Pinterest, soru-cevap platformu Jelly’yi satın aldı

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Pinterest, Twitter’ın kurucularından biri olan Biz Stone tarafından 2014 senesinde kullanıma sunulan Jelly’yi satın aldığını duyurdu. Quora benzer bir soru-cevap platformu olan Jelly, aklındaki soruların cevaplarını arama motorlarını kullanarak bulamayan internet kullanıcıları için geliştirilmiş. Platform, kullanıcıların birbirlerine sorular sorabilmesini mümkün kılıyor.

Pinterest, Jelly’yi satın almak için ödediği miktarla ve satış sözleşmesinin içerdiği maddelerle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle Pinterest’in neden böyle bir karar aldığı şimdilik gizemini koruyor. Bazı tahminlere göre Pinterest, Jelly’yi kendi bünyesine katarak popülerliğini artırmaya çalışacak ve daha büyük bir kitleye hitap etmeyi deneyecek. Ancak bu süreçte “Jelly” ismine ne olacağı bilinmiyor. Pinterest’in alacağı karara göre bu isim tamamen ortadan kalkabilir.

Pinterest öngörülü davranmış olabilir

Kullanıma sunulmasının ardından Jelly'nin formatı iki kere değişmişti. Bu değişimlerin maddi olarak etkisi bilinmiyor fakat format değişimleriyle birlikte Jelly, yeni özellikler de edinmişti. Kısa sürede yaşanan büyük değişimden ötürü Jelly'nin kazancının artmaya başladığı, Pinterest'in de bu nedenle Jelly'yi satın almış olabileceği tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/2017/03/08/pinterest-acquires-jelly/