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PlatformaVR Las Vegas’da mekân tabanlı sanal gerçeklik merkezi açtı

Sosyal etkileşim tabanlı sanal gerçeklik merkezleri hızla yaygınlaşıyor. Rusya menşeili sanal gerçeklik girişimi PlatformaVR'da bu trendin öncülerinden. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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PlatformaVR Las Vegas’da mekân tabanlı sanal gerçeklik merkezi açtı
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Rusya menşeili sanal gerçeklik girişimi PlatformaVR, ABD’deki ilk merkezini Tüketici Elektronik Şovu (CES) öncesi Las Vegas’da açtı. Şirket ziyaretçilerine, 3 farklı mekân tabanlı sanal gerçeklik deneyimi vadediyor.
Las Vegas’a kendi hazırladıkları sanal gerçeklik deneyimini getirdikleri için heyecanlı olduklarını ifade eden CEO Ilya Kuzyuk, PlatformaVR’ın ziyaretçileri tamamıyla içine çeken ve sosyal etkileşimde tutan bir deneyim sunduğunu vurguluyor. PlatformaVR deneyimini tecrübe edecek oyuncuların kablo derdi olmadan ve tamamen özgür bir biçimde hareket edebildikleri belirtiliyor.

Üç adet senaryo sunuluyor 

74 metrekarelik alanda sergilenen sanal gerçeklik deneyimleri ise “The Arrival”, “The Poisoner” ve “Match” olarak belirlenmiş. Bu oyunlarda sırasıyla; terk edilmiş bir ileri karakolu araştıran uzay gezginlerini, cinayetleri ortaya çıkarmaya çalışan görevlileri ve PvP tarzında savaşan oyuncuları kontrol edebiliyorsunuz. 

PlatformaVR Las Vegas’da mekân tabanlı sanal gerçeklik merkezi açtı
 

Donanım seviyesinde ise HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü ve HP sanal gerçeklik sırt çantaları tercih edilmiş. 4 oyuncuya kadar destek veren seanslar 10 ila 30 dakika arasında sürüyor.

Şimdi sizleri PlatformaVR’ın tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.

 

https://tribunecontentagency.com/article/platformavr-opens-location-based-vr-experience-center-in-las-vegas-in-time-for-ces/ Yorum Yaz
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