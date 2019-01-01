2018 yılının en değerli şirketi Microsoft oldu

2018 yılı boyunca, iki dünya devi şirket Apple ve Amazon arasında, ilk kimin 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacağı konusunda tatlı bir rekabet vardı. Apple, Ağustos ayında 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olsa da, Apple'ın düşen hisseleri, Microsoft'u 2018'in en değerli şirketi yaptı.

Microsoft sessiz sedasız lider oldu

2 Ağustos tarihinde dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple'ı ise sadece 1 ay sonra Amazon da yakalada ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ancak o zamandan beri her iki şirketin de hisselerinde büyük oranda düşüş yaşandı. Zirveye çıktıktan sonra Apple'ın hisseleri %32 düştü ve 748,5 milyar dolar seviyelerine indi. Amazon ise %27'lik bir hisse düşüşü yaşayarak 734 milyar dolarlık piyasa değerine geriledi.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-ends-year-as-most-valuable-public-company_id112337

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İki dev arasında yaşanan bu rekabette isegerilerden gelerek zirveye oturmayı başardı. Yazılım devi 2018 yılınıpiyasa değerine ulaşarak lider kapattı.yılının da bu büyük şirketlerinoldukça çetin geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.