Google'ın not alma aracı, yapay zeka ile podcast oluşturabiliyor

Şaka dahi yapabiliyor
Google, konuşmacıların kaynakları özetleyebileceğini, hatta farklı konular arasında bağlantılar bularak şakalaşabileceklerini söylüyor. Şirketin yayınladığı örneğe baktığımızda yapay zeka konuşmacılarının seslerinin insana oldukça benzediği görülüyor, ancak seslerin tonlamalarından ve belirli kelimelerin tuhaf telaffuzlarından dolayı yapay zeka tarafından oluşturulduğunu anlayabiliyorsunuz.
Özellik hala deneysel aşamada olduğundan belirli sınırlamaları bulunuyor. Konuşmacılar, şu anda yalnızca İngilizce konuşabiliyor ve bazen yanlış bilgiler verebiliyor. Ayrıca, yüklenen büyük dosyalardan poscast oluşturmak dakikalar alabiliyor. Bunun yanında, konuşmacıların konuşmalarını bölmek de şuan için mümkün değil.
Google, NotebookLM'yi yüklediğiniz belgeler hakkında sorular sorabileceğiniz bir tür dijital asistan olarak geçtiğimiz sene piyasaya sürmüştü. Şirket, bu yılın Haziran ayında NotebookLM'nin Gemini 1.5 Pro'da çalışmaya başladığını ve yeni özellikler ve araçlar ekleyerek 200'den fazla bölgede kullanıma sunulduğunu duyurmuştu.Kaynakça https://blog.google/technology/ai/notebooklm-audio-overviews/ https://www.engadget.com/ai/googles-ai-notebook-can-generate-a-podcast-about-your-notes-140004869.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.