Pioneer'dan iOS cihazlar ile kullanılabilen kompakt boyutlu yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-WeGo2

Ürettiği ses ve görüntü donanımları ile Türkiye pazarında aktif olarak bulunan firmalardan Pioneer, iOS cihazlar ile uyumlu yapısı ve kompakt boyutları ile dikkat çeken DDJ-WeGo2 isimli yeni DJ kontrolcüsünü duyurdu.

Kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Pioneer DDJ-WeGo2, firmanın DDJ-WeGo modelinin yeni versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 12 x 21 x 6 cm boyuta ve 1.6 kg ağırlığa sahip gövdesi üzerine konumlandırılan özel bir bölüm ile hem rahatça taşınabilen hem de iPad, iPhone ya da iPod Touch gibi iOS işletim sistemine sahip cihazları taşıyabilen kontrolcü, Apple App Strore üzerinde kullanıma sunulan birçok DJ ya da müzik yazılımı ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca USB bağlantısı üzerinden dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabilen ve harici batarya çözümlerine bağlanarak hemen her mekanda rahatlıkla uzun süreler boyunca çalışabilen ürün, renkleri ayarlanabilir LED ışık sistemiyle de albenisi yüksek bir görüntü ortaya koyabiliyor. Üzerinde ses sistemleri ve kulaklık modelleri için farklı bağlantıların da unutulmadığı DDJ-WeGo2, beraberinde firmaya özel bazı yazılımlar ile geliyor.

Ekim ayında satışa sunulması beklenen Pioneer DDJ-WeGo2 DJ kontrolcüsü, 429$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürün hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.slashgear.com/pioneer-ddj-wego2-dj-controller-aims-at-dj-noobs-29295334/