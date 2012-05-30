Pny'dan mini USB bellek: Mini M1 Attaché

Pny Technologies, ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB bellek serisi Mini M1 Attaché'yi duyurarak ürün portföyünü genişletiyor. 24.2 mm x 12.3 mm x 4.6 mm ebatlarında ve yalnızca 2.8 gram ağırlığında tasarıma sahip Mini M1 Attaché serisi USB bellekler, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelmekte.



USB 2.0 arabirimine destek veren USB belleklerin okuma ve yazma performansları, kısa bir süre önce tanıtılan ve kancalı tasarımlarıyla dikkat çeken Transformer Attaché serisinden farklı değil. 4GB ve 8GB'lık versiyon 24MB/sn okuma hızı, 8MB/sn yazma hızı; 16GB ve 32GB'lık versiyon ise 32MB/sn okuma hızı, 10MB/sn yazma hızı sunuyor.

Fiyat konusunda ise bilgi verilmemiş.

