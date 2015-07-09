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Photoshop'un önemli rakiplerinden Affinity Photo'nun tam sürümü kullanıma sunuldu

3 yıl
2,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Photoshop'un önemli rakiplerinden Affinity Photo'nun tam sürümü kullanıma sunuldu
 
Serif tarafından Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan gelişmiş fotoğraf düzenleme / grafik tasarım uygulaması Affinity Photo, geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı beta sürecini bitirerek tam sürümüyle Mac App Store üzerindeki yerini aldı.
Photoshop'un karşısına güçlü bir alternatif olarak çıkartılan Affinity Photo, siyah ağırlıklı arayüzüyle rakibine oldukça benzer bir yapı ortaya koyuyor. Her türlü düzenleme işlemi için gereken araçları sol tarafta, katman ve diğer ayarlama seçenekleri ise sol tarafta toplanan uygulama, 16 bit desteğiyle kanal başına ciddi değişiklikler yapabilirken ICC, CMYK, LAB renk desteklerini sunuyor ve Photoshop'un PSD formatındaki dosyalarını katmanlarıyla beraber açabiliyor.
Özellikle fotoğraflar içerisinden istenilmeyen objelerin çıkartılması ve perspektif düzenlemeleri noktasında oldukça hızlı ve etkili çalışma gösteren Affinity Photo, karşım modlarını canlı gösterebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından portre düzenlemelerinde sık sık kullanılan "Frekans Ayırma" özelliğini barındıran uygulama, beta sürümünden bu yana 64-bit eklenti desteğini de kullanıcılarına sunuyor.
Arayüzü modüler olarak isteğe bağlı şekillendirilebilen Affinity Photo uygulaması, fotoğraf makinelerinin RAW (Geniş düzenleme olanakları veren fotoğraf formatı) dosyaları üzerinde çalışmasına da aktif olarak izin veriyor. 23 Temmuz tarihine kadar %20 indirimde olan Affinity Photo, 104,99 TL fiyat etiketiyle direkt olarak buradan elde edilebiliyor.
Photoshop'un önemli rakiplerinden Affinity Photo'nun tam sürümü kullanıma sunuldu
 

https://itunes.apple.com/gb/app/Affinity_Photo/id824183456?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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HEISENBERG 3 yıl
Photoshop varken macera aramaya gerek yok.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Arayüz fazla Photoshop'u andırıyor olması bence bir yandan yabancılık çekilmemesine yardımcı olurken diğer yandan, özgünlüğünü alıp götürüyor bence. Fiyat olarak ise çok bişey diyemem 100 lira çok abartılı bir fiyat değil. Hele ki, sektörde kazanılan paraları düşününce, iyi bir fiyat olarak söylenebilir.
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