PoP Video ile iPhone ve iPod touch cihazınızı projeksiyona çevirin

Haber Editörü
Piyasada bulunan sayısız iOS cihazı aksesuarları arasında zaman zaman ilgi çekici modeller karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birisi Pop Video.
PoP Video tarafından üretilen projeksiyon aparatı iPod touch 3G/4G ve iPhone 4/4S modellerine bağlanarak bir pico projeksiyon cihazı elde etmenizi sağlıyor.
Standart 30 pin konnektör bağlantısını kullanan aparat yaklaşık 100 gram ağırlığa sahip ve 960 x 540 piksel çözünürlükte görüntüyü yansıtabiliyor. Micro-USB üzerinden şarj olabilen aparat tek şarjla 2 saat kullanım süresi sunuyor. Boyutları 12cm x 4cm x 1.5cm şeklinde. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.
Aparatı kullanabilmek için kendi ücretsiz uygulamasını kurmanız gerekiyor. Gerekli ayarları yaptıktan sonra videolar, resimler ve Safari tarayıcısı gibi pek çok fonksiyonu yansıtabiliyorsunuz.
PoP Video 99$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuş durumda.
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Çeviri:
PoP takımından merhaba. Belirtilen maksimum genişlik 50(birimi belirtilmemiş büyük ihtimal inç tir), fakat ışık şiddetine bağlı olarak 50'nin altında görüntü verebilir. Resimler için, karanlık odada 50den büyük görüntüler alabiliriz. Fakat
daha parlak ışıklı durumlarda daha küçük boyut ile daha iyi görüntüler elde edebiliriz.
sayının sağına yazılan tırnak işareti inç anlamına gelir 50" yazarsam 50 inç yazmış olurum.
Zahmet olacak google translateden çeviriverin.
image size is specified at 50", but this is
highly dependent on the lighting
conditions you are using the PoP
Video under. We have been able to
get images even larger than the
specified 50" in a dark room, but in
brighter lighting conditions you will get
a better viewing experience with a
smaller image size.