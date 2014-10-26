PlayStation TV, Apple TV katili olamaz belki ama Sony’nin gizli bir silahı var

Geçtiğimiz hafta resmiyet kazanan PlayStation TV daha şimdiden avuç içine sığan boyutları ve ortaya çıkan yetenekleri ile Apple TV rakibi olarak dile gelmeye başladı. Bu şekilde iddialı söylemler kullanmak, pazarın henüz şekillenme aşamasında olduğu bir alan için ne kadar mantıklı orası tartışılır ancak Sony’nin fırsata çevirmeyi başarabilirse işin seyrini değiştirebilecek çok ciddi bir gizli silahı var.





Japonya’nın köklü teknoloji markası, PlayStation TV ile birlikte kullanıcıların PS3, PlayStation One, PS Vita ve PSP oyunlarını PlayStation Now aracılığı ile oynayabilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca yine bazı oyunların doğrudan bellek kartından veya Vita oyun kartlarından okunarak oynanabilmesi olanaklı kılınmış. Şimdilik oyun desteği kısıtlı ancak güncellemeler ile liste genişleyecektir diye tahmin ediyoruz. Sony tarafından açıklanmış destekli tam oyun listesine şuradan ulaşılabilir.





Oyunlar için ayrıntılar heyecan vericiyken Netflix, Hulu veya YouTube videoları konusunda şimdilik pek iç açıcı bir durum söz konusu değil. Üstelik Netflix yetkilileri, PlayStation TV’ye destek vermek adına bir planları olmadığına dair açıklama yapmaktan da geri durmadı. Sony’nin yeni ürününün sadece bu noktadan baktığımızda bile şu aşamada bir Apple TV rakibi olamayacağını görmek çok zor değil ancak oyunlar konusuna biraz daha fazla odaklanmak gerek. Zira bu cihazın merkezindeki asıl nokta o.

99 Dolar’a PlayStation Oyunlarını Oynayın





Sadece 99 Dolar ödeyerek PlayStation oyunlarını oynayabileceğiniz bir cihaza sahip olmak gerçekten heyecan verici bir fikir. Tabi bu rakama Sony’nin 40 Dolar’lık DualShock kontrolcülerini de eklemek gerekecek. Bu noktada fiyat 139 Dolar’a tırmanıyor olsa da PlayStation TV sahiplerinin çoğunlukla zaten PlayStation ekosistemine aşina kullanıcılar olacağını düşünürsek, ellerinde en azından kullanabilecekleri bir kontrolcünün olacağını geniş bir kitle için söyleyebiliriz. Tersi senaryoda ise 139 Dolar da çok iyi fiyat.





Tabi bunlar işin ek ayrıntıları. Sony, PlayStation TV ile en büyük bombayı PlayStation 4 desteği ile patlatıyor. PS 4 ile senkronize olarak çalışan cihaz, tek bir PlayStation ile farklı televizyonlarda istenildiği anda oyun oynayabilmeyi olanaklı kılıyor. Bu heyecan verici deneyimi yaşayabilmek içinse PS4’ün ve PS TV’nin ethernet bağlantısı ile aynı yerel ağa bağlı olması yeterli. Microsoft’un Xbox One’da henüz türevi bir cihaza sahip olmayışı hatta Remote Play desteğini dahi sunmayışı, Sony’nin elini rakipler karşısında ekstra bir katkı ile güçlendiriyor.





Görüldüğü gibi PlayStation TV, Sony adına henüz çok taze bir adım ve biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var ancak önü çok çok açık. Eğer cihaz yeterince desteklenebilirse, konsol dünyasındaki rekabet ortamında Sony tarafına ciddi kazanç sağlayacaktır. Ayrıca herkes büyük televizyonunda oyun oynamak ister ama 600 Dolar’ı verebilecek kullanıcı sayısı sınırlıdır. PS TV, bu sınırların genişliğini artırmak adına da stratejik bir cihaz.





Şimdilik bir Apple TV rakibi yok karşımızda ancak oyun dünyası adına çok daha güçlü bir ürün var ortaya koymuş Sony. Yan kollar da desteklenirse sektör işte o zaman çok daha keyfili bir hal alır.