indirimine öncülük edecek fiyatlar. 2 sene içersinde ssd fiyatları 70 dolara kadar geriler tahminim tabi o zaman kadar 1 gb okuma yazma özellikli ssd ler çıkabilir. :D:D
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Bukalemun 8 yıl
110 DOLAR OLMAZ BELKİ AMA BU ÖZELLİKLER HİÇ BİR ÜRÜNDE YOK... 64 GB ICIN XP + WİN7 KURUP KULLANMAK MANTIKLI ZATEN. SSD UYGULAMA İŞLETİM SİSTEMİ İÇİNDİR KISA VADE DE.

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X-FI 8 yıl
fiyatları çok iyi artı sata3 hemde
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sugarcocuk1 8 yıl
bu fiyatlara türkiyde satılsa 4 adet 64 gb alıp yapacaksın raıd ucak gibi calışır bilgisayar ama nerede 64 gb 110$ hayal gibi
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Fire.Sword 8 yıl
110 dolarlık fiyat bayağı iyiymiş ama yutdışı fiyatı bu. ülkemizde ne kadar olur acaba.
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KURSAD. 8 yıl
Fazla paralar vermeye gerek yok 64 Gblık alıp Programlar ve oyunlara buna kurmak lazım , Arsiv içinse programlar , oyun setuplari , film ve dizileri Harici mekanik HDD ye atmak gerek 2 Tb lik alıp.
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hacı.basat 8 yıl
Fiyatları takip etmeyenler yanlış anlamasınlar ama bu fiyatlarla çıksın, ilk etapta çok iyi, tabiki daha düşmesi lazım onda herkes hem fikir ama dikkat edilmesi gereken kısım bunların GB başı 1buçuk dolara yakın fiyatlar olmaları.
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Bukalemun 8 yıl
sata 3 = 500MB/saniye ile 450MB/saniye = 110 dolar sanırım 64gb ve çok iyi ürünler
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