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Podcast dinleme davranışları da takip edilecek

NPR, internet üzerinden indirilebilen veya dinlenebilen Podcast yayınlarıyla ilgili, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını takip etmek için bir sistem geliştiriyor.
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1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Podcast yayıncıları, genellikle kullanıcıların dinleme alışkanlıkları hakkında fazla bir şey bilmezler. Mesela indirme sayılarını izleyebilirler ancak kullanıcıların hangi reklamı atladığını veya hangi bölümleri dinlediklerini çok fazla bilemezler. NPR bu konuya el attı ve Podcast kullanıcılarının alışkanlıklarının takip edilebileceği yeni bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu.

Apple ve Spotify anlaşmada yok

ABD'de yayın yapan bağımsız haber radyosu National Public Radio (NPR) kısa bir süre önce, birkaç şirketle dinleme metriklerini doğrudan Podcast uygulamalarından paylaşmak ve gizliliğinizi teorik olarak korumak için bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Toplam 13 kuruluş, 2019 yılında Remote Audio Data adı verilen bu teknolojiyi kullanmayı ve tanıtmayı taahhüt etti.
Sistemin en büyük handikapı olarak da, en büyük Podcast sağlayıcılarından Apple ve Spotify'ın bu gemide yer almaması olarak gösteriliyor. Zira iki şirketin de bu tip analizler yapmak üzere kendi teknolojilerini geliştirdikleri belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde, yeni geliştirilecek olan RAD teknolojisinin Podcast alanına ne denli etkisi olacağını ise hep beraber göreceğiz.

https://www.theverge.com/2018/12/27/18156895/npr-remote-audio-data-rad-analytics-podcast-tracking-apple-spotify Yorum Yaz
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