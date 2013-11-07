Pinterest, Mavericks Safari Bildirimleri'ne destek vermeye başlıyor

Mavericks'in önemli yeniliklerinden biri olan Web Bildirimleri'nin kullanımı artıyor. Son olarak Internet dünyasının önemli sosyal ağlarından Pinterest, Mavericks'in bu yeni özelliğine destek sunmaya başladığını duyurdu.

Bundan böyle Pinterest kullanıcıları, Mavericks'in Web bildirimleri sayesinde, Safari açık olsun ya da olmasın, PIN'lerine gelen beğeniler ya da yorumlar hakkında direkt bildirimler alabilecekler. Gelen bildirimler OS X masaüstünde sağ üst tarafta belirecek ve Bildirim Merkezi'ne düşecek.

Pinterest için Web bildirimlerini aktif etmek Mac kullanıcılarının Safari üzerinden Pinterest'i ziyaret etmeleri yeterli.