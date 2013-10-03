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Pocket servisinin internet sitesi tasarımsal olarak yenilendi

5 yıl
311
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pocket servisinin internet sitesi tasarımsal olarak yenilendi
Belirlenen internet sitelerinin ve içeriklerin çevrimdışı olarak daha sonra okunmasına imkan tanıyan Pocket servisinin internet sitesi tasarımsal olarak yenilendi.
iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar yanında masaüstü tarayıcılar üzerinden de erişilebilen Pocket, ilginç içeriklerin, videoların ya da fotoğrafların daha sonra okunmak / incelenmek üzere kayıt altına alınmasına imkan sağlıyor ve tek bir kayıt ile çoklu senkronizasyon yapabiliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde mobil uygulamaları yenilenen Pocket servisi, şimdi de masaüstü sürümü üzerinde yapılan tasarımsal değişikler ile daha kullanışlı bir yapıya kavuştu. Bu doğrultuda site üzerinde gezinme ve arama süreçleri daha sade ve kolay hale getirilen, yeni klavye kısa yolları eklenen, içerik okuma sayfası kullanışlı hale getirilen ve yenilenen, çok fazla içeriğe sahip kişilere özel olarak etiketleme sistemi getirilen ve son olarak yeni mimari yapısıyla eskiye oranla daha hızlı çalışabilen Pocket masaüstü servisi, her platform üzerinde aynı etkiyi sunmaya çalışıyor.
Pocket servisinin yeni güncellemesi hakkında hazırlanan özel tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://getpocket.com/blog/2013/10/redesigned-pocket-for-the-web/ Yorum Yaz
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