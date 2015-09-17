Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pinterest, aylık 100 milyon kullanıcıya ulaştı

3 yıl
1,3b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pinterest, aylık 100 milyon kullanıcıya ulaştı
 
Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan dünyanın en popüler ağlarından Pinterest, önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu.
Resmi olarak verilen bilgiye göre Pinterest aylık 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz Mart ayında toplam değerini 11 milyar dolar seviyesine yükselen şirket, içerisinde gerçekleştirilen aramalarda da geçtiğimiz yıla oranla %81 oranında artış katetti.
Günde 24 milyon'dan fazla moda odaklı pinlemenin yapıldığı belirtilen Pinterest, yoluna emin adımlarla devam ediyor ve özellikle reklam gelirlerini arttırmak için önemli çalışmalar içerisinde bulunuyor. 

https://business.pinterest.com/en/blog/reach-100-million-interested-people Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ve Görüntüleme Teknolojileri 3 yıl İlk dizüstü bilgisayar: Sene 1985 "Teknolojik Nostalji Videosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim