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İşte dünyanın en güçlü roketi: Elon Musk'tan Falcon Heavy animasyonu

SpaceX'in yeni nesil roketi Falcon Heavy, önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılıyor. Şirket kurucusu Elon Musk, bu görev öncesinde roketin kalkış anlarını gösteren bir animasyon yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO'su Elon Musk, Instagram adresi üzerinden dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'ye ait temsili bir animasyon yayınladı. Kusursuz bir Falcon Heavy görevinin nasıl işleyeceğini gösteren bu taslak animasyonda, roketin fırlatılışından inişine kadar birçok detayı ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz.
Falcon 9 için fazla ağır olan yüklerin Dünya yörüngesine taşınmasında kullanılacak olan roket, Elon Musk'ın da ifadeleriyle tam bir "canavar". Fırlatıldığı gün itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den tam 2 kat daha fazla itici kuvvete sahip. SpaceX'in bu yeni nesil devasa roketi, şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevleri için de çok büyük bir öneme sahip olacak.

Alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e 13.600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan dev roketin önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılması bekleniyor. Ancak şirket CEO'su Elon Musk, Falcon Heavy'nin sahneye çıkacağı bu ilk görevden pek de ümitli değil. Musk, Instagram adresinden yaptığı açıklamalarda görev sırasında çok fazla şeyin ters gidebileceğini söylüyor

Ayrıca Bkz. "İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü"

Roketin yörüngeye ulaşması bile şüpheli


Geçtiğimiz ay ISS R&D konferansına katılan Elon Musk, beklentileri düşürmek adına roket hakkında bazı ilginç ifadeler kullanmıştı. Falcon Heavy'nin henüz çok yeni olduğundan bahseden Musk, ilk görevden çok da bir başarı beklemediklerini söyleyerek, "Falcon Heavy'nin Kasım ayındaki ilk görevinde yörüngeye ulaşabileceğinden bile şüpheliyim. Aslına bakarsanız roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da herhangi bir zarara neden olmaz." sözlerine yer vemişti.

Tabi söz konusu uzay araştırmaları ve bu tarz devasa roketler olunca her bir başarısızlığın bile çok büyük önemi oluyor. SpaceX, tıpkı Falcon 9'un geliştirilme sürecinde olduğu gibi Falcon Heavy için de her türlü başarısızlardan dersler çıkarmaya çalışacak. Bakalım Falcon Heavy, Kasım ayındaki ilk uçuşunda Elon Musk'ı şaşırtmayı başarabilecek mi.
https://www.instagram.com/p/BXXiVWFgphb/ Yorum Yaz
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Guest-DC8F72E59 2 yıl en beğenilen
Bu adam bir dahi ve çok önemli projelere imza atmış biri benim gözümde bir Bill Gates bir de Elon Musk vizyon olarak..
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Guest-DC8F72E59 2 yıl en beğenilen
Bu adam bir dahi ve çok önemli projelere imza atmış biri benim gözümde bir Bill Gates bir de Elon Musk vizyon olarak..
1 Yanıt Yanıtla +5
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sniper23 2 yıl Guest-DC8F72E59
Colegend

Bu adam bir dahi ve çok önemli projelere imza atmış biri benim gözümde bir Bill Gates bir de Elon Musk vizyon olarak..

*Pazarlama Dehası
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