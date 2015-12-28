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Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi

Parola güvenliği interneti aktif olarak kullanan herkesin dikkat etmesi gereken bir konu. Bu konuyu araştırma geliştirme aşamasına alan Plymouth Üniversitesi, GOTPass ile karşımızda.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından yeni parola sistemi

İnternetin yaygınlaşması ile ihtiyaç duyduğumuz parolaların da sayısı ciddi seviyede arttı. Güvenli olsunlar diye hatırlaması zor hale gelen parolalar için Plymouth Üniversitesi araştırmacılarından "GOTPass" isimli yeni bir alternatif geldi.
Üniversite tarafından geliştirilen GOTPass, giriş sürecinde desen kilidi (Android telefondakilere benzer) ve seçeceğiniz bir obje (Ev, bilgisayar, deniz atı vb.) fotoğrafı ile çalışma gösteriyor. Herhangi bir internet sitesine ya da uygulamaya giriş yapmak için daha önce belirlediğiniz deseni girmeniz ve objeyi seçmeniz gerekiyor. Sistem bu verilere göre tek seferlik giriş kodu üretiyor ve böylelikle hızlı bir kullanım süreci elde edilebiliyor.
Şekil ve desen üzerine kurulduğu için zorlu parola hatırlama derdini ortadan kaldıran GOTPass, çift aşamalı giriş sistemleri gibi telefonunuza ihtiyaç duymuyor ancak şuan için %100 güvenli bir çözüm ortaya koymuyor. Geliştirdikleri şifre sistemini yaptıkları 690 farklı deneme ile kırabildiklerini belirten araştırmacılar, teknoloji üzerinde çalışmaya devam ediyor.

http://www.techradar.com/news/internet/researchers-want-to-replace-passwords-with-icons-and-patterns-1311872 Yorum Yaz
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yimmasabi 3 yıl
Bu sistem birçok banka ve operatörler tarafından yıllardır uygulanıyor zaten, ben farkı anlamadım. Üniversite reklamı gibi geldi bana :)
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EnemyDestroyeD 3 yıl
garanti olsun en para olsun avea onlie işlemler olsun hepsinde kaç yıldır kullanılıyor zaten


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