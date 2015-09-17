Pinterest, aylık 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan dünyanın en popüler ağlarından Pinterest, önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını duyurdu.

Resmi olarak verilen bilgiye göre Pinterest aylık 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz Mart ayında toplam değerini 11 milyar dolar seviyesine yükselen şirket, içerisinde gerçekleştirilen aramalarda da geçtiğimiz yıla oranla %81 oranında artış katetti.

Günde 24 milyon'dan fazla moda odaklı pinlemenin yapıldığı belirtilen Pinterest, yoluna emin adımlarla devam ediyor ve özellikle reklam gelirlerini arttırmak için önemli çalışmalar içerisinde bulunuyor.

https://business.pinterest.com/en/blog/reach-100-million-interested-people