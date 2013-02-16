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Plextor, 64 GB'lık ve 128 GB'lık mSATA SSD modellerinin satışına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Plextor, 64 GB'lık ve 128 GB'lık mSATA SSD modellerinin satışına başladı
Plextor, mSATA formunda geliştirdiği M5M serisi SSD'lerinin yurtdışında satışına başladı. Ocak ayında düzenlenen etkinlikte teknoloji meraklılarının karşısına çıkan serinin 64 GB'lık versiyonu 8.180 Yen (~154 TL), 128 GB'lık versiyonu ise 12.480 Yen (~235 TL) şeklinde fiyatlandırılmış durumda.
Teknik özelliklere değinecek olursak, Marvell 88SS9187 kontrolcü, SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteği ve Toshiba üretimi 19 nm'lik MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan SSD'lerden 64 GB'lık versiyon saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 160 MB'a varan sıralı yazma hızına, 73.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 42.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına erişebilirken; 128 GB'lık versiyon saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 320 MB'a varan sıralı yazma hızına, 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 76.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına çıkabiliyor.
128-bit hata düzeltme ve 256-bit AES şifreleme desteği sunan SSD'lerden 64 GB'lık versiyonda 128 MB'lık DDR3 tampon belleğe, 128 GB'lık versiyonda ise 256 MB'lık DDR3 tampon belleğe yer verilmiş. 500 saate varan zorlu testlere tabi tutulan SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri ortalama 2.400.000 saat olarak tespit edilmiş. SSD'lerin çalışma sırasındaki enerji sarfiyatı ise 0.2 watt gibi düşük bir değer.
Plextor, 64 GB'lık ve 128 GB'lık mSATA SSD modellerinin satışına başladı

http://www.links.co.jp/2013/02/plextor-128_64m5m/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xagdas 6 yıl
İleride masaüstü anakartların üzerinde msata girişleri olsun, RAM gibi bunlardan takalım 2-3-4 tane... :) Walla bak! Ne kablo derdi kalır ne bişey!
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hanselamca 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196
İleride masaüstü anakartların üzerinde msata girişleri olsun, RAM gibi bunlardan takalım 2-3-4 tane... :) Walla bak! Ne kablo derdi kalır ne bişey!

son donem anakartlarda var 1 tane msata yuvasi. sonraki yillarda belki sayi artar diyim ama gerek yok. ssd lerin kapasitesini arttirsalar yeterli.
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lj94 6 yıl
Livermorium
Var mı daha önce Plextoru ülkemizde gören ? SSDnin üzerinde de Toshiba yazıyormuş.

ben gördüm plextor cd kopyalama makinem vardı hatta 10 lu :D
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infom@n 6 yıl
DH Misafiri
Bir elektronik eşyada toshıba ismi geçiyorsa düşünmeden alınabilir diye düşünüyorum. Şu anda toshıba letop bütün darbelere maruz kalmasına karşın daha çok sağlam.

"düşünmeden alınabilir diye düşünüyorum"
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hacı.basat 6 yıl
2.400.000 saat demek aralıksız 273 yıl ömür demek değilmi? Ben mi yanlış hesaplıyorum?
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DH Misafiri 6 yıl
Bir elektronik eşyada toshıba ismi geçiyorsa düşünmeden alınabilir diye düşünüyorum. Şu anda toshıba letop bütün darbelere maruz kalmasına karşın daha çok sağlam.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Miyaw1 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bir elektronik eşyada toshıba ismi geçiyorsa düşünmeden alınabilir diye düşünüyorum. Şu anda toshıba letop bütün darbelere maruz kalmasına karşın daha çok sağlam.

Su meshur driver yemiyen laptoplardan bahsediyorsun sanirsam. Evet dusunmeden almamak gerek.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu ssd, laptoplarda olan mini pciexpress yuvası ile uyumlu mu? Bu yuvaya taksak boot edebiliyor muyuz?
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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King ov Hell 6 yıl
Var mı daha önce Plextor'u ülkemizde gören ? SSD'nin üzerinde de Toshiba yazıyormuş.
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