Pinterest'e yeni görsel arama aracı

Görsel yer imleri ile kullanıcılara ilginç gelen içerikleri iğneleyip paylaşma imkanı sunan dünyanın en popüler ağlarından Pinterest, mobil ve web sürümlerine kullanışlı bir görsel arama aracı getirdi.

Resmi olarak verilen bilgilere göre aylık 100 milyon kullanıcısı bulunan ve günde 24 milyondan fazla moda odaklı pinlemenin yapıldığı belirtilen Pinterest, kullanıma sunduğu yeni aracıyla ise kendi içerisindeki arama sürecini görsel hale getirdi. Kişiler artık pinlenmiş fotoğraflara yerleştirilen arama simgesi ile fotoğraf içerisideki belirli bir objeyi seçerek görsel olarak arayabiliyor.

Örneğin bir salon fotoğrafında yer alan lamba ya da vazo, fotoğraf üzerine işaretleme ile servisin kendi veri tabanı içerisinde görsel olarak aranabiliyor. İsimleri bilinmeyen objelerin bulunması için büyük fayda getiren ve aranan içeriğe benzer objeleri de gözler önüne seren özellik, şimdilik Pinterest içerisindeki 1 milyar fotoğraf ile kullanılabiliyor ancak ilerleyen dönemde bu miktarın 50 milyar seviyesine yükseltileceği belirtiliyor.

Pinterest'in konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/11/09/pinterest-lets-you-visually-search-pins-to-find-stuff-you-cant-describe-in-words/