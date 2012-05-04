PoP Video ile iPhone ve iPod touch cihazınızı projeksiyona çevirin

Piyasada bulunan sayısız iOS cihazı aksesuarları arasında zaman zaman ilgi çekici modeller karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birisi Pop Video.





PoP Video tarafından üretilen projeksiyon aparatı iPod touch 3G/4G ve iPhone 4/4S modellerine bağlanarak bir pico projeksiyon cihazı elde etmenizi sağlıyor.





Standart 30 pin konnektör bağlantısını kullanan aparat yaklaşık 100 gram ağırlığa sahip ve 960 x 540 piksel çözünürlükte görüntüyü yansıtabiliyor. Micro-USB üzerinden şarj olabilen aparat tek şarjla 2 saat kullanım süresi sunuyor. Boyutları 12cm x 4cm x 1.5cm şeklinde. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.





Aparatı kullanabilmek için kendi ücretsiz uygulamasını kurmanız gerekiyor. Gerekli ayarları yaptıktan sonra videolar, resimler ve Safari tarayıcısı gibi pek çok fonksiyonu yansıtabiliyorsunuz.





PoP Video 99$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuş durumda.