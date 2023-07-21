PlayStation 4 ve PlayStation 5 için performans artıran güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları için sırasıyla 10.70 (PS4) ve 23.01-07.60.00 (PS5) numaralı yeni sistem güncellemeleri yayınlandı. Her iki güncellemenin de cihazların sistem performansını iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtelim.

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Japon şirket tarafından paylaşışan resmi sürüm notlarına göre yeni ürün yazılımlarında başka herhangi bir değişiklik yok. Bu tür küçük güncellemeler genellikle güvenlik düzeltmeleri veya keşfedilen açıkların kapatılması için yayınlanır.

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Konsolların performansını artırıyor

Sony her iki sürümün de konsol performansını artırdığını söylüyor. Sistem yazılımı güncellemeleri cihaza otomatik olarak indirilebildiği gibi Ayarlar -> Sistem -> Sistem Yazılımı -> Sistem Yazılımı Güncellemesi bölümünden manuel olarak da yüklenebilir.

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PS4 ve PS5 için performans artıran güncelleme yayınlandı