Pioneer'dan suya dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan stereo kulaklık: SE-CL331

Ses konusunda uzman firmalardan Pioneer, IPX7 sertifikalı stereo kulaklıklarını tanıttı: SE-CL331

Pembe, mavi, sarı, yeşil, mor ve beyaz olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle gelen Pioneer SE-CL331, 1 metre derinliğinde suya dayanıklılık sergileyebiliyor. Kutu içeriğinde rahatınıza ve tercihinize göre dört farklı boyutta değiştirilebilir başlığa yer verilen kulaklığın 9 mm'lik sürücüleri 10 Hz - 20 kHz frekans aralığı, 16-ohm empedans değeri sunuyor.

1.2 metre kablo uzunluğuna ve altın kaplama 3.5 mm bağlantı noktasına sahip Pioneer SE-CL331 kulaklığın yurt dışı satış fiyatının 59,99$ olduğu belirtiliyor.





http://www.electronista.com/articles/11/07/07/39.foot.cord.interchangeable.ear.tips/