Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pny'dan mini USB bellek: Mini M1 Attaché

6 yıl
10,5b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pny'dan mini USB bellek: Mini M1 Attaché
Tam Boyutta Gör
Pny Technologies, ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB bellek serisi Mini M1 Attaché'yi duyurarak ürün portföyünü genişletiyor. 24.2 mm x 12.3 mm x 4.6 mm ebatlarında ve yalnızca 2.8 gram ağırlığında tasarıma sahip Mini M1 Attaché serisi USB bellekler, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelmekte.
USB 2.0 arabirimine destek veren USB belleklerin okuma ve yazma performansları, kısa bir süre önce tanıtılan ve kancalı tasarımlarıyla dikkat çeken Transformer Attaché serisinden farklı değil. 4GB ve 8GB'lık versiyon 24MB/sn okuma hızı, 8MB/sn yazma hızı; 16GB ve 32GB'lık versiyon ise 32MB/sn okuma hızı, 10MB/sn yazma hızı sunuyor.
Fiyat konusunda ise bilgi  verilmemiş.
Pny'dan mini USB bellek: Mini M1 Attaché
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mr.creative 6 yıl
güzelmiş tam anahtarlık olarak kullanacaklar için tasarlanmiş gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Proph 6 yıl
Gavurlar neler yapıyo yaağvv :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 6 yıl
Fiyatı çok uçuk olmaz zannedersem benzerleri var piyasada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Free WiLL 6 yıl
sandisk var bende 16 gb usb girişine taktığınızda 3-4 mm kadar bir şey kalıyor tırnağınız yoksa kalabilir hatta ben ip bağladım. her an kaybolacak derdi var ayrıca :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Bu boyutlardaki USB beleği ben en fazla 2 gün kullanırım zaten muhtemelen 3. gün kaybetmiş olurum :) Evet teknolojinin gelişmesi, ilerlemsi güzelde bu kadarda küçülmesin be :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 6 yıl
Bilgisayarı kız gibi kullanmak lazım zaten,, yavaş yazması iyidir.. :)) Sonra mazalla iş çıkarır,,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teutara 6 yıl
hepsiburada.com/...
silicon-power.com/...
bir süredir kullanıyorum, tavsiye ederim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Yazma hızı dışında iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 6 yıl
en ideal tasarıma sahip usb bellek
ts1.mm.bing.net/...
hp demir ve usb genişliğindeki belleği gerisi yalan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 6 yıl
usb 2.0 zaten en yüksek kaç mb/s okuma - yazma hızına ulaşıyor ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10506 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, usb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair Accelerator 60GB video inceleme 6 yıl General Mobile Planet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim