Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı

Mobil platformların beğenilen sanal klavye uygulamalarından birisi olan Fleksy, dev oyuncuların da dikkatini çekti ve sosyal ağ devi Pinterest tarafından satın alındı.
2 yıl
4,8b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zaman zaman dev firmaların yeni teknoloji kazanma adına küçük girişimleri satın aldığını görüyoruz. Buna son örnek Pinterest’ten geldi. Görsel tabanlı bir sosyal ağ olan Pinterest, sanal klavye uygulaması Fleksy’nin geliştirici ekibini satın aldığını duyurdu.

Mobil platformların sevilen klavye uygulaması Fleksy, 4 yıl önce görme engellilere yönelik bir klavye olarak hayata başlamıştı. Aradan geçen süre zarfında kendisini geliştirdi ve geniş bir kullanıcı kitlesi kazandı. Bu da, büyük firmaların dikkatini çekmesini sağladı.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Pinterest’in hangi amaçlar için Fleksy ekibini satın aldığı açıklanmadı ancak güçlü öğrenme yeteneği ve görme engellilere yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin bu tarafa aktarılacağı belirtiliyor. Fleksy ayrıca görme engellilere yönelik olarak geliştirilen teknolojilerin bazılarını açık kaynak haline getireceğini açıkladı.

Fleksy toplamda 10 kişilik bir ekibin imzasını taşıyor. Satın alma sonrasında ekip Pinterest çatısı altında çalışmaya başlayacak. Fleksy uygulaması ise mobil platformlarda yayın hayatına belirli bir süre daha devam edecek. Satın alımın ne kadar bir bedel ile yapıldığı bilinmiyor. 

 

https://fleksy.com/fleksy-acquired-by-pinterest Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Super Overclock 2 yıl
Güvenilir bir uygulama hissi vermiyor kesinlikle, şifreler sızdırılıyor gibi geliyor kullanırken istenen izinler yüzünden...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
Bence çok tehlikeli bir klavye resmen şifreleri göndermeye izin istiyor bu yüzden tehlikeli ancak kredi kartı kullanmayanlar için güzel bir uygulama.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 2 yıl
Klavye çok güzel idi, yine parası olanın güzel uygulamaları baltalamasına şahit oluyoruz.
Blogtv gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung'un yeni akıllı saati 'Solis' kod adını taşıyor 2 yıl Google Photos slayt gösterisi desteğine kavuştu 2 yıl Dell Alienware’den iki VR sırt çantası 2 yıl Adata incelik ve dayanıklılık odaklı iki yeni taşınabilir HDD duyurdu 2 yıl MSI ve Asus’a hileli ekran kartı örneği suçlaması 2 yıl Remix işletim sistemli 4 yeni bilgisayar geliyor 2 yıl LED bildirim gidiyor Smart Glow geliyor 2 yıl Yeni Xbox 4K oyun oynatabilir mi? Özel değerlendirme 2 yıl Uzun süredir beklenen karanlık modu iOS 10 ile birlikte gelebilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış 2 yıl LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı 2 yıl Apple, iPhone 7'de çift kamera teknolojisinden vazgeçti iddiası 2 yıl Ninja Turtles: Legends ile efsaneyi yaşayın 2 yıl Monster Notebook, E3 2016 fuarında 2 yıl Çin casus gemisi ABD ve müteffiklerini gözetliyor 2 yıl BMW'den büyük geri çağırma 2 yıl TenneT rüzgar enerjisi için yapay ada inşa edecek 2 yıl Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti 2 yıl Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda 2 yıl AMD Radeon RX 480M ile ilgili ilk bilgiler geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı Sonraki Ünlü yönetmen Michael Bay şimdi de sanal gerçekliğe el atıyor 2 yıl Sony Playstation E3 2016 hakkında her şey 2 yıl Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu 2 yıl Karşınızda Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme: Kaslı ve hızlı 2 yıl Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3 2 yıl Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı 2 yıl Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum 2 yıl Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz 2 yıl Apple 2016 Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Android işletim sistemindeki bir açık, aşırı batarya tüketimine sebep oluyor 2 yıl Falcon 9 iniş yapabilecek mi? SpaceX birazdan en zor görevlerinden birine çıkıyor (İniş başarısız) 2 yıl AMD Radeon RX 470 ve 460 ayrıntıları netleşiyor 2 yıl 96 çekirdekli sunucu ile Cinebench 15 rekoru 2 yıl Alienware, ilk OLED ekranlı oyuncu dizüstü modelini satışa sunuyor 2 yıl Panasonic’den dayanıklılık odaklı Toughpad FZ-A2 tablet 2 yıl Samsung, LCD üretiminden vazgeçiyor yeni hedef esnek OLED ekranlar 2 yıl AMD'nin yeni Zen tabanlı en üst seviye sunucu işlemcisi 64 izlek birimine sahip 2 yıl Küresel birincil enerji tüketimi yalnızca %1 arttı 2 yıl Hitachi, kolon ve meme kanserini tespit edebilecek bir idrar testi geliştiriyor 2 yıl Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı: İşte o inanılmaz görüntüler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim