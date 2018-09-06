BMW kendi araç içi sanal asistanını tanıttı

Dev otomobil şirketleri, Alexa, Google Asistan ve Cortana gibi sanal asistanları araçlarına entegre etmenin peşindeyken, BMW ve Mercedes Benz gibi markalar farklı bir yöne kayarak kendi sanal asistanlarını geliştirme sürecine girdiler. Alman otomotiv şirketi BMW bugün kendi geliştirdiği araç içi sanal asistanının lansmanını yaparak tüm dünyaya tanıttı.

Mart ayında kullanıma sunulacak

Gelecek yılın Mart ayında kullanıma sunulacak olan sanal asistan, şirketin en son işletim sisteminin 7.0 sürümünü çalıştıran tüm modellerinde kullanılabilecek. Şirketten yapılan açıklamayla akıllı kişisel asistanın gelecekte diğer asistanlarla da uyumlu olacağını ve hızlı büyüyen ekosistemlerle bağını koparmayacağı belirtildi.

https://www.youtube.com/watch?v=NP-ZzuKAD8k

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Aracın içindeki kişinin "" diyere uyandırabileceği asistan,ve ona istediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Sanal asistan sürücünün favori ayarlarını hatırlayabiliyor vedaha rahat ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.sanal asistanın sürekli olarakbelirtirken, araçların asistan güncellemesi almak içinkonusunda henüz net bir açıklama yapmış değil.