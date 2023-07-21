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    Anlık Bildirim

    PlayStation 4 ve PlayStation 5 için performans artıran güncelleme yayınlandı

    Japon teknoloji devi Sony, yayınladığı en son güncellemeler ile PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsollarının performansını artırdı. İşte detaylar...       
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    PS4 ve PS5 için performans artıran güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları için sırasıyla 10.70 (PS4) ve 23.01-07.60.00 (PS5) numaralı yeni sistem güncellemeleri yayınlandı. Her iki güncellemenin de cihazların sistem performansını iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtelim.

    Japon şirket tarafından paylaşışan resmi sürüm notlarına göre yeni ürün yazılımlarında başka herhangi bir değişiklik yok. Bu tür küçük güncellemeler genellikle güvenlik düzeltmeleri veya keşfedilen açıkların kapatılması için yayınlanır.

    PS4 ve PS5 için performans artıran güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Konsolların performansını artırıyor

    Sony her iki sürümün de konsol performansını artırdığını söylüyor. Sistem yazılımı güncellemeleri cihaza otomatik olarak indirilebildiği gibi Ayarlar -> Sistem -> Sistem Yazılımı -> Sistem Yazılımı Güncellemesi bölümünden manuel olarak da yüklenebilir.

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    Evren7 1 saat önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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