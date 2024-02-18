Tam Boyutta Gör Analist firması UBS, Nvidia'nın yapay zeka uygulamaları için son derece popüler olan H100 80GB GPU'sunun bekleme süresinin 8-11 aydan sadece 3-4 aya düştüğünü bildirdi. Kısa bir süre içerisinde yaşanan bu düşüş kafalarda da soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Bu Nvidia’nın gelecekteki büyüme hedefleri için bir sinyal anlamı taşıyor olabilir.

Bekleme süreleri düştü, peki ama neden?

Teslim veya bekleme süresindeki azalma iki ucu keskin kılıç gibidir. Bir ürün için bekleme süreleri azalıyorsa bu, talebin azaldığını anlamına geliyor. Nvidia için bu, yapay zeka patlamasının sonuna yaklaşıldığının bir göstergesi olabilir. Yatırımcıların en son isteyeceği şey de bu. Madalyonun öteki tarafında ise bekleme süresindeki azalma, üretim kapasitesinin arttırıldığı anlamına geliyor. Bu da artık daha fazla sipariş ve daha fazla satış anlamına geliyor. Yatırımcıların en çok istediği şey de bu.

Önceki haberlerimizde TSMC’nin CoWoS paketleme kapasitesini artıracağından ve bu yıl CoWoS üretimini iki katına çıkaracağından bahsetmiştik. Belki de TSMC (Nvidia’nın ana üreticisi) beklenenden hızlı bir şekilde kapasiteyi artırmıştır ve H100 bekleme süreleri bu yüzden düşmüştür.

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Bununla birlikte Nvidia önümüzdeki iki ila üç çeyrek içinde birikmiş siparişlerini tamamlayacak gibi görünüyor. Haliyle sonraki çeyreklerde yalnızca yeni siparişlere sevkiyat yapılacak, bu da gelirin azalabileceğine işaret ediyor olabilir. Öte yandan piyasa şu anda Nvidia için büyümenin devam etmesini ve Ocak 2026'ya kadar gelirde çeyrekten çeyreğe düşüş yaşanmamasını bekliyor.

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Nvidia’nın AI GPU’ları için bekleme süresi 3 aya indi