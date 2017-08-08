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Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları

Pilotsuz bir uçak yolculuğuna çıkmak ister miydiniz? Bir İsviçre bankası tarafından yapılan araştırmaya göre yolcuların yarısından fazlası pilotun olmadığı bir uçağa güvenmiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İsviçre bankası UBS tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yolcuların çok büyük bir kısmı pilotsuz uçaklarda yolculuk etmek istemiyor. Havayolu şirketlerinin pilotsuz uçak yolculukları dönemine geçilmesiyle yılda tam 35 milyar dolar tasarruf edebileceğini belirten UBS bankası, buna karşın henüz insanların mürettebatsız bir uçağa güvenmediklerini açıkladı.

UBS'in toplam 8000 kişiyle gerçekleştirdiği anket çalışmasında; katılımcıların yarıdan fazlası pilotsuz uçaklara karşı çekimser davranmış. 8000 katılımcının %54'ü daha ucuz olsa bile pilotsuz bir uçakta seyahat etmek istemeyeceklerini söylerken, sadece %17'lik bir kesim pilot olmadan da yolculuğa çıkabilirim cevabını vermiş.

Buna karşın pilotsuz uçaklara olan güven 18-34 yaş aralığındaki genç kesimde biraz daha fazla. 18-24 yaşlarındaki katılımların %27'si, 25-34 yaşlarındaki katılıcımların ise %31'i "mürettebatın olmadığı bir hava aracında da uçabilirim" yanıtını vermiş.

Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Elon Musk'tan Falcon Heavy animasyonu"

UBS: Pilotsuz uçak dönemi daha güvenli ve daha ucuz olacak


Pilotsuz uçaklara olan güvenin zamanla artacağını tahmin eden UBS analistleri, uçaklardan pilotların kaldırılmasıyla beraber hem bilet ücretlerinin düşeceğini hem de yolculukların çok daha güvenli bir hale geleceğini belirtiyor. Uçaklarda insan müdahalesinin kaldırılması UBS analistlerine göre gelecekte olası kazaların önlenmesini sağlayacak.
Diğer taraftan pilotsuz ve tamamiyle otonom hava yolculuklarının önümüzdeki 20 yıl içerisinde yavaş yavaş hayatımıza gireceği tahmin ediliyor. 2020'li yıllarda "uçan araba" tarzı kişisel taksi servislerinin yolcu taşımaya başlayacağı düşünülürken; 2030 itibariyle otonom jetler ve helikopterlerin ve nihayet 2040'lı yıllarda da pilotsuz yolcu uçaklarının artık hayatın bir gerçeği haline geleceği öngörülüyor. Aynı zamanda günümüzde de Uber veya Urban Aeronautics gibi birçok şirket otonom hava taksileri üzerinde çalışıyor.

Tabi bu tür gelişmeler teknolojik anlamda her ne kadar ilgi uyandırıyor olsa da gelecek adına da endişelendirmiyor değil. Zira bugün birçok iş adamı ve analist, otonominin ve yapay zekanın gelecekte çok büyük işten çıkarmalara ve toplu işsizliklere neden olacağını tahmin ediyor. Bakalım teknolojinin bu önlenemez yükselişi geleceğimizi nasıl etkileyecek.

http://money.cnn.com/2017/08/07/technology/business/pilotless-planes-passengers/index.html Yorum Yaz
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Quard 2 yıl
İnsanda bin türlü kusur meydana gelebiliyor/çıkabiliyor
bu yüzden insansız her şey daha güvenli olacağına inanıyorum.
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Deniztns 2 yıl
Ben ucan tasitlarin araba minvalinde yolcu tasimaciliginda kullanilmasi icin havalanma teknolojisinin degismesi gerektigini dusunuyorum. Dunyanin manyetik yapisini kullanarak levitasyon saglanabilirse o vakit cag atlayabiliriz hava tasimaciliginda. Yoksa havada vizlayan milyonlarca tasitin misal istanbul da olusturacaklari korkuyu dusunsenize. Her an tepemize arac dusecek diye korkudan sokaga cikamayiz. En azindan simdi yollari belli.
Bir de ucaklarin da hava otobanlari var. Dusunsenize bizim vatandas o otobanda manuel kullanima alip direk sollamaya filan calisir. Tam curcuna...
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NothingMan76 2 yıl
Daha yerleşmeden işsiz kaldım iyi mi
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Muguroz 2 yıl
Kapali pervane sistemleri derken? Ucagin motorundaki kanatlar (kompresör bicaklari) mümkün oldugunca cok havayi emip sikistirma prensibi üzerine calisir. Tonlarca agirliktaki demir yigini, o kompresörde sikistirilip, yakitla yakilip (havanin arkadan cikis hizini artirmak ve türbinde elektrik üretebilmek icin) ve türbin kismindan (motorun kic kismi) geri püskürtülen hava ile hareket etmektedir yani itki gücüdür. Bunu herhangi biseyle kapatmak demek hava girisini kisitlamak ve dolayisiyla düsük hizlar demektir. O pervanelere kus vb gibi yabanci maddelerin girip motoru pert etmesi (sadece anlik milyon dolarlik hasarlar degil ucak kazalarinin da kiminin sebebidir!) ucaklarin icat edildigi andan beri süregelen bi sorundur. Eger kompresör bicaklarini kapatmak mümkün/mantikli/feasible olsaydi, insanlarin hosuna gitmediginden degil teknik bi zorunluluk olarak simdiye dek yapilirdi.
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geranimo486 2 yıl
bence,
pilot ve yedek pilot yerine,
pilot + yapay zeka uygulanmalı.
kısılan maliyet araştırmalara gider,
insanlar yavaş yavaş yapay zekaya güvenmeye başlar.
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Kerim5100 2 yıl
Şu pilotu uçaklardan çıkarmak isteyen şirketler azıcık "Sully" izlesin...
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deoks 2 yıl
Yapay zekanın işsiz bırakacağı ilk meslek makine operatörleri (pilot, şoför, tren operatörleri vs.) olacak. Bir makinenin en iyi yapacağı şey başka bir makineyi kullanmaktır.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
şu pervanelerin açık alanda dönmesi
hiç bir zaman hoşuma gitmemiştir !
bunun yerine kapalı pervane sistemleri daha mantıklı !
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V4LKyR 2 yıl
Demek ki pilotluk sektöründe yılda 35 milyar dolar para dönüyor...
İyi kazanıyor bu pilotlar be.
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Arapkahvesi 2 yıl
Yani ortadan kalkması gereken onca farklı meslek grubu dururken pilotların olmadığı bir dünyada kazanç hesapları yapmak ne kadar ahlaki sorarım size?? asdfh
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sniper23 2 yıl Arapkahvesi
Arapkahvesi

Yani ortadan kalkması gereken onca farklı meslek grubu dururken pilotların olmadığı bir dünyada kazanç hesapları yapmak ne kadar ahlaki sorarım size?? asdfh

Aslında ortadan kalkacak meslek listesi şimdiden belli:

Tır şöförleri
Kamyon şöförleri
Taksi şöförleri
Pilotlar
Kargocular ve şöförleri
Kuryeler

daha sayamadığım bir kaç tane var.
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