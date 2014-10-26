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PlayStation TV, Apple TV katili olamaz belki ama Sony’nin gizli bir silahı var

Geçtiğimiz hafta resmiyet kazanan PlayStation TV daha şimdiden avuç içine sığan boyutları ve ortaya çıkan yetenekleri ile Apple TV rakibi olarak dile gelmeye başladı. Bu şekilde iddialı söylemler kull
4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Geçtiğimiz hafta resmiyet kazanan PlayStation TV daha şimdiden avuç içine sığan boyutları ve ortaya çıkan yetenekleri ile Apple TV rakibi olarak dile gelmeye başladı. Bu şekilde iddialı söylemler kullanmak, pazarın henüz şekillenme aşamasında olduğu bir alan için ne kadar mantıklı orası tartışılır ancak Sony’nin fırsata çevirmeyi başarabilirse işin seyrini değiştirebilecek çok ciddi bir gizli silahı var.

Japonya’nın köklü teknoloji markası, PlayStation TV ile birlikte kullanıcıların PS3, PlayStation One, PS Vita ve PSP oyunlarını PlayStation Now aracılığı ile oynayabilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca yine bazı oyunların doğrudan bellek kartından veya Vita oyun kartlarından okunarak oynanabilmesi olanaklı kılınmış. Şimdilik oyun desteği kısıtlı ancak güncellemeler ile liste genişleyecektir diye tahmin ediyoruz. Sony tarafından açıklanmış destekli tam oyun listesine şuradan ulaşılabilir.

Oyunlar için ayrıntılar heyecan vericiyken Netflix, Hulu veya YouTube videoları konusunda şimdilik pek iç açıcı bir durum söz konusu değil. Üstelik Netflix yetkilileri, PlayStation TV’ye destek vermek adına bir planları olmadığına dair açıklama yapmaktan da geri durmadı. Sony’nin yeni ürününün sadece bu noktadan baktığımızda bile şu aşamada bir Apple TV rakibi olamayacağını görmek çok zor değil ancak oyunlar konusuna biraz daha fazla odaklanmak gerek. Zira bu cihazın merkezindeki asıl nokta o.
PlayStation TV, Apple TV katili olamaz belki ama Sony’nin gizli bir silahı var
99 Dolar’a PlayStation Oyunlarını Oynayın

Sadece 99 Dolar ödeyerek PlayStation oyunlarını oynayabileceğiniz bir cihaza sahip olmak gerçekten heyecan verici bir fikir. Tabi bu rakama Sony’nin 40 Dolar’lık DualShock kontrolcülerini de eklemek gerekecek. Bu noktada fiyat 139 Dolar’a tırmanıyor olsa da PlayStation TV sahiplerinin çoğunlukla zaten PlayStation ekosistemine aşina kullanıcılar olacağını düşünürsek, ellerinde en azından kullanabilecekleri bir kontrolcünün olacağını geniş bir kitle için söyleyebiliriz. Tersi senaryoda ise 139 Dolar da çok iyi fiyat.

Tabi bunlar işin ek ayrıntıları. Sony, PlayStation TV ile en büyük bombayı PlayStation 4 desteği ile patlatıyor. PS 4 ile senkronize olarak çalışan cihaz, tek bir PlayStation ile farklı televizyonlarda istenildiği anda oyun oynayabilmeyi olanaklı kılıyor. Bu heyecan verici deneyimi yaşayabilmek içinse PS4’ün ve PS TV’nin ethernet bağlantısı ile aynı yerel ağa bağlı olması yeterli. Microsoft’un Xbox One’da henüz türevi bir cihaza sahip olmayışı hatta Remote Play desteğini dahi sunmayışı, Sony’nin elini rakipler karşısında ekstra bir katkı ile güçlendiriyor.

