Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi

İnternetin yaygınlaşması ile ihtiyaç duyduğumuz parolaların da sayısı ciddi seviyede arttı. Güvenli olsunlar diye hatırlaması zor hale gelen parolalar için Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından "GOTPass" isimli yeni bir alternatif geldi.

Üniversite tarafından geliştirilen GOTPass, giriş sürecinde desen kilidi (Android telefondakilere benzer) ve seçeceğiniz bir obje (Ev, bilgisayar, deniz atı vb.) fotoğrafı ile çalışma gösteriyor. Herhangi bir internet sitesine ya da uygulamaya giriş yapmak için daha önce belirlediğiniz deseni girmeniz ve objeyi seçmeniz gerekiyor. Sistem bu verilere göre tek seferlik giriş kodu üretiyor ve böylelikle hızlı bir kullanım süreci elde edilebiliyor.

Şekil ve desen üzerine kurulduğu için zorlu parola hatırlama derdini ortadan kaldıran GOTPass, çift aşamalı giriş sistemleri gibi telefonunuza ihtiyaç duymuyor ancak şuan için %100 güvenli bir çözüm ortaya koymuyor. Geliştirdikleri şifre sistemini yaptıkları 690 farklı deneme ile kırabildiklerini belirten araştırmacılar, teknoloji üzerinde çalışmaya devam ediyor.

http://www.techradar.com/news/internet/researchers-want-to-replace-passwords-with-icons-and-patterns-1311872