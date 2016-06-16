Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı

Zaman zaman dev firmaların yeni teknoloji kazanma adına küçük girişimleri satın aldığını görüyoruz. Buna son örnek Pinterest’ten geldi. Görsel tabanlı bir sosyal ağ olan Pinterest, sanal klavye uygulaması Fleksy’nin geliştirici ekibini satın aldığını duyurdu.

Mobil platformların sevilen klavye uygulaması Fleksy, 4 yıl önce görme engellilere yönelik bir klavye olarak hayata başlamıştı. Aradan geçen süre zarfında kendisini geliştirdi ve geniş bir kullanıcı kitlesi kazandı. Bu da, büyük firmaların dikkatini çekmesini sağladı.

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Pinterest’in hangi amaçlar için Fleksy ekibini satın aldığı açıklanmadı ancak güçlü öğrenme yeteneği ve görme engellilere yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin bu tarafa aktarılacağı belirtiliyor. Fleksy ayrıca görme engellilere yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin bazılarını açık kaynak haline getireceğini açıkladı.

Fleksy toplamda 10 kişilik bir ekibin imzasını taşıyor. Satın alma sonrasında ekip Pinterest çatısı altında çalışmaya başlayacak. Fleksy uygulaması ise mobil platformlarda yayın hayatına belirli bir süre daha devam edecek. Satın alımın ne kadar bir bedel ile yapıldığı bilinmiyor.