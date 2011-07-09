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Pioneer'dan suya dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan stereo kulaklık: SE-CL331

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
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7
Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Pioneer'dan suya dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan stereo kulaklık: SE-CL331
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Ses konusunda uzman firmalardan Pioneer, IPX7 sertifikalı stereo kulaklıklarını tanıttı: SE-CL331
Pembe, mavi, sarı, yeşil, mor ve beyaz olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle gelen Pioneer SE-CL331, 1 metre derinliğinde suya dayanıklılık sergileyebiliyor. Kutu içeriğinde rahatınıza ve tercihinize göre dört farklı boyutta değiştirilebilir başlığa yer verilen kulaklığın 9 mm'lik sürücüleri 10 Hz - 20 kHz frekans aralığı, 16-ohm empedans değeri sunuyor.
1.2 metre kablo uzunluğuna ve altın kaplama 3.5 mm bağlantı noktasına sahip Pioneer SE-CL331 kulaklığın yurt dışı satış fiyatının 59,99$ olduğu belirtiliyor.

Pioneer'dan suya dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan stereo kulaklık: SE-CL331
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http://www.electronista.com/articles/11/07/07/39.foot.cord.interchangeable.ear.tips/ Yorum Yaz
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met@lrock 8 yıl
Tamam güzel de pioner suya dayanıklı mp3 de çıkarsın suyun içinde doya doya dinleyelim deme :)
1 Yanıt Yanıtla
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Siyah Nur 8 yıl met@lrock
met@lrock

Tamam güzel de pioner suya dayanıklı mp3 de çıkarsın suyun içinde doya doya dinleyelim deme :)



Kılıflar o iş için var zaten.
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teramit 8 yıl
suya dayanıklı kulaklık hmmm dalgıçların işine yarar ,daha önce neden düşünemedik biz bunu..:)
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DH Misafiri 8 yıl
Pioneer ne iş 2.1 ler kulaklıklar sonunda halka inmeye kararmı verdi
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atheet 8 yıl
((59.99$)) pahalı olmuş sanki :)
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Glitz 8 yıl
Görünüm kötü duruyor.
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kımyasal 8 yıl
Ne yazıkki türkiyede bulunmuyor bu ürün.kulaklığının devamlı duşmesinden nefret edenler için iyi bir ürün.
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