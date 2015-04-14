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PlayBrush projesi ile diş fırçalama oyuna dönüşüyor

4 yıl
1,2b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayBrush projesi ile diş fırçalama oyuna dönüşüyor

Cihazların birbiri ile etkileşime geçmesini tanımlayan Nesnelerin İnterneti kavramı geliştikçe pek çok ilginç fikir ve projenin de hayata geçtiğini görüyoruz. Akıllı diş fırçaları bunlardan birisi. 

Daha önce farklı örneklerini gördüğümüz akıllı diş fırçaları PlayBrush ile bir kez daha kendisine Kickstarter platformunda destek aramaya başladı. PlayBrush projenin temeline oyun temasını yerleştiriyor ve çocuklara hitap ediyor. 

Fırça sapının alt kısmında yer alan sensör yongası Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve fırçanın hareketleri özel olarak geliştirilmiş oyuna aktarılıyor. Böylece çocuk dişini fırçalarken oyun oynamış oluyor. Oyunda elde ettiği puanlar da istatistiklere yansıyor. 

Ebeveynler oyundaki istatistiklere bakarak çocuğun ne kadar süre ve ağzının hangi bölümlerinde dişini fırçaladığını görebiliyor. Böylece sonraki fırçalamalarda müdahale etme imkanına sahip oluyor. 

PlayBrush ayrıca herhangi bir diş fırçasının altına yerleştirilecek şekilde tasarlanmış. Bu bakımdan fırçanızı değiştirme imkanınız mevcut ve fiyatı da biraz daha makul seviyelere iniyor. 

PlayBrush projesinde en az 40 Pound bağışlarda adaptör hediye ediliyor. Proje yaklaşık 250 çocuk üzerinde denenmiş ve başarılı bulunmuş. Ayrıca bazı prestijli sağlık kurumlarından da övgüler alınmış. Projenin Kasım ayında dağıtıma başlaması bekleniyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/479441910/playbrush-we-make-brushing-teeth-fun Yorum Yaz
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Fenomenon 4 yıl
Güzel düşünülmüş bir proje. Keşke fiyatı daha uygun olsaymış.
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acura07 4 yıl
bi elektırıklı oral-B parası... belkı daha ucuz. proje guzel dusunulmus.
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