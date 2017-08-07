İşte dünyanın en güçlü roketi: Elon Musk'tan Falcon Heavy animasyonu

SpaceX CEO'su Elon Musk, Instagram adresi üzerinden dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'ye ait temsili bir animasyon yayınladı . Kusursuz bir Falcon Heavy görevinin nasıl işleyeceğini gösteren bu taslak animasyonda, roketin fırlatılışından inişine kadar birçok detayı ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz.

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"İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü"

Roketin yörüngeye ulaşması bile şüpheli

https://www.instagram.com/p/BXXiVWFgphb/

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Falcon 9 için fazla ağır olan yüklerin Dünya yörüngesine taşınmasında kullanılacak olan roket, Elon Musk'ın da ifadeleriyle tam bir "canavar". Fırlatıldığı gün itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip. SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak.Alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e 13.600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan dev roketin önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılması bekleniyor. Ancak şirket CEO'su Elon Musk, Falcon Heavy'nin sahneye çıkacağı bu ilk görevden pek de ümitli değil. Musk, Instagram adresinden yaptığı açıklamalarda görev sırasında çok fazla şeyin ters gidebileceğini söylüyorGeçtiğimiz ay ISS R&D konferansına katılan Elon Musk, beklentileri düşürmek adına roket hakkında bazı ilginç ifadeler kullanmıştı. Falcon Heavy'nin henüz çok yeni olduğundan bahseden Musk, ilk görevden çok da bir başarı beklemediklerini söyleyerek, "Falcon Heavy'nin Kasım ayındaki ilk görevinde yörüngeye ulaşabileceğinden bile şüpheliyim. Aslına bakarsanız roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da herhangi bir zarara neden olmaz." sözlerine yer vemişti.Tabi söz konusu uzay araştırmaları ve bu tarz devasa roketler olunca her bir başarısızlığın bile çok büyük önemi oluyor. SpaceX, tıpkı Falcon 9'un geliştirilme sürecinde olduğu gibi Falcon Heavy için de her türlü başarısızlardan dersler çıkarmaya çalışacak. Bakalım Falcon Heavy, Kasım ayındaki ilk uçuşunda Elon Musk'ı şaşırtmayı başarabilecek mi.