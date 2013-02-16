Plextor, 64 GB'lık ve 128 GB'lık mSATA SSD modellerinin satışına başladı

Plextor, mSATA formunda geliştirdiği M5M serisi SSD'lerinin yurtdışında satışına başladı. Ocak ayında düzenlenen etkinlikte teknoloji meraklılarının karşısına çıkan serinin 64 GB'lık versiyonu 8.180 Yen (~154 TL), 128 GB'lık versiyonu ise 12.480 Yen (~235 TL) şeklinde fiyatlandırılmış durumda.



Teknik özelliklere değinecek olursak, Marvell 88SS9187 kontrolcü, SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteği ve Toshiba üretimi 19 nm'lik MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılan SSD'lerden 64 GB'lık versiyon saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 160 MB'a varan sıralı yazma hızına, 73.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 42.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına erişebilirken; 128 GB'lık versiyon saniyede 540 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 320 MB'a varan sıralı yazma hızına, 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansına, 76.000 IOPS rastgele 4K yazma performansına çıkabiliyor.



128-bit hata düzeltme ve 256-bit AES şifreleme desteği sunan SSD'lerden 64 GB'lık versiyonda 128 MB'lık DDR3 tampon belleğe, 128 GB'lık versiyonda ise 256 MB'lık DDR3 tampon belleğe yer verilmiş. 500 saate varan zorlu testlere tabi tutulan SSD'lerin hata öncesi kullanım süreleri ortalama 2.400.000 saat olarak tespit edilmiş. SSD'lerin çalışma sırasındaki enerji sarfiyatı ise 0.2 watt gibi düşük bir değer.



http://www.links.co.jp/2013/02/plextor-128_64m5m/