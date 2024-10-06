Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Gates ilk olarak, “kötü niyetli insanların yapay zekayı siber suçlar, biyoterörizm ve savaş için kullanacaklarından” endişe duyuyor ve bu tür manipülasyonlardan bir adım önde olacak ve onlara karşı koyabilecek yapay zeka yaratmanın gerekli olduğuna inanıyor.

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İkinci olarak, insanların kitlesel olarak işten çıkarılmasına ve yerlerini yapay zekanın almasına yol açabilecek pazardaki değişim hızından endişe duyuyor. Uygun eğitimle tıbbi yapay zeka araçlarının doğru teşhisler koyabileceğini ve satış müdürleri, öğretmenler ve diğer uzmanların rutin görevlerini üstlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda Gates, bu tür çalışanların işlerini kaybetmeyeceğinden, ancak başka görevler yapabileceklerinden ve çalışma haftasının kısalacağından emin. Bununla birlikte, “değişimin hızı” milyarderi korkutuyor.

Kontrolü kaybetme endişesi duyuyor

Üçüncü olarak, Gates yapay zeka üzerindeki kontrolünü kaybetme endişesini paylaşıyor. Birçok araştırmacı daha önce bu konuda uyarıda bulunmuştu. Girişimci, ilk iki sorunla başa çıkmanın üçüncüsünden daha kolay olduğunu kabul ediyor.

Gates'in kendisi de yapay zekayı günlük yaşamında, örneğin toplantıları özetlemek için aktif olarak kullandığını söyledi. Daha önce, metin yazarken ve toplantı planlarken ChatGPT kullandığını itiraf etmişti. Ancak yapay zekanın belirli görevlerle aynı derecede iyi başa çıkmadığını belirtiyor.

Son olarak Gates, yapay zeka için artan enerji tüketimi konusunda endişe duymuyor. Yapay zekanın eninde sonunda enerji tüketimini azaltmanın ve sürdürülebilir enerjiye geçişin yollarını bulacağından emin.

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Bill Gates yapay zeka hakkındaki korkularını anlattı