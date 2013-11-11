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PlayStation 4 için resmi kutu açma videosu yayınlandı

5 yıl
4,8b
1
201
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PlayStation 4 için resmi kutu açma videosu yayınlandı
Yurt dışı satışının başlamasına sayılı günler kalan PlayStation 4 için Sony, özel bir kutu açma videosu yayınladı. Farklı bir atmosferde, Sony WorldWide Studios başkanı Shuhei Yoshida tarafından gerçekleştirilen kutu açılışı kapsamında PlayStation 4 ile birlikte oyunculara PS+, Müzik ve Eğlence servislerini ücretsiz deneme fırsatı sağlayan bir ağ kuponu, İngilizce kullanım kılavuzu, bir adet DualShock 4 kontrolcü, HDMI kablosu, güç kablosu, mono kulaklık, USB kablosu ve tabi ki 500GB depolama kapasitesine sahip PlayStation 4'ün kendisi sunuluyor.
AMD tarafından geliştirilen Jaguar mimarisine sahip özel işlemcisi, dört modül içerisinde düşük güç tüketimli 8 adet x86-64 çekirdeği içeren çip aynı zamanda 18 adet işlem ünitesine sahip 1.84 TeraFLOP gücündeki grafik işlem birimiyle donatılmış durumda. Teknik olarak rakibi Xbox One'dan daha fazla kasa gücü sunan PS4'e, yüksek bantgenişliğine olanak tanıyan 8GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Sony PlayStation 4, 13 Aralık'ta 1399TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile ülkemizdeki oyun tutkunlarının beğenisine sunulacak.

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gently weeps 5 yıl en beğenilen
Herkes eski yemiş benide eksileyin bare
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purple 5 yıl
Xbox satip bunu almayi düşünüyorum insallah alan olur.
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Illustrious. 5 yıl
Kuleyi fethettik, artık Londra'da ki tarihi OXO Kulesi Sony'nin



OXO Tower

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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volverine_007 5 yıl
bu ne yavv cinayet filmi gibi csı ps4:D:D
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Illustrious. 5 yıl

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kokomoko 5 yıl
başkan eldiven ile açmış kutuyu parmak izi olmasın diye yeniden toparlayıp çakacaklar müşteriye kesin =)
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KatanaHero 5 yıl
Haydin yiğitler tüm eksiler bana gelsin
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Stannis Baratheon. 5 yıl
Bana gelsin eksiler.
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BMO 5 yıl
Karşılıklı eksi verilir, pm

Fiyatta anlaşırız..
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lazurat 5 yıl
Acaba gayriresmi kutu açılışını kim yapacak.
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DH Misafiri 5 yıl
ps4 gelir gelmez kapindayim vatan :D
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lazurat 5 yıl
Eksi verenlerin x box cihazları en kısa sürede bozulsun garanti kapsamı dışında kalsın inşallah
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konuşantahta 5 yıl
Bu ne yahu :) maaşlı adam mı tuttunuz eksi için? Pinky sen misin?! İş mi buldun tebrik ederim.
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REDSTONE 5 yıl
Bu konuda forumumuzun '' eksileme rekoru '' nun belirleneceği kesin.
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BlackTower_35 5 yıl
Herşeyi ile muhteşem sony bu işi çok iyi biliyor.
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Sucktus 5 yıl
Mükemmel ötesi cihaz..
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