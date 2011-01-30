Pixelmator, Mac AppStore'da 20 günde 1 milyon dolarlık gelir elde etti

Yakın zamanda açılan 1 milyonluk yükleme sınırını ilk gününde aşan Mac AppStore, geliştiricileri kendine çekecek gibi görünüyor. Mac OS için hazırladıkları fotoğraf düzenleme yazılımılarını 29 dolardan Mac AppStore'dan satışa sunan Pixelmator, 20 gün içersinde 700,000 doları kendi kasalarına girmek üzere 1 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini duyurdu.

Apple'ın kendi yazılımları Aperture, iPhoto ve Pages'dan sonra Mac AppStore'un en çok gelir (top grossing) sağlayan 4.uygulaması olan Pixelmator, Amerika'lı ve Alman kullanıcılar tarafından 4,5 yıldız, İngiliz kullanıcılar tarafından ise 5 yıldız alırken; en popüler ücretli uygulamalar arasında 12. sırada yer alıyor.

iOS uygulamalarına göre oldukça yüksek fiyattan satılmalarına rağmen; kullanıcılarda Mac AppStore'dan memnun göründüğünü söyleyebiliriz. Mac AppStore'un en çok gelir sağlayan uygulamalar sıralamasına baktığımızda sadece 5. ve 16. sıradaki Angry Birds ve Braid uygulamaları 4.99 dolardan satılırken; diğer uygulamalar 14,99 dolar ve üzeri fiyattan satılıyor.