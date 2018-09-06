BMW kendi araç içi sanal asistanını tanıttı

Teknoloji Editörü
Dev otomobil şirketleri, Alexa, Google Asistan ve Cortana gibi sanal asistanları araçlarına entegre etmenin peşindeyken, BMW ve Mercedes Benz gibi markalar farklı bir yöne kayarak kendi sanal asistanlarını geliştirme sürecine girdiler. Alman otomotiv şirketi BMW bugün kendi geliştirdiği araç içi sanal asistanının lansmanını yaparak tüm dünyaya tanıttı.
Mart ayında kullanıma sunulacak
Gelecek yılın Mart ayında kullanıma sunulacak olan sanal asistan, şirketin en son işletim sisteminin 7.0 sürümünü çalıştıran tüm modellerinde kullanılabilecek. Şirketten yapılan açıklamayla akıllı kişisel asistanın gelecekte diğer asistanlarla da uyumlu olacağını ve hızlı büyüyen ekosistemlerle bağını koparmayacağı belirtildi.Aracın içindeki kişinin "Hey BMW" diyere uyandırabileceği asistan, tamamen özelleştirilebiliyor ve ona istediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Sanal asistan sürücünün favori ayarlarını hatırlayabiliyor ve sürücüleri ayrıştırarak daha rahat ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. BMW sanal asistanın sürekli olarak geliştirileceğini belirtirken, araçların asistan güncellemesi almak için servislere gidip gitmeyecekleri konusunda henüz net bir açıklama yapmış değil.
https://www.youtube.com/watch?v=NP-ZzuKAD8k Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İngilizce : bi em dabılyu
Almanca : bi em vie
Türkçe : ö te ve