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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW kendi araç içi sanal asistanını tanıttı

Alman otomotiv devi BMW, diğer şirketlerin aksine kendi araç içi sanal asistanını geliştiriyordu. Şirket yaptığı tanıtım sonrasında asistanı önümüzdeki Mart ayından sonra kullanıma sunacağını açıkladı
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dev otomobil şirketleri, Alexa, Google Asistan ve Cortana gibi sanal asistanları araçlarına entegre etmenin peşindeyken, BMW ve Mercedes Benz gibi markalar farklı bir yöne kayarak kendi sanal asistanlarını geliştirme sürecine girdiler. Alman otomotiv şirketi BMW bugün kendi geliştirdiği araç içi sanal asistanının lansmanını yaparak tüm dünyaya tanıttı.

Mart ayında kullanıma sunulacak

Gelecek yılın Mart ayında kullanıma sunulacak olan sanal asistan, şirketin en son işletim sisteminin 7.0 sürümünü çalıştıran tüm modellerinde kullanılabilecek. Şirketten yapılan açıklamayla akıllı kişisel asistanın gelecekte diğer asistanlarla da uyumlu olacağını ve hızlı büyüyen ekosistemlerle bağını koparmayacağı belirtildi.
Aracın içindeki kişinin "Hey BMW" diyere uyandırabileceği asistan, tamamen özelleştirilebiliyor ve ona istediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Sanal asistan sürücünün favori ayarlarını hatırlayabiliyor ve sürücüleri ayrıştırarak daha rahat ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. BMW sanal asistanın sürekli olarak geliştirileceğini belirtirken, araçların asistan güncellemesi almak için servislere gidip gitmeyecekleri konusunda henüz net bir açıklama yapmış değil.

https://www.youtube.com/watch?v=NP-ZzuKAD8k Yorum Yaz
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isetta_1955 8 ay en beğenilen Penanggalan

İngilizce : bi em dabılyu
Almanca : bi em vie
Türkçe : ö te ve
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cancan_burak 8 ay
Geç kaldılar. Yeni nesilde merso 1 adım önde. A serisi yolda ve bu özellikler mevcut.
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TheCaliph_ 8 ay
O kadar uzak geliyor ki artik yeni model araclar arastirmiyorum okumuyorum bile.
Araclar ederinden 5-6 kat daha fazla, araci alsan her sey para, sokaklarda yer yok, trafikte katil olmamak baska dert.
Araba kullanmayi cok severim ama Bu ulkede ondan da biktim. Satsam bir daha su anki aracimin benzerini asla alamayacagim icin satmiyorum yoksa 2. Kez dusunmezdim bile
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TSY 8 ay
bmw = yenilik
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haberelectro 8 ay TSY
Idrive disinda adam akilli yenilik gormedik
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haberelectro 8 ay
Mercedes bu isi BMW den once piyasaya surerek (MBUX) en zayif noktasi multimedya konusunda da artik disli oldugunu gosterdi. Hey BMW en yakin Mercedes showroom u nerede
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AirSupport 8 ay
Güzel olmuş ama sanırım sadece standart komutlara yanıt verecek gibi duruyor. Yeni A serisinde ki gibi olursa müthiş olur.
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canvarol 8 ay AirSupport
A serisindeki de belli komutlara cevap veriyordu ben denediğim de her sorduğuna cevap vermiyordu ya da o komutu yerine getiremiyordu, sınırlıydı yapabildikleri. Ambiyans ışığını mavi yap, klimayı 23 dereceye ayarla gibi komutlara cevap veriyordu.
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cancan_burak 8 ay
Geç kaldılar. Yeni nesilde merso 1 adım önde. A serisi yolda ve bu özellikler mevcut.
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Penanggalan 8 ay
Sadece türkler mi bemeve diye telaffuz ediyor?
Doğrusu bi em dabılyu mu?
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isetta_1955 8 ay Penanggalan

İngilizce : bi em dabılyu
Almanca : bi em vie
Türkçe : ö te ve
1 Yanıt Yanıtla +23
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JanKlod 8 ay
Reklam çok güzel olmuş. Yeni X5 efsane görünüyor ya
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McLaren64 8 ay
İstediğin ismi verebilecek olması iyi olmuş.
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bmw sanal asistan, Otomobil ve
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