Görüldüğü gibi PlayStation TV, Sony adına henüz çok taze bir adım ve biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var ancak önü çok çok açık. Eğer cihaz yeterince desteklenebilirse, konsol dünyasındaki rekabet ortamında Sony tarafına ciddi kazanç sağlayacaktır. Ayrıca herkes büyük televizyonunda oyun oynamak ister ama 600 Dolar’ı verebilecek kullanıcı sayısı sınırlıdır. PS TV, bu sınırların genişliğini artırmak adına da stratejik bir cihaz.

Şimdilik bir Apple TV rakibi yok karşımızda ancak oyun dünyası adına çok daha güçlü bir ürün var ortaya koymuş Sony. Yan kollar da desteklenirse sektör işte o zaman çok daha keyfili bir hal alır.

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gamerasi 4 yıl
250 tl Türkiye fiyatı. Bu fiyata mantıklı geldi. Elimde onlarca Vita oyunu birikti bunların bir kısmını TV de Dualshock 4 ile oynamak keyifli olacak. Kaldı ki evdeki oturma odasına bağlı olan Ps3 ve Ps4'ün görüntüsünü başka bir odaya aktarmak da çok kullanışlı.
Buna en çok kızım sevinecek.
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Turist55 4 yıl
bu ürünün asıl amacı playstation now günümüzden 5 10 yıl sonra donanımlara ihtiyaç duymayacağız bulut üzerinden oynayacağız bu üründe ufak tasarımıyla internet olan heryerde her türlü oyunu oynamamızı sağlayacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Ürünün gereksiz oldugunu söyleyen kullanıcılara cok katılamayacagım. Buyuk bir eviniz oldugunu dusunun, bu evde bir odanıza ps4 kurdunuz, yatak odanızdan bile ps4 cihazınıza ulaşabileceksiniz. Daha ne olsun? Diğer taraftan Psvita oyunlarını native olaraka calistırabileceksiniz. Bildiğim kadarıyıla psvita içerisinde youtube uygulaması var, bu cihazda da kesin olacaktır. Cihaz aslında televizyona baglı bir psvita, Psvita ne yapabiliyor ise onu yapabiliyor. Ayrıca Turkiyede olmadıgından cok kullanmıyoruz ancak sony'in aynen apple tv gibi film ve muzik kiralama servisleri var. Bunlara da erişim kolaylıkla sağlanabilecek. Fiyat olarak alınabilir bir cihaz. Ps kullanıcıları bu ürünü bence alacaktır. Türkiyede cok talep olacagını düşünmesemde amerika ve avrupada iyi satacagını düşünüyorum.
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teknoali1 4 yıl
farklı birşey olmuş. ama gereksiz de olmuş.
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün fiyatları yüksek olmasa....
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Batuist 4 yıl
o kadar yazı okudum tam olarak ne işe yaradığını yazan bir ifade göremedim...
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1BilimAdamı 4 yıl
Benim anlamadığım nokta bu alet ile ps4 olmadan neler oynayabilirim bu şeyin içinde donanım zayıftır.Oyunu internetten alıyor ise hızlı internet gerekir bizim ülkedede o iş yatar gibi
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SturdyHead 4 yıl
Sony'den bırak rakip olmayı, Apple'ın burnunu sileceği peçete bile olmaz
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renzokuken 4 yıl
aynı evde tek ps4 görüntüsünü 2 tv ye yayma işi, araba yarışı ve split screen fps lerde mükemmel olur, sadece bunun için bile alınabilir eğer görüntüyü birebir netlikte verecekse
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GenkaNuan 4 yıl SturdyHead
SturdyHead
Sony'den bırak rakip olmayı, Apple'ın burnunu sileceği peçete bile olmaz


-Komutan logar
-efendim evladım
-bır cisim yaklaşıyor efendim
-kimmsin sen
-çık dışarı
-çık çık çık
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ahmtayd 4 yıl
Uzaktan ps4 bağlama dışında ne ise yarıyor acaba ?
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Dunyali123 4 yıl
gereksiz bir bişey. ve gizli silah bu muymuş yani :D
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SteveMeade 4 yıl
Apple tv ile çok farklı kulvardalar
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