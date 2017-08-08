Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları

İsviçre bankası UBS tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yolcuların çok büyük bir kısmı pilotsuz uçaklarda yolculuk etmek istemiyor. Havayolu şirketlerinin pilotsuz uçak yolculukları dönemine geçilmesiyle yılda tam 35 milyar dolar tasarruf edebileceğini belirten UBS bankası, buna karşın henüz insanların mürettebatsız bir uçağa güvenmediklerini açıkladı.

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UBS: Pilotsuz uçak dönemi daha güvenli ve daha ucuz olacak

Tabi bu tür gelişmeler teknolojik anlamda her ne kadar ilgi uyandırıyor olsa da gelecek adına da endişelendirmiyor değil. Zira bugün birçok iş adamı ve analist, otonominin ve yapay zekanın gelecekte çok büyük işten çıkarmalara ve toplu işsizliklere neden olacağını tahmin ediyor. Bakalım teknolojinin bu önlenemez yükselişi geleceğimizi nasıl etkileyecek.

http://money.cnn.com/2017/08/07/technology/business/pilotless-planes-passengers/index.html

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