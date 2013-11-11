PlayStation 4 için resmi kutu açma videosu yayınlandı

Yurt dışı satışının başlamasına sayılı günler kalan PlayStation 4 için Sony, özel bir kutu açma videosu yayınladı. Farklı bir atmosferde, Sony WorldWide Studios başkanı Shuhei Yoshida tarafından gerçekleştirilen kutu açılışı kapsamında PlayStation 4 ile birlikte oyunculara PS+, Müzik ve Eğlence servislerini ücretsiz deneme fırsatı sağlayan bir ağ kuponu, İngilizce kullanım kılavuzu, bir adet DualShock 4 kontrolcü, HDMI kablosu, güç kablosu, mono kulaklık, USB kablosu ve tabi ki 500GB depolama kapasitesine sahip PlayStation 4'ün kendisi sunuluyor.

AMD tarafından geliştirilen Jaguar mimarisine sahip özel işlemcisi, dört modül içerisinde düşük güç tüketimli 8 adet x86-64 çekirdeği içeren çip aynı zamanda 18 adet işlem ünitesine sahip 1.84 TeraFLOP gücündeki grafik işlem birimiyle donatılmış durumda. Teknik olarak rakibi Xbox One'dan daha fazla kasa gücü sunan PS4'e, yüksek bantgenişliğine olanak tanıyan 8GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Sony PlayStation 4, 13 Aralık'ta 1399TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile ülkemizdeki oyun tutkunlarının beğenisine sunulacak.