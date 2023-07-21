PlayStation 4 ve PlayStation 5 için performans artıran güncelleme yayınlandı

Japon şirket tarafından paylaşışan resmi sürüm notlarına göre yeni ürün yazılımlarında başka herhangi bir değişiklik yok. Bu tür küçük güncellemeler genellikle güvenlik düzeltmeleri veya keşfedilen açıkların kapatılması için yayınlanır.
Konsolların performansını artırıyor
Sony her iki sürümün de konsol performansını artırdığını söylüyor. Sistem yazılımı güncellemeleri cihaza otomatik olarak indirilebildiği gibi Ayarlar -> Sistem -> Sistem Yazılımı -> Sistem Yazılımı Güncellemesi bölümünden manuel olarak da yüklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)