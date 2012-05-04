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PoP Video ile iPhone ve iPod touch cihazınızı projeksiyona çevirin

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5b
1
14
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasada bulunan sayısız iOS cihazı aksesuarları arasında zaman zaman ilgi çekici modeller karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birisi Pop Video.

PoP Video tarafından üretilen projeksiyon aparatı iPod touch 3G/4G ve iPhone 4/4S modellerine bağlanarak bir pico projeksiyon cihazı elde etmenizi sağlıyor.

Standart 30 pin konnektör bağlantısını kullanan aparat yaklaşık 100 gram ağırlığa sahip ve 960 x 540 piksel çözünürlükte görüntüyü yansıtabiliyor. Micro-USB üzerinden şarj olabilen aparat tek şarjla 2 saat kullanım süresi sunuyor. Boyutları 12cm x 4cm x 1.5cm şeklinde. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok.

Aparatı kullanabilmek için kendi ücretsiz uygulamasını kurmanız gerekiyor. Gerekli ayarları yaptıktan sonra videolar, resimler ve Safari tarayıcısı gibi pek çok fonksiyonu yansıtabiliyorsunuz. 

PoP Video 99$ fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuş durumda.

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yedado0506 7 yıl
We have been able toget images even larger than thespecified 50 in a dark room, but inbrighter lighting conditions you will geta better viewing experience with asmaller image size.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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siyahtemas 7 yıl
bunlar güçsüz aletler beyler, sadece çok karanlık yerlerde verim alırsınız, ona göre...
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E_Aydin35 7 yıl
Çok güzel bir icat, fiyatda çok uygun, böyle çözümlü aksesuarlar gerçekten büyük kolaylık ve güzellik sağlıyor
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eraye43 7 yıl
1 adet alalım hemen nereden alabiliriz
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arifbalyemez 7 yıl
Valla çok işime yarar bu alet. Öğretmenler için birebir. Yükle haritayı sınıfta göster, video izlet, grafikleri göster. Türkiye'de satılacak mı acaba?
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createemir 7 yıl
iPhone 5 konseptlerinde gömülü projeksiyon vardı. Adamların hayali suya düştü
Bide beğenilen yorumlar bölümüne noldu ?
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Bu iDevice'leri televizyona bağlamak icin kullandığımız aparatın fiyatını ve her yerde ona uygun televizyon hatta herhangi bir televizyon bulamayacağımız gerçeğinide göz önünde bulundurarak gayette guzel bir alet oldugunu dusunuyorum. Ancak şöyle bir durum var ki, oyun oynarken ya da telefona dokunmamız gereken bir sey yaparken bu aleti tam anlamıyla verimli kullanamayız, film izlerken işe yarar sadece.
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furkant1 7 yıl
darknesss45
@jibe Hi from the PoP Team - the maximage size is specified at 50, but this ishighly dependent on the lightingconditions you are using the PoPVideo under. We have been able toget images even larger than thespecified 50 in a dark room, but inbrighter lighting conditions you will geta better viewing experience with asmaller image size.

Çeviri:
PoP takımından merhaba. Belirtilen maksimum genişlik 50(birimi belirtilmemiş büyük ihtimal inç tir), fakat ışık şiddetine bağlı olarak 50'nin altında görüntü verebilir. Resimler için, karanlık odada 50den büyük görüntüler alabiliriz. Fakat
daha parlak ışıklı durumlarda daha küçük boyut ile daha iyi görüntüler elde edebiliriz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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B. Bulut 7 yıl furkant1
furkant1

darknesss45

@jibe Hi from the PoP Team - the maximage size is specified at 50, but this ishighly dependent on the lightingconditions you are using the PoPVideo under. We have been able toget images even larger than thespecified 50 in a dark room, but inbrighter lighting conditions you will geta better viewing experience with asmaller image size.


Çeviri:
PoP takımından merhaba. Belirtilen maksimum genişlik 50(birimi belirtilmemiş büyük ihtimal inç tir), fakat ışık şiddetine bağlı olarak 50'nin altında görüntü verebilir. Resimler için, karanlık odada 50den büyük görüntüler alabiliriz. Fakat
daha parlak ışıklı durumlarda daha küçük boyut ile daha iyi görüntüler elde edebiliriz.

sayının sağına yazılan tırnak işareti inç anlamına gelir 50" yazarsam 50 inç yazmış olurum.
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-Ege 7 yıl
Bir zahmet Turkce yazsaydin @darkness45
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darknesss45 7 yıl -Ege
SpyPC

Bir zahmet Turkce yazsaydin @darkness45

Zahmet olacak google translateden çeviriverin.
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darknesss45 7 yıl
@jibe Hi from the PoP Team - the max
image size is specified at 50", but this is
highly dependent on the lighting
conditions you are using the PoP
Video under. We have been able to
get images even larger than the
specified 50" in a dark room, but in
brighter lighting conditions you will get
a better viewing experience with a
smaller image size.
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jibe 7 yıl
iyide max kaç inç görüntü elde edebiliyor.
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