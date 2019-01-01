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2018 yılının en değerli şirketi Microsoft oldu

Geçtiğimiz yıl piyasa değeri 1 trilyon doları bulacak olan ilk şirketin kim olacağı büyük merak konusuydu. Apple ve Amazon arasında geçen yarışta ipi Apple göğüslese de sonuç farklı oldu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2018 yılı boyunca, iki dünya devi şirket Apple ve Amazon arasında, ilk kimin 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacağı konusunda tatlı bir rekabet vardı. Apple, Ağustos ayında 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olsa da, Apple'ın düşen hisseleri, Microsoft'u 2018'in en değerli şirketi yaptı.

Microsoft sessiz sedasız lider oldu

2 Ağustos tarihinde dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple'ı ise sadece 1 ay sonra Amazon da yakalada ve 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ancak o zamandan beri her iki şirketin de hisselerinde büyük oranda düşüş yaşandı. Zirveye çıktıktan sonra Apple'ın hisseleri %32 düştü ve 748,5 milyar dolar seviyelerine indi. Amazon ise %27'lik bir hisse düşüşü yaşayarak 734 milyar dolarlık piyasa değerine geriledi.
İki dev arasında yaşanan bu rekabette ise Microsoft gerilerden gelerek zirveye oturmayı başardı. Yazılım devi 2018 yılını 780 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak lider kapattı. 2019 yılının da bu büyük şirketlerin rekabetiyle oldukça çetin geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-ends-year-as-most-valuable-public-company_id112337 Yorum Yaz
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anldrms34 4 ay en beğenilen muratai
Microsoft'u sadece Windows'dan ibaret görmeseniz?
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tugares 4 ay
Kurumsal satışları Apple dan daha istikrarlı ayrıca Office gibi bir yazılım var, ayrıca ortaklıkları ve patentlerinden gelen paralar ile beraber Android bile gelirin bir kısmını paylaşıyor. Saçma sapan hatalar yapmasalar tekel olabilirlerdi ki iyi ki yaptılar, batmasını istemem ama tekel olmasını hiç istemem...
Kurumsal satışları Apple dan daha istikrarlı ayrıca Office gibi bir yazılım var, ayrıca ortaklıkları ve patentlerinden gelen paralar ile beraber Android bile g...
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Emin KOÇ 4 ay
Teknolojinin iliklerine işlemiş bir firma olduğu için bu sonuç normal ama bana da google herkesi bir kenera atıp gelecekte süper güç olacakmış gibi geliyor belkide birazda ütopik ve distopik filmlerin etkisiyle böyle düşünüyorum ama bundan sizene :D
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Exc oyun yapsaydı 3 trilyom dolara ulaşırdı, ah ah exc oyun exc oyun.
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DH Misafiri 4 ay
Hiç biri babamın şirketi degil:) şu 3şirketi satsan Türkiye'nin 10kere borcu ödeniyor... Gerçekten halimiz berbat durumda türk milleti olarak gerçekleri görmek istemiyoruz. Xbox ve kendi ürettiği ürünlerde iyi bir satış yapsa 900milyarı bulurdu heralde.
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Seyrim 4 ay
Google ilerde hepsini sollar..
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Nike 4 ay
Microsoft'a azure cloud servislerinden ve satılan her android telefondan gelen telif ücreti yeter :)
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yorumculuklar 4 ay
Windows, Microsoft'un gelir kaynaklarının önemli bir parçası ama tek parçası değil. Sahte Windows vb. çok da etkilemez. Çoğu laptop satışında zaten ön yüklü Windows'un parasını Microsoft almış oluyor, kurumsal ortamlara sağladığı toplu lisanslar büyük bir Windows geliri. Ama bence asıl para Azure'a yapılan yatırımlardan geliyor. Güzel bir platform oluşturdular ve Windows'a olan bağlılıklarını bitirdiler resmen.
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muratai 4 ay
Yahu neredeyse hepimiz kaçak windows kullanıyoruz, herkes lisanslı windows bile alsa Apple senede 100 milyon iPhone satıyor, her birinden 300-500 dolar kâr elde ediyor, microsoft ne halt yapıyorda bu değere ulaşmış anlayabilmiş değilim!
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anldrms34 4 ay muratai
Microsoft'u sadece Windows'dan ibaret görmeseniz?
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Reborned 4 ay muratai
Microsoft globalde neredeyse tüm şirketlerde iş alarak ve seminerler vererek çözüm oluşturuyor. Microsoft Azure yapısı zaten olağanüstü bir cloud. Sadece windows tabanlı düşünmek kesinlikle yanlış.
Ki Enterprise tabanlı windowslar mutlaka lisanslı olmak zorunda. Sırf windowstan bile milyarlar topluyor özetle

Türkiye'de çözüm geliştirici tanıdığım biri var. Günde 12bin dolar şirkete para kazandırıyorum diyodu. 1 Kişi bunu yapıyosa binlercesi neler yapmaz
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tugares 4 ay
Kurumsal satışları Apple dan daha istikrarlı ayrıca Office gibi bir yazılım var, ayrıca ortaklıkları ve patentlerinden gelen paralar ile beraber Android bile gelirin bir kısmını paylaşıyor. Saçma sapan hatalar yapmasalar tekel olabilirlerdi ki iyi ki yaptılar, batmasını istemem ama tekel olmasını hiç istemem...
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