2018 yılının en değerli şirketi Microsoft oldu

Teknoloji Editörü
2018 yılı boyunca, iki dünya devi şirket Apple ve Amazon arasında, ilk kimin 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacağı konusunda tatlı bir rekabet vardı. Apple, Ağustos ayında 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olsa da, Apple'ın düşen hisseleri, Microsoft'u 2018'in en değerli şirketi yaptı.
Microsoft sessiz sedasız lider oldu
2 Ağustos tarihinde dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple'ı ise sadece 1 ay sonra Amazon da yakalada ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ancak o zamandan beri her iki şirketin de hisselerinde büyük oranda düşüş yaşandı. Zirveye çıktıktan sonra Apple'ın hisseleri %32 düştü ve 748,5 milyar dolar seviyelerine indi. Amazon ise %27'lik bir hisse düşüşü yaşayarak 734 milyar dolarlık piyasa değerine geriledi.İki dev arasında yaşanan bu rekabette ise Microsoft gerilerden gelerek zirveye oturmayı başardı. Yazılım devi 2018 yılını 780 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak lider kapattı. 2019 yılının da bu büyük şirketlerin rekabetiyle oldukça çetin geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
https://www.phonearena.com/news/Microsoft-ends-year-as-most-valuable-public-company_id112337 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ki Enterprise tabanlı windowslar mutlaka lisanslı olmak zorunda. Sırf windowstan bile milyarlar topluyor özetle
Türkiye'de çözüm geliştirici tanıdığım biri var. Günde 12bin dolar şirkete para kazandırıyorum diyodu. 1 Kişi bunu yapıyosa binlercesi neler yapmaz
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