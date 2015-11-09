Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pinterest'e yeni görsel arama aracı

Popüler sosyal ağlardan Pinterest içerisinde arama yapmak artık çok daha güçlü. Servisin hayata soktuğu yeni görsel arama aracı, fotoğraflar içerisinde arama yapılmasına imkan tanıyor.
3 yıl
1,4b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pinterest'e yeni görsel arama aracı
 
Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan dünyanın en popüler ağlarından Pinterest, mobil ve web sürümlerine kullanışlı bir görsel arama aracı getirdi.
Resmi olarak verilen bilgilere göre aylık 100 milyon kullanıcısı bulunan ve günde 24 milyondan fazla moda odaklı pinlemenin yapıldığı belirtilen Pinterest, kullanıma sunduğu yeni aracıyla ise kendi içerisindeki arama sürecini görsel hale getirdi. Kişiler artık pinlenmiş fotoğraflara yerleştirilen arama simgesi ile fotoğraf içerisideki belirli bir objeyi seçerek görsel olarak arayabiliyor.
Örneğin bir salon fotoğrafında yer alan lamba ya da vazo, fotoğraf üzerine işaretleme ile servisin kendi veri tabanı içerisinde görsel olarak aranabiliyor. İsimleri bilinmeyen objelerin bulunması için büyük fayda getiren ve aranan içeriğe benzer objeleri de gözler önüne seren özellik, şimdilik Pinterest içerisindeki 1 milyar fotoğraf ile kullanılabiliyor ancak ilerleyen dönemde bu miktarın 50 milyar seviyesine yükseltileceği belirtiliyor.
Pinterest'in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/11/09/pinterest-lets-you-visually-search-pins-to-find-stuff-you-cant-describe-in-words/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş 3 yıl Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz 3 yıl Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim