Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka destekli not alma aracı NotebookLM için yaptığı son güncelleme, incelemek istediğiniz materyalleri podcast benzeri bir sesli tartışmaya dönüştürebiliyor. Sesli Genel Bakış (Audio Overview) isimli yeni özellik, yüklediğiniz belgelerden bilgileri alarak yapay zeka tarfından seslendirilen iki kişi arasında bir tartışma şekline dönüştürebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Şaka dahi yapabiliyor

Google, konuşmacıların kaynakları özetleyebileceğini, hatta farklı konular arasında bağlantılar bularak şakalaşabileceklerini söylüyor. Şirketin yayınladığı örneğe baktığımızda yapay zeka konuşmacılarının seslerinin insana oldukça benzediği görülüyor, ancak seslerin tonlamalarından ve belirli kelimelerin tuhaf telaffuzlarından dolayı yapay zeka tarafından oluşturulduğunu anlayabiliyorsunuz.

Özellik hala deneysel aşamada olduğundan belirli sınırlamaları bulunuyor. Konuşmacılar, şu anda yalnızca İngilizce konuşabiliyor ve bazen yanlış bilgiler verebiliyor. Ayrıca, yüklenen büyük dosyalardan poscast oluşturmak dakikalar alabiliyor. Bunun yanında, konuşmacıların konuşmalarını bölmek de şuan için mümkün değil.

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Google, NotebookLM'yi yüklediğiniz belgeler hakkında sorular sorabileceğiniz bir tür dijital asistan olarak geçtiğimiz sene piyasaya sürmüştü. Şirket, bu yılın Haziran ayında NotebookLM'nin Gemini 1.5 Pro'da çalışmaya başladığını ve yeni özellikler ve araçlar ekleyerek 200'den fazla bölgede kullanıma sunulduğunu duyurmuştu.

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Google'ın not alma aracı, yapay zeka ile podcast oluşturabiliyor