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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pixelmator, Mac AppStore'da 20 günde 1 milyon dolarlık gelir elde etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Pixelmator, Mac AppStore'da 20 günde 1 milyon dolarlık gelir elde etti
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Yakın zamanda açılan 1 milyonluk yükleme sınırını ilk gününde aşan Mac AppStore, geliştiricileri kendine çekecek gibi görünüyor. Mac OS için hazırladıkları fotoğraf düzenleme yazılımılarını 29 dolardan Mac AppStore'dan satışa sunan Pixelmator, 20 gün içersinde 700,000 doları kendi kasalarına girmek üzere 1 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini duyurdu.

Apple'ın kendi yazılımları Aperture, iPhoto ve Pages'dan sonra Mac AppStore'un en çok gelir (top grossing) sağlayan 4.uygulaması olan Pixelmator, Amerika'lı ve Alman kullanıcılar tarafından 4,5 yıldız, İngiliz kullanıcılar tarafından ise 5 yıldız alırken; en popüler ücretli uygulamalar arasında 12. sırada yer alıyor.

iOS uygulamalarına göre oldukça yüksek fiyattan satılmalarına rağmen; kullanıcılarda Mac AppStore'dan memnun göründüğünü söyleyebiliriz. Mac AppStore'un en çok gelir sağlayan uygulamalar sıralamasına baktığımızda sadece 5. ve 16. sıradaki Angry Birds ve Braid uygulamaları 4.99 dolardan satılırken; diğer uygulamalar 14,99 dolar ve üzeri fiyattan satılıyor.

Pixelmator, Mac AppStore'da 20 günde 1 milyon dolarlık gelir elde etti
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Pixelmator, Mac AppStore'da 20 günde 1 milyon dolarlık gelir elde etti
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Pixelmator, Mac AppStore'da 20 günde 1 milyon dolarlık gelir elde etti
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grafiker 8 yıl
pixelmator candır ilaçtır... Abdozeedo da çok güzel tutuorial lar vardır bir bkın inceleyin... Tabii mac i olanlar.
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dreamblue35 8 yıl
ilk olmak değil lider olmak önemli, lider olmadan ilk olunmuyor
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Batuist 8 yıl

dreamblue35

ilk olmak değil lider olmak önemli, lider olmadan ilk olunmuyor

tamam apple için aynı şey.. hem lider hem ilk..!!
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Batuist 8 yıl
güzel bir uygulamaya benziyor. artı fiyatıda öyle abartı birşey değil.. mac appstoreun böylesine tutması kullanıcıların aslında ne istediklerini ortaya koyuyor. dikkat ediyorumda hep yenilikler apple'dan geliyor.. şimdi aynısı microsoftta yapacak.. hatta ona bakarsak ilk grafik arayüzünü çıkaran apple.. ne kadar önemli bir firma.. PC tarihini değiştiriyor.. iyide para kazanıyor.. o yüzden ilk olmak çok önemli..!! bazıları sevmiyor ama herkesin sevmeside saçma olurdu.. dünyada her zaman zıt kutuplar mutlaka olacaktır..
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dark-knight 8 yıl
Batuist

güzel bir uygulamaya benziyor. artı fiyatıda öyle abartı birşey değil.. mac appstoreun böylesine tutması kullanıcıların aslında ne istediklerini ortaya koyuyor. dikkat ediyorumda hep yenilikler apple'dan geliyor.. şimdi aynısı microsoftta yapacak.. hatta ona bakarsak ilk grafik arayüzünü çıkaran apple.. ne kadar önemli bir firma.. PC tarihini değiştiriyor.. iyide para kazanıyor.. o yüzden ilk olmak çok önemli..!! bazıları sevmiyor ama herkesin sevmeside saçma olurdu.. dünyada her zaman zıt kutuplar mutlaka olacaktır..


ilk grafik arayüzünü çıkaran apple değil aslında
xerox parc alto bilgisayarında geliştirmişti bu mouselu graphic user inteface olayını
ama xeroxtaki yöneticiler bu projeyi ciddiye almayınca steve jobs girdi hemen olaya
grafik arayüzünü aldı adamlardan, önce apple lisada kullandılar
sonra da macintosh ile ticari başarıya dönüştürdüler
apple ın tarihi değiştiren bir şirket olduğuna katılıyorum.
Steve Jobs başta olmak üzere çok ileri görüşlü insanlar tarafından yönetiliyor şirket.
ve çok yetenekli insanlar var gerçekten çalışan.
Şöyle bir dönüp baktığımızda apple II, macintosh, imac, ipod , iphone , ipad
nerdeyse bir çok ürünü fenomen olmuş bir firmadan bahsediyoruz
yazılım ve online dağıtım ayağında da itunesla çığır açtıkları aşikar
bunu appstorela ve mac appstorela devam ettiriyorlar şimdi
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mertgraph1979 8 yıl
Eğer profesyonel değilseniz, ama arayüzü güzel ve günlük işlerinizi hatta fazlasını yapabileceğiniz bir fotoğraf işleme yazılımına ihtiyacınız varsa pixelmator çok güzel bir photoshop alternatifidir. Fiyatıda becerilerine göre çok uygun. Tavsiye edilir.
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