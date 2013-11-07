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Pinterest, Mavericks Safari Bildirimleri'ne destek vermeye başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Pinterest, Mavericks Safari Bildirimleri'ne destek vermeye başlıyor
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Mavericks'in önemli yeniliklerinden biri olan Web Bildirimleri'nin kullanımı artıyor. Son olarak Internet dünyasının önemli sosyal ağlarından Pinterest, Mavericks'in bu yeni özelliğine destek sunmaya başladığını duyurdu.

Bundan böyle Pinterest kullanıcıları, Mavericks'in Web bildirimleri sayesinde, Safari açık olsun ya da olmasın, PIN'lerine gelen beğeniler ya da yorumlar hakkında direkt bildirimler alabilecekler. Gelen bildirimler OS X masaüstünde sağ üst tarafta belirecek ve Bildirim Merkezi'ne düşecek.

Pinterest için Web bildirimlerini aktif etmek Mac kullanıcılarının Safari üzerinden Pinterest'i ziyaret etmeleri yeterli.


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balcis 6 yıl
yahu şu özellikler firefox'a olmadı chrome'a falan da gelsin de biz de bilgisayarda push yüzü görelim. el kadar cep telefonuna her şey düşüyor koca bilgisayara (windows) gelince her haltı manuel kontrol ediyoruz, saçmalık resmen.
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