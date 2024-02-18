Nvidia’nın AI GPU’ları için bekleme süresi 3 aya indi

Bekleme süreleri düştü, peki ama neden?
Teslim veya bekleme süresindeki azalma iki ucu keskin kılıç gibidir. Bir ürün için bekleme süreleri azalıyorsa bu, talebin azaldığını anlamına geliyor. Nvidia için bu, yapay zeka patlamasının sonuna yaklaşıldığının bir göstergesi olabilir. Yatırımcıların en son isteyeceği şey de bu. Madalyonun öteki tarafında ise bekleme süresindeki azalma, üretim kapasitesinin arttırıldığı anlamına geliyor. Bu da artık daha fazla sipariş ve daha fazla satış anlamına geliyor. Yatırımcıların en çok istediği şey de bu.
Önceki haberlerimizde TSMC’nin CoWoS paketleme kapasitesini artıracağından ve bu yıl CoWoS üretimini iki katına çıkaracağından bahsetmiştik. Belki de TSMC (Nvidia’nın ana üreticisi) beklenenden hızlı bir şekilde kapasiteyi artırmıştır ve H100 bekleme süreleri bu yüzden düşmüştür.
Bununla birlikte Nvidia önümüzdeki iki ila üç çeyrek içinde birikmiş siparişlerini tamamlayacak gibi görünüyor. Haliyle sonraki çeyreklerde yalnızca yeni siparişlere sevkiyat yapılacak, bu da gelirin azalabileceğine işaret ediyor olabilir. Öte yandan piyasa şu anda Nvidia için büyümenin devam etmesini ve Ocak 2026'ya kadar gelirde çeyrekten çeyreğe düşüş yaşanmamasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.