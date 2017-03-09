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Pinterest, soru-cevap platformu Jelly’yi satın aldı

Twitter’ın kurucularından birisi olan Biz Stone tarafından kurulan soru-cevap platformu Jelly, Pinterest tarafından satın alındı. Pinterest’in nasıl bir planı olduğu henüz bilinmiyor.
2 yıl
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7
Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Pinterest, soru-cevap platformu Jelly’yi satın aldı
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Pinterest, Twitter’ın kurucularından biri olan Biz Stone tarafından 2014 senesinde kullanıma sunulan Jelly’yi satın aldığını duyurdu. Quora benzer bir soru-cevap platformu olan Jelly, aklındaki soruların cevaplarını arama motorlarını kullanarak bulamayan internet kullanıcıları için geliştirilmiş. Platform, kullanıcıların birbirlerine sorular sorabilmesini mümkün kılıyor. 

Pinterest, Jelly’yi satın almak için ödediği miktarla ve satış sözleşmesinin içerdiği maddelerle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle Pinterest’in neden böyle bir karar aldığı şimdilik gizemini koruyor. Bazı tahminlere göre Pinterest, Jelly’yi kendi bünyesine katarak popülerliğini artırmaya çalışacak ve daha büyük bir kitleye hitap etmeyi deneyecek. Ancak bu süreçte “Jelly” ismine ne olacağı bilinmiyor. Pinterest’in alacağı karara göre bu isim tamamen ortadan kalkabilir.

Pinterest öngörülü davranmış olabilir

Kullanıma sunulmasının ardından Jelly'nin formatı iki kere değişmişti. Bu değişimlerin maddi olarak etkisi bilinmiyor fakat format değişimleriyle birlikte Jelly, yeni özellikler de edinmişti. Kısa sürede yaşanan büyük değişimden ötürü Jelly'nin kazancının artmaya başladığı, Pinterest'in de bu nedenle Jelly'yi satın almış olabileceği tahmin ediliyor. 

https://www.engadget.com/2017/03/08/pinterest-acquires-jelly/ Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
Üye olunca coşturuyor adamı ;)
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TurboBoosted 2 yıl
grafik işi falan yapıyorsanız işinize yarar belki pinterest ama onun dışında bir işe yaramıyor. aradığınız resimler googleda da var.
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Glorfindel1907 2 yıl
Çok girmediğim ama girdiğim zaman aradığım hemen herşey hakkında fikirlere sahip olmamı sağlayan müthiş site
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Guest-F8946C419 2 yıl
Pinterest candır. Müthiş ilham verici içeriklere sahip.
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irish 2 yıl
Pinterest bugüne kadar çok işime yaradı.
Umarım daha da gelişir.
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KaleyDeskop 2 yıl
pinterest bir türlü sevemedim resimleri görmek için bile üyelik istiyor, ayrıca tüm içerikler telifli, bu firma nasıl para kazanıyor?
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Infinitum 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

pinterest bir türlü sevemedim resimleri görmek için bile üyelik istiyor, ayrıca tüm telifler telif içeriği barındırıyor, bu firma nasıl para kazanıyor?

Aynen, ben de sinirlenip üye olmadım bu zorunluluğundan dolayı.

Bu arada, bence Biz Stone önemli bir adam, Küçük Mavi Kuş Dedi Ki adlı kitabını okuyun mutlaka. Twitter'in kuruluşunu, 140 karakterin, retweet'in hikayesini; Zuckerberg'in satın alma girişimini, şirketten çıkarılmasını falan hepsi anlatmış. Bu girişiminde başarılı olup olamayacağını merak ediyordum hep. Umarım adının duyulmasına vesile olur ama pinterest aklımda kötü kaldı bu nedenden dolayı.
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