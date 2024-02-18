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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın AI GPU’ları için bekleme süresi 3 aya indi

    Nvidia’nın yapay zeka GPU’ları için bekleme süreleri son dönemlerde önemli ölçüde kısaldı. Bekleme sürelerindeki düşüş aynı zamanda büyüme döneminin de zirveye ulaştığını gösteriyor.
    Nvidia’nın AI GPU’ları için bekleme süresi 3 aya indi Tam Boyutta Gör
    Analist firması UBS, Nvidia'nın yapay zeka uygulamaları için son derece popüler olan H100 80GB GPU'sunun bekleme süresinin 8-11 aydan sadece 3-4 aya düştüğünü bildirdi. Kısa bir süre içerisinde yaşanan bu düşüş kafalarda da soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Bu Nvidia’nın gelecekteki büyüme hedefleri için bir sinyal anlamı taşıyor olabilir.

    Bekleme süreleri düştü, peki ama neden?

    Teslim veya bekleme süresindeki azalma iki ucu keskin kılıç gibidir. Bir ürün için bekleme süreleri azalıyorsa bu, talebin azaldığını anlamına geliyor. Nvidia için bu, yapay zeka patlamasının sonuna yaklaşıldığının bir göstergesi olabilir. Yatırımcıların en son isteyeceği şey de bu. Madalyonun öteki tarafında ise bekleme süresindeki azalma, üretim kapasitesinin arttırıldığı anlamına geliyor. Bu da artık daha fazla sipariş ve daha fazla satış anlamına geliyor. Yatırımcıların en çok istediği şey de bu.

    Önceki haberlerimizde TSMC’nin CoWoS paketleme kapasitesini artıracağından ve bu yıl CoWoS üretimini iki katına çıkaracağından bahsetmiştik. Belki de TSMC (Nvidia’nın ana üreticisi) beklenenden hızlı bir şekilde kapasiteyi artırmıştır ve H100 bekleme süreleri bu yüzden düşmüştür.

    Bununla birlikte Nvidia önümüzdeki iki ila üç çeyrek içinde birikmiş siparişlerini tamamlayacak gibi görünüyor. Haliyle sonraki çeyreklerde yalnızca yeni siparişlere sevkiyat yapılacak, bu da gelirin azalabileceğine işaret ediyor olabilir. Öte yandan piyasa şu anda Nvidia için büyümenin devam etmesini ve Ocak 2026'ya kadar gelirde çeyrekten çeyreğe düşüş yaşanmamasını bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    topa nasıl sert vurulur askıda kalan para ne zaman hesaba geçer wattman hatası nedir uzun dönem askerlik çıkmazsa bedelli bosch mu samsung mu

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