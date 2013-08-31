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Pioneer'dan iOS cihazlar ile kullanılabilen kompakt boyutlu yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-WeGo2

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pioneer'dan iOS cihazlar ile kullanılabilen kompakt boyutlu yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-WeGo2
Ürettiği ses ve görüntü donanımları ile Türkiye pazarında aktif olarak bulunan firmalardan Pioneer, iOS cihazlar ile uyumlu yapısı ve kompakt boyutları ile dikkat çeken DDJ-WeGo2 isimli yeni DJ kontrolcüsünü duyurdu. 
Kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Pioneer DDJ-WeGo2, firmanın DDJ-WeGo modelinin yeni versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 12 x 21 x 6 cm boyuta ve 1.6 kg ağırlığa sahip gövdesi üzerine konumlandırılan özel bir bölüm ile hem rahatça taşınabilen hem de iPad, iPhone ya da iPod Touch gibi iOS işletim sistemine sahip cihazları taşıyabilen kontrolcü, Apple App Strore üzerinde kullanıma sunulan birçok DJ ya da müzik yazılımı ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca USB bağlantısı üzerinden dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabilen ve harici batarya çözümlerine bağlanarak hemen her mekanda rahatlıkla uzun süreler boyunca çalışabilen ürün, renkleri ayarlanabilir LED ışık sistemiyle de albenisi yüksek bir görüntü ortaya koyabiliyor. Üzerinde ses sistemleri ve kulaklık modelleri için farklı bağlantıların da unutulmadığı DDJ-WeGo2, beraberinde firmaya özel bazı yazılımlar ile geliyor.
Ekim ayında satışa sunulması beklenen Pioneer DDJ-WeGo2 DJ kontrolcüsü, 429$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürün hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Pioneer'dan iOS cihazlar ile kullanılabilen kompakt boyutlu yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-WeGo2
 
Pioneer'dan iOS cihazlar ile kullanılabilen kompakt boyutlu yeni DJ kontrolcüsü: DDJ-WeGo2



http://www.slashgear.com/pioneer-ddj-wego2-dj-controller-aims-at-dj-noobs-29295334/ Yorum Yaz
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s_mail 6 yıl
ah keşke fiyatıda uygun olsa.
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iboocum 6 yıl
keşke fiyatı da kompakt olsaydı
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memoseler 6 yıl
Boşuna iPad alınmıyor... Telefonda Android'i tek geçerim ama tablet deyince Apple'dan başkası yalan....
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Umutcan 6 yıl memoseler
memoseler

Boşuna iPad alınmıyor... Telefonda Android'i tek geçerim ama tablet deyince Apple'dan başkası yalan....

Aynen, ipad'de müzik prodüksiyonu için profesyonellere hitap eden çok yazılım var. Büyük geliştiriciler tablet pazarında sadece ios'a destek veriyor.
Steinberg, yamaha, korg vb. birçok büyük firmaların yazılımları ios exclusive olarak çıkıyor. Connection kit aksesuarı ile midi kablosu ile keyboard,
jack aparatı ile de elektro/elektro akustik gitar vb. müzik aletleri cihaza bağlanıp pedal efektleri ile kayıt alınıp produksiyon yapılabiliyor.
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