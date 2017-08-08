Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları

İsviçre bankası UBS tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yolcuların çok büyük bir kısmı pilotsuz uçaklarda yolculuk etmek istemiyor. Havayolu şirketlerinin pilotsuz uçak yolculukları dönemine geçilmesiyle yılda tam 35 milyar dolar tasarruf edebileceğini belirten UBS bankası, buna karşın henüz insanların mürettebatsız bir uçağa güvenmediklerini açıkladı.
UBS'in toplam 8000 kişiyle gerçekleştirdiği anket çalışmasında; katılımcıların yarıdan fazlası pilotsuz uçaklara karşı çekimser davranmış. 8000 katılımcının %54'ü daha ucuz olsa bile pilotsuz bir uçakta seyahat etmek istemeyeceklerini söylerken, sadece %17'lik bir kesim pilot olmadan da yolculuğa çıkabilirim cevabını vermiş.
Buna karşın pilotsuz uçaklara olan güven 18-34 yaş aralığındaki genç kesimde biraz daha fazla. 18-24 yaşlarındaki katılımların %27'si, 25-34 yaşlarındaki katılıcımların ise %31'i "mürettebatın olmadığı bir hava aracında da uçabilirim" yanıtını vermiş.
Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Elon Musk'tan Falcon Heavy animasyonu"
UBS: Pilotsuz uçak dönemi daha güvenli ve daha ucuz olacak
Pilotsuz uçaklara olan güvenin zamanla artacağını tahmin eden UBS analistleri, uçaklardan pilotların kaldırılmasıyla beraber hem bilet ücretlerinin düşeceğini hem de yolculukların çok daha güvenli bir hale geleceğini belirtiyor. Uçaklarda insan müdahalesinin kaldırılması UBS analistlerine göre gelecekte olası kazaların önlenmesini sağlayacak.
Tabi bu tür gelişmeler teknolojik anlamda her ne kadar ilgi uyandırıyor olsa da gelecek adına da endişelendirmiyor değil. Zira bugün birçok iş adamı ve analist, otonominin ve yapay zekanın gelecekte çok büyük işten çıkarmalara ve toplu işsizliklere neden olacağını tahmin ediyor. Bakalım teknolojinin bu önlenemez yükselişi geleceğimizi nasıl etkileyecek.
http://money.cnn.com/2017/08/07/technology/business/pilotless-planes-passengers/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de ucaklarin da hava otobanlari var. Dusunsenize bizim vatandas o otobanda manuel kullanima alip direk sollamaya filan calisir. Tam curcuna...
pilot ve yedek pilot yerine,
pilot + yapay zeka uygulanmalı.
kısılan maliyet araştırmalara gider,
insanlar yavaş yavaş yapay zekaya güvenmeye başlar.
hiç bir zaman hoşuma gitmemiştir !
bunun yerine kapalı pervane sistemleri daha mantıklı !
İyi kazanıyor bu pilotlar be.
Aslında ortadan kalkacak meslek listesi şimdiden belli:
Tır şöförleri
Kamyon şöförleri
Taksi şöförleri
Pilotlar
Kargocular ve şöförleri
Kuryeler
daha sayamadığım bir kaç tane var.