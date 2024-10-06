Bill Gates yapay zeka hakkındaki korkularını anlattı

İkinci olarak, insanların kitlesel olarak işten çıkarılmasına ve yerlerini yapay zekanın almasına yol açabilecek pazardaki değişim hızından endişe duyuyor. Uygun eğitimle tıbbi yapay zeka araçlarının doğru teşhisler koyabileceğini ve satış müdürleri, öğretmenler ve diğer uzmanların rutin görevlerini üstlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda Gates, bu tür çalışanların işlerini kaybetmeyeceğinden, ancak başka görevler yapabileceklerinden ve çalışma haftasının kısalacağından emin. Bununla birlikte, “değişimin hızı” milyarderi korkutuyor.
Kontrolü kaybetme endişesi duyuyor
Üçüncü olarak, Gates yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybetme endişesini paylaşıyor. Birçok araştırmacı daha önce bu konuda uyarıda bulunmuştu. Girişimci, ilk iki sorunla başa çıkmanın üçüncüsünden daha kolay olduğunu kabul ediyor.
Gates'in kendisi de yapay zekayı günlük yaşamında, örneğin toplantıları özetlemek için aktif olarak kullandığını söyledi. Daha önce, metin yazarken ve toplantı planlarken ChatGPT kullandığını itiraf etmişti. Ancak yapay zekanın belirli görevlerle aynı derecede iyi başa çıkmadığını belirtiyor.
Son olarak Gates, yapay zeka için artan enerji tüketimi konusunda endişe duymuyor. Yapay zekanın eninde sonunda enerji tüketimini azaltmanın ve sürdürülebilir enerjiye geçişin yollarını bulacağından emin.Kaynakça https://podcasts.apple.com/us/podcast/bill-gates-on-how-to-tax-the-rich-ai-misinformation/id1643307527?i=1000671268413 https://www.businessinsider.com/microsoft-bill-gates-ai-concerns-2024-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.