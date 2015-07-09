Photoshop'un önemli rakiplerinden Affinity Photo'nun tam sürümü kullanıma sunuldu

Serif tarafından Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan gelişmiş fotoğraf düzenleme / grafik tasarım uygulaması Affinity Photo, geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı beta sürecini bitirerek tam sürümüyle Mac App Store üzerindeki yerini aldı.

Photoshop'un karşısına güçlü bir alternatif olarak çıkartılan Affinity Photo, siyah ağırlıklı arayüzüyle rakibine oldukça benzer bir yapı ortaya koyuyor. Her türlü düzenleme işlemi için gereken araçları sol tarafta, katman ve diğer ayarlama seçenekleri ise sol tarafta toplanan uygulama, 16 bit desteğiyle kanal başına ciddi değişiklikler yapabilirken ICC, CMYK, LAB renk desteklerini sunuyor ve Photoshop'un PSD formatındaki dosyalarını katmanlarıyla beraber açabiliyor.

Özellikle fotoğraflar içerisinden istenilmeyen objelerin çıkartılması ve perspektif düzenlemeleri noktasında oldukça hızlı ve etkili çalışma gösteren Affinity Photo, karşım modlarını canlı gösterebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından portre düzenlemelerinde sık sık kullanılan "Frekans Ayırma" özelliğini barındıran uygulama, beta sürümünden bu yana 64-bit eklenti desteğini de kullanıcılarına sunuyor.

Arayüzü modüler olarak isteğe bağlı şekillendirilebilen Affinity Photo uygulaması, fotoğraf makinelerinin RAW (Geniş düzenleme olanakları veren fotoğraf formatı) dosyaları üzerinde çalışmasına da aktif olarak izin veriyor. 23 Temmuz tarihine kadar %20 indirimde olan Affinity Photo, 104,99 TL fiyat etiketiyle direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/gb/app/Affinity_Photo/id824183456?mt=12&ign-mpt=uo%3D